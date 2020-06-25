«В компании все просчитывается и детализируется»: «Нижнекамскнефтехим» запустил несколько социальных проектов

В «коронавирусное» время флагман нефтехимии Татарстана сумел открыть сразу несколько значимых объектов

Фото: Максим Платонов

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Нижнекамскнефтехим» открывает после строительства и капительного ремонта один из лучших в Поволжье стрелковый тир, уникальный музей истории Великой Отечественной войны, в котором хранятся личные вещи погибших солдат, а также обновленное здание Совета ветеранов компании.

Зал для стрельбы из лука, арбалета, пневматического и интерактивного оружия

На торжественную церемонию открытия социальных объектов приехал генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, предварительно осмотрев производственную площадку «Нижнекамскнефтехима». Вместе с главой нефтехимической компании Айратом Сафиным он посетил действующие и строящиеся объекты предприятия.

После объезда производств Руслан Шигабутдинов прибыл на открытие обновленного стрелкового тира «Нефтехимик». Реконструкция здания, построенного более 40 лет назад, началась в прошлом году по его поручению. Целый год шли ремонтно-восстановительные работы. И сегодня — это один из лучших тиров в Поволжье.

Гостям рассказали о том, что новый комплекс выполнен в соответствии с требованиями ГОСТа, СНиП, а также нормативных актов РФ по организации стрелкового тира. Здесь есть залы для практической стрельбы из лука, арбалета, пневматического и интерактивного оружия.

Новый комплекс выполнен в соответствии с требованиями ГОСТа, СНиП, а также нормативных актов РФ по организации стрелкового тира

После чего предложили наглядно посмотреть, как производится стрельба из пневматического оружия.

— Стрелки готовы? — уточнил у инструктор зала.

— Так точно! — хором ответили воспитанники военно-патриотического клуба.

— Очки надеть! Оружие взять! Заряжай! Целься! Огонь! — скомандовал инструктор, после чего раздались громкие выстрелы.

— Молодцы! — похвалил юных стрелков Руслан Шигабутдинов.

Развивать здесь навыки стрельбы и готовиться к соревнованиям по спортивно-прикладным видам спорта смогут в первую очередь работники «Нижнекамскнефтехима». Занятия в тире «Нефтехимик» будут доступны также школьникам и студентам.

— Каждый из нас должен иметь практические навыки в стрельбе. В нашем спортивном тире есть возможность пострелять из лука, арбалета, интерактивного и пневматического оружия. Уникальная возможность получить практические навыки, которые, надеюсь, никогда не пригодятся, а будут использоваться только в этом тире, — отметил генеральный директор «Нижнекмскнефтехима» Айрат Сафин.

Гости осмотрели все три зала для стрельбы, узнали об особенностях подготовки к соревнованиям и сдачи норм ГТО

На открытие стрелкового тира «Нижнекамскнефтехима» приехал Сергей Ильин, руководитель аппарата федерации практической стрельбы в РТ. По его словам, таких объектов в Восточной части республики больше нет.

— Хорошо, что объект не просто появился, а появился достаточно хорошо оснащенным, оборудованным. Руководство хочет развивать объект и развивать спорт. Поэтому мы верим в большое будущее тира. Оборудование позволяет проводить соревнования, — отметил он.

Гости осмотрели все три зала для стрельбы, узнали об особенностях подготовки к соревнованиям и сдаче норм ГТО.

— Задача номер один, чтобы заводская команда стала чемпионом РТ, — обратился к нефтехимикам Руслан Шигабутдинов.

— Постараемся, — ответил Айрат Сафин.

«Самое важное достижение для нас — подъем солдата»

В этот же день в «Нижнекамскнефтехиме» произошло еще одно значимое событие — открытие музея «Боевой славы» посвященный истории Великой Отечественной войны. Идея его создания принадлежит Ольги Ланцовой, командиру поискового отряда «Нефтехимик». В него входят 30 патриотов — работников компании и студентов подшефных учебных заведений. За 15 лет работы члены отряда совершили десятки экспедиций, подняли останки 800 бойцов.

Идея его создания принадлежит Ольги Ланцовой, командиру поискового отряда «Нефтехимик»

— Самое важное достижение для нас — подъем солдата. Если при нем есть медальон, то мы ищем родственников. Если родственник приехал, то все — это окончательная точка в истории этого человека, которого мы подняли. В этот момент ты понимаешь, что занимаешься самым нужным делом. Родные показывают нам фотографию найденного бойца. А при подъеме солдат всегда хочется видеть каким он был… Мы в принципе по строению костей и формированию черепа знаем приблизительный возраст. Но хотелось бы также знать, а была ли у него семья, жена, дети, как он уходил на фронт, — рассказывает Ольга Ланцова, которая впервые выехала на раскопки в 1991 году.

Музей «Боевой славы» расположился в неиспользуемых объектах на территории предприятия. В здании провели перепланировку и капитальный ремонт. Экспонированием и оформлением залов занимались непосредственно бойцы поискового отряда «Нефтехимик». Большая часть представленных экспонатов — подлинные уникальные находки, найденные бойцами во время поисковых экспедиций на местах ожесточенных сражений. Самые ценные экспонаты — личные вещи солдат. И в отличие от большинства музеев — все можно потрогать руками.

— Нам нужно было помещение, где бы складировались вещи поискового отряда. Это палатки, котлы и т. д. Это все нужно было где-то хранить. С такой просьбой я обратилась к руководству НКНХ, чтобы нам предоставили хотя бы какой-то гараж. А тут нам предложили такое большое помещение. Тем более сказали, что сделают ремонт, чтобы был музей. Мы с большой радостью к этому отнеслись. Концепцию музея придумали сами. Хотелось показать не так, чтобы это были только стеллажи и в них стоят экспонаты, а именно так, чтобы можно было подойти и потрогать, — рассказала Ольга Ланцова, руководитель поискового отряда «Нефтехимик».

На церемонию открытия уникального музея приехал генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов. Выступая перед собравшимися, он подчеркнул, что война не закончится до тех пор, пока не будет поднят последний солдат. Он поблагодарил поисковиков за их непростой и такой важный труд.

— В год 75-летия Великой Победы у нас с вами появилась возможность открыть этот комплекс — большой современный стрелковый тир и военно-патриотический клуб «Нефтехимик» с расположенным в нем музеем «Боевой славы». Наше поколение навсегда останется в неоплатном долгу перед ветеранами войны и тыла. И самое простое, что мы можем сделать, это сохранить память о людях, которые отдали жизнь за нашу с вами свободу, за сегодняшнее прекрасное небо, за возможность работать, жить и двигаться вперед, — сказал в своей торжественной речи генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Он заверил собравшихся, что Группа ТАИФ и «Нижнекамскнефтехим» и в дальнейшем будут оказывать необходимую помощь для развития патриотического воспитания молодежи, а также поискового движения.

— Сегодня мы с вами на открытии в таком расширенном составе присутствуем. Может быть в масштабах «Нижнекамскнефтехима» — это не самый важный, не самый крупный доходный, выгодный объект, но помимо производственных результатов, у нас с вами есть задача — сохранить память о военном времени, о том, какой ценой далась нашему народу Победа в Великой Отечественной войне. Я очень рад и благодарен, что у вас находится время, а самое главное желание участвовать в этой скрупулезной работе, проводить эти поисковые мероприятия и предать земле настоящих героев. Спасибо за столь важную и нужную работу, спасибо руководству «Нижнекамскнефтехима» за активную поддержку всех этих начинаний, — сказал Руслан Шигабутдинов.

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин также поблагодарил всех, кто принимал участие в открытии музея истории Великой Отечественной войны.

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин также поблагодарил всех, кто принимал участие в открытии музея истории Великой Отечественной войны

— Очень рады то, что сегодняшняя молодежь может соприкоснуться с историей, увидеть и услышать, что происходило в те годы. Также они могут присоединиться к нашему поисковому отряду, который делает большую поисковую работу. Наш поисковый отряд поднял более 800 бойцов, установил имена более 15 погибших солдат, фотографии 12 из них находятся в музее. Это большое количество. Все они с почестями преданы земле. У них есть своем имя, до этого они были безымянными солдатами. Это большая работа. Этим надо гордиться, это надо поддерживать, — отметил Айрат Сафин.

«Всегда хотелось поехать в экспедицию, посмотреть все вживую»

Генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов добавил, что открытие трех социальных объектов в это непростое «коронавирусное» время состоялось благодаря многолетней стратегической программе «Нижнекамскнефтехима».

— «Нижнекамскнефтехим» всегда свою работу строит в плановом режиме, все проекты компании просчитываются, детализируются до самых мелких нюансов. Поэтому, когда есть многолетняя стратегическая программа, когда руководство компании, акционеры, совет директоров четко представляют, что мы будем делать, как, когда, за какие деньги — это немного позволяет быть спокойными, не волноваться о перспективах и иногда появляется возможно эту стратегическую программу улучшить. Так получилось, что мы открыли объекты к 75-летию Победы. Это была плановая работа, когда появилась возможность финансировать социальную сферу, — рассказал на открытии музея Руслан Шигабутдинов.

После обзорной экскурсии по музею истории Великой Отечественной войны командир отряда «Нефтехимик» Ольга Ланцова подарила поисковую форму Руслану Шигабутдинову, Айрату Сафину и Тимуру Шигабутдинову. К слову, генеральный директор АО «ТАИФ» признался, что и сам не против съездить на раскопки в качестве бойца.

Нефтехимики трепетно хранят память о тех страшных событиях. На протяжении всего года оказывают посильную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, участвуют во всех памятных акциях и мероприятиях

— У меня в войне участвовал дедушка по маминой линии, был танкистом, механиком-водителем, закончил войну в Кенигсберге. Ушел на войну 16-летним парнем. Второй дед по линии отца из многодетной семьи, было 7 братьев. Он как один из младших был оставлен в сельской местности, был хорошим инженером механиком. А старшие братья все ушли на фронт и прошли всю войну. У каждого человека, который родился в СССР, России, есть родственники, близкие, кто прошел через пекло войны. Всегда хотелось поехать в экспедицию, посмотреть все вживую, но коронавирус внес свои коррективы. Главное, что желание есть в этом поучаствовать, — рассказал он.

Нефтехимики трепетно хранят память о тех страшных событиях. На протяжении всего года оказывают посильную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, участвуют во всех памятных акциях и мероприятиях. Буквально на днях, 22 июня, в День памяти и скорби сотрудники компании собрались около монумента победы, чтобы почтить память погибших солдат и возложить цветы к Вечному огню. После чего нефтехимики посетили братскую могилу 80-го лыжного батальона на городском кладбище.

«Нужно работать, защищать старшее поколение»

В юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Нижнекамскнефтехим» сделал подарок и Совету ветеранов войны и труда компании. Организация переехала в новое помещение по адресу: улица Лесная, 45. В здании провели капитальный ремонт, закупили новую мебель и оргтехнику.

Совет ветеранов «Нижнекамскнефтехима» был создан 2 февраля 1983 года. Первыми членами общественной организации стали участники Великой Отечественной войны — 360 человек. Сегодня в нем состоят свыше 10,5 тыс. человек. Из них — три фронтовика, 113 тружеников тыла и три вдовы участников войны.

— Этот год у нас 75-летия Победы, к ветеранам было особое отношение. Им были выделены деньги для ремонта квартир, также были денежные средства, приуроченные к юбилею, а также для оплаты коммунальных услуг. Для них бесплатно организовано лечение в санатории, профилактории. И много других льгот — ко Дню пожилого человека. Мы каждый праздник их посещаем, поздравляем, вручаем подарки. Они пользуются большим вниманием не только со стороны Совета ветеранов, но и коллектива, где они раньше проработали, — рассказал председатель Совета ветеранов и труда «Нижнекамскнефтехима» Рашит Валиуллин.

В юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Нижнекамскнефтехим» сделал подарок и Совету ветеранов войны и труда компании

Сегодня помещение Совета ветеранов компании — это один из самых оснащенных и просторных офисов первичной ветеранской организации в Татарстане. Об этом с уверенностью сказал председатель городского Совета ветеранов Григорий Китанов.

— Уважаемые руководители спасибо за тот подарок, который вы сегодня сделали в юбилейный год. Я 20 лет проработал заместителем главы и 30 лет в призывной комиссии. Мне все это знакомо. Мы вчера гордились парадом в Москве. Мы сегодня должны сохранить память и ее увековечить. И то, что сегодня наша ветеранская организация нашего города и района третья в республике, более 80 тыс. пенсионеров. Самая крупная из них — это ветеранская организация «Нижнекамскнефтехима», — поблагодарил руководство компании председатель Совета ветеранов НМР Григорий Китанов.

Он рассказал, что в ближайшее время он проведет выездное заседание на «Нижнекамскнефтехиме», потому что здесь есть чему поучиться.

— Таких условий, которые сегодня созданы в этом помещении, в республики практически нет. Поэтому нужно работать, защищать старшее поколение. Когда наша организация создавалась, у нас было 4,5 тыс. ветеранов войны. И нашей организации сегодня исполнилось 40 лет. Ветеранов войны осталось 34 человека. Мы делаем все, чтобы сохранить память, и равняемся на ветеранскую организацию «Нижнекамскнефтехима», чувствуем, что здесь есть поддержка со стороны руководства, — сказал Григорий Китанов.

«Самое простое, что мы можем сделать — это оказать внимание»

Совет ветеранов Великой Отечественной войны и труда выступает связующим звеном между администрацией предприятия, профсоюзной организацией компании и бывшими работниками, находящимися на заслуженном отдыхе, которым «Нижнекамскнефтехим» также всегда оказывает поддержку. С неработающими пенсионерами заключены договоры добровольного медицинского страхования. Предусмотрено преимущественное право на получение льготных путевок в санатории и дома отдыха для участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, чернобыльцев, участников боевых действий в «горячих точках» и тружеников тыла. Ветераны предприятия в дополнение к государственной пенсии получают и негосударственную, которую НКНХ ежемесячно выплачивает из прибыли. Предусмотрены единовременные выплаты к юбилейным датам и система материальной помощи.

«Я ветеран «Нижнекамскнефтехима», проработал здесь более 45 лет. Я очень горжусь тем, что я ветеран этой компании», — сказал Василь Камалов

— Я ветеран «Нижнекамскнефтехима», проработал здесь более 45 лет. Я очень горжусь тем, что я ветеран этой компании. Здесь есть все условия, сюда можно прийти и твои вопросы будут решены. Когда у меня пошатнулось здоровье, мне дали путевку в санаторий. Поправил свое здоровье, — рассказал Василь Камалов, ветеран производства, который также пришел на открытие нового помещения Совета ветеранов.

Особую поддержку от предприятия получают участники Великой Отечественной войны. При необходимости им помогают с ремонтом в квартире, в обеспечении лекарствами, в решении бытовых вопросов, организации отдыха и лечения.

— Это сделано не только для старшего поколения, это должно видеть и слышать и молодое поколение, потому что человек, который связал свою судьбу с «Нижнекамскнефтехимом», он связывает свою судьбу не только на период трудовой деятельности, но он знает, что не будет брошен после того, как выйдет на пенсию, а будет поддерживаться с каким бы вопросом он не подходил, все вопросы будут решаться. Вот о чем надо знать и слышать, и донести это до молодого поколения, что именно, придя на работу в «Нижнекамскнефтехим», весь ваш жизненный цикл будет под вниманием компании, — отметил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.

После открытия нового помещения Совета ветеранов руководство и профсоюзный комитет компании подарили его коллективу новый ноутбук, фотоаппарат, чайные сервизы и пожелали успехов в работе.

После открытия нового помещения Совета ветеранов руководство и профсоюзный комитет компании подарили его коллективу новый ноутбук, фотоаппарат, чайные сервизы и пожелали успехов в работе.

— Мы приняли решение поддержать эту инициативу. Руководство ее поддержало. Наша недоработка была, что раньше должное внимание этому не уделяли. Сейчас постарались наверстать упущенное. Я думаю данное помещение для Совета ветеранов будет очень полезным, будет комфортным для организации работы и для работников, для ваших посетителей и для наших ветеранов. Они далеко уже немолодые и наиболее чутко чувствующие. Самое простое, что мы можем сделать, это оказать внимание, выслушать и разобраться в вопросах по существу. Как правило это вопросы житейские, но их бывает много. Поэтому вам здоровья, успехов всему коллективу, — сказал Руслан Шигабутдинов.

— Поэтому по максимум наших возможностей, сил и желаний такую работу, связанную с памятью, с ветеранами, с ветеранами нашего производства, мы будем поддерживать и в этом направлении будем всегда оказывать должное внимание, — подчеркнул он.

В этот же день делегация посетила новый футбольный стадион и санаторий «Корабельная роща».