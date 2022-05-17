Нефтехимики стали лучшими инженерами России

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР) победили в XХII Всероссийском конкурсе «Инженер года — 2021». С заслуженными наградами лучших из лучших поздравил генеральный директор предприятия Айрат Сафин.



Лауреатами престижного конкурса стали четыре сотрудника предприятия. Звания «Профессиональный инженер» присвоены заместителю начальника цеха 1317 завода БК Никите Стаканчикову, заместителю главного механика цеха 1441 завода ДБ и УВС Руслану Ахатову, начальнику исследовательской лаборатории НТЦ Марине Березкиной и начальнику цеха 1508 завода СК Олегу Рухлядеву. Победителям вручили дипломы и памятные медали, а также сертификаты о присвоении звания «Профессиональный инженер России» и нагрудные знаки.



Награды из рук генерального директора «Нижнекамскнефтехима» также получили победители I тура конкурса — начальник цеха №2107 завода этилена Андрей Нырков, начальник отдела цеха №6741 завода олигомеров и гликолей Александр Торопов, начальник отдела ПКЦ Елена Исаева, начальник цеха №2514 завода СПС Сергей Зотов, заместитель директора строящегося завода «Этилен-600» Андрей Егоров, заместитель начальника цеха №1806 завода ИМ Александр Знудов.



— На таких, как вы, держится наше предприятие, — обратился к награждаемым Айрат Сафин. — Важно развиваться, улучшаться. В современных реалиях — в условиях санкций — ставки делаем на вас: ваша инженерная мысль позволяет не только поддерживать работоспособность производства, но и улучшать его, внедрять лучшие отечественные практики. Надеюсь, вы не только сможете применить свой талант в работе, но и передадите свой опыт молодому поколению.



Ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, Российской академии наук и других федеральных органов исполнительной власти, а также органов власти в большинстве регионов страны.



— На конкурс я представил свои работы, направленные на улучшение технологических схем, сокращение расходных норм сырья, улучшение условий труда работников предприятия. Большая часть этих работ уже внедрена и успешно используется в производстве. Такие конкурсы — прекрасная возможность показать себя, то, чего ты можешь достичь. Благодарен предприятию за возможность проявить свои рационализаторские способности и воплотить идеи в жизнь, — отметил Никита Стаканчиков.



Конкурс направлен на выявление лучших инженеров страны и популяризацию инженерного искусства. В 2021 году «Инженеров года» выбирали по 49 номинациям. Имена победителей занесены в Реестр профессиональных инженеров России.



— У меня около 8 разных работ, для меня самые ценные — те, которые облегчают обслуживание оборудования и обеспечивают безопасность работников. В частности, я усовершенствовал систему охлаждения насосного оборудования. Раньше я уже принимал участие в заводских конкурсах мастерства, а вот во всероссийском конкурсе участвую впервые. В планах — расти и развиваться, — сказал Руслан Ахатов.



207 нефтехимиков стали лауреатами и победителями «Инженера года» за 21 год его существования.