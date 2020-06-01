100 лет ТАССР, президент Татарстана на ПАО «Казаньоргсинтез» и День химика в условиях пандемии

Обзор ключевых событий минувшей недели от программы «7 дней» на телеканале «Новый век»

Фото: Михаил Козловский

27 мая исполнилось ровно 100 лет с момента подписания Декрета об образовании Татарской АССР. 25 июня исполнится ровно век со дня провозглашения новой республики. Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в празднование знаменательного для республики события. Сейчас масштабные торжества пришлось отложить. На время. Однако есть и надежда, и даже уверенность, что 30 августа — в День Республики Татарстан удастся по-настоящему, с размахом, отпраздновать сразу все три события. Об этом, а также о том, что можно считать важнейшими событиями вековой истории ТАССР, каково сегодняшнее место Татарстана на мировой экономической и политической карте мира, как в республике отпраздновали День химика, и других важных событиях минувшей недели, — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.



100 лет за 10 минут

Всю минувшую неделю в адрес Татарстана и руководства республики продолжали поступать поздравительные телеграммы по случаю векового юбилея. В том числе от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, посла Италии в России, посла Японии в России, представителей федерального центра, губернаторов Московской, Нижегородской, Тульской, Ульяновской областей, республик Башкортостан и Чувашия.

История Татарстана богата на события. Сочтя невозможным выделить что-то наиболее яркое и весомое, журналисты программы «7 дней» подготовили 10-минутный дайджест, в который уместился целый век — от исторического подписания председателем всероссийского ЦИК Калининым и председателем Совета народных комиссаров Лениным декрета об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике и гражданской войны до голодомора. От Второй мировой войны до экономического и социального подъема, развития системы образования, в том числе и высшего, ударных комсомольских строек на Каме, становления большой химии, машино-, автомобиле,- и авиастроения.

Увидеть уникальные исторические кадры, узнать о том, какой была республика 100, 50 или 30 лет назад, как Татарстан пережил «лихие 90-е» и как была принята «Декларация о государственном суверенитете», можно посмотрев свежий выпуск программы «7 дней».

Важной вехой становления индустриального Татарстана стало открытие Ромашкинского месторождения нефти в 1948 году. Фото: архив «Татнефти»

Татарстан — на карте мира

Современный Татарстан — это не только нефтедобыча, но и нефтехимия, самолето- и машиностроение, развитое сельское хозяйство, животноводство, мощный научно-образовательный центр и кузница спортивных кадров. О том, как строил себя один из наиболее успешных регионов России, — следующий сюжет наших коллег из программы «7 дней».

Важной вехой становления индустриального Татарстана стало открытие Ромашкинского месторождения нефти в 1948 году. Большая нефть послужила толчком к развитию многих производств: на карте республики появились «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскшина». В 1969 году заработал в полную силу легендарный сегодня КАМАЗ. Уже к 80-м годам прошлого века, Казань стала городом-милионником и одним из центров студенчества России. Начало нового тысячелетия ознаменовано активным развитием информационных технологий, а в 2012-м, впервые за многие годы, в России появился новый город — наукоград, город высоких технологий Иннополис.

Активно развивая нефтехимию, Татарстан, даже в условиях снижения запасов легкой девонской нефти, сумел не просто сохранить, но и приумножить экономическую мощь. Усилия, вложенные в нефтепереработку, полностью себя оправдали. И сегодня на продажу идет лишь треть добываемых углеводородов. Остальные объемы, а это десятки миллионов тонн, перерабатываются в высокомаржинальные, востребованные российским и зарубежными рынками продукты нефтехимии.

Будучи развитым промышленным регионом, Татарстан продолжает наращивать мощь и в области сельского хозяйства и животноводства. Сегодня республика — на шестом месте среди регионов страны по объему валового регионального продукта, а по объемам и достижениям сельского хозяйства, несмотря на далеко не идеальные условия для аграриев, — на четвертом, по промышленному производству, строительству и вводу жилья — на пятом, по инвестициям в основной капитал — на шестом, по обороту розничной торговли — седьмые.

Татарстан — регион, который смог не только сохранить, но и приумножить промышленный и интеллектуальный потенциал. Фото Максима Платонова

С советских времен республика смогла не растерять, а приумножить и кратно нарастить эффективность практически во всех отраслях. Более того — активно осваивает новые направления и возможности. Во многом это стало возможным благодаря умелому руководству лидеров Татарстана: первого президента Минтимера Шаймиева и принявшего и власть, и ответственность, и готовность продолжать и развивать начинания сегодняшнего президента Татарстана Рустама Минниханова. Знать, понимать и успевать во всем — задача, с которой справится не каждый. Уметь мыслить категориями, значительно опережающими время, способны единицы. Так, прорывным решением в свое время стало создание особой экономической зоны «Алабуга», сегодня самой успешной в стране. Камский кластер, объединяющий Елабугу, Челны и Нижнекамск, — крупнейшая сегодня в масштабах страны точка роста. Не только промышленного, но и интеллектуального. Вопрос сохранения национальной культуры и национального языка, важнейший для каждого народа, решается настойчиво, поступательно, терпеливо. В республике строятся и открывают двери полилингвальные школы, где наряду с русским и иностранными языками дети смогут учить и свой родной — татарский.

Татарстан — регион, который смог не только сохранить, но и приумножить промышленный и интеллектуальный потенциал. Республику смело можно назвать территорией опережающего развития в лучшем смысле этого понятия: территорией, устремленной в будущее.

День химика

Традиционно этот день, один из самых ярких и масштабных профессиональных праздников, в Татарстане отмечают в нефтехимической столице республики — Нижнекамске. В 2020-м свои коррективы внесла пандемия коронавируса. Массовые гулянья, торжественные шествия и традиционный большой концерт пришлось отменить. Но сам праздник состоялся, хотя и по другому сценарию, нежели обычно. В этом году центром торжества стал еще один флагман татарстанской химии — ПАО «Казаньоргсинтез», также входящий в Группу ТАИФ. Именно туда в праздничный день отправился президент Татарстана Рустам Минниханов.

Лидер республики осмотрел историческую часть предприятия — так называемый «фенольный куст», затем посетил модернизированные площадки и производства предприятия. Поинтересовался президент планами по дальнейшему развитию производства. Так, на «Казаньоргсинтезе» строится производство изопропилбензола на цеолитных катализаторах — технология обеспечивает не только высочайшую чистоту кумола, но и трехкратное снижение энергозатрат и минимальный выброс в окружающую среду. Масштабную модернизацию ожидает завод полиэтилена низкого давления с установкой на реакторе «В» блока рекуперации газов. Теперь они будут не сжигаться, а возвращаться обратно в технологический процесс. Аналогичные рекуператоры уже стоят на реакторах «А» и «С».

Лидер республики осмотрел историческую часть предприятия — так называемый «фенольный куст», затем посетил модернизированные площадки и производства предприятия. Фото Рината Назметдинова

Осмотрел Рустам Минниханов и уже прошедший модернизацию завод этилена. До 2025 года в развитие ПАО «Казаньоргсинтез» планируется инвестировать 48 млрд рублей, а показатель по выручке довести до 125 млрд рублей в год. Об этом президенту доложил генеральный директор предприятия Фарид Минигулов. В перспективе до 2030 года, совместно с «Газпромом», планируется реализовать еще рад проектов, направленных на формирование стабильной сырьевой базы производств. В том, что все задуманное обязательно получится у такой сильной команды как Группа ТАИФ, Рустам Минниханов не сомневается, о чем и заявил в интервью журналистам. Тем более если на государственном уровне будет оказана поддержка. Не только и не столько финансовая, сколько создание условий для развития нефтехимической отрасли страны в целом, ее приоритетности по отношению к зарубежным поставщикам.

Лидер республики ознакомился с условиями работы сотрудников предприятия, уровнем обеспечения безопасности персонала в условиях пандемии. Увиденным остался удовлетворен. В разговоре с работниками «Казаньоргсинтеза» президент поздравил всех с профессиональным праздником — Днем химика. Чуть позже из центральной диспетчерской «Казаньоргсинтеза» в режиме конференцсвязи Рустам Минниханов поздравил коллективы всех татарстанских предприятий химии и нефтехимии, профильных вузов и научно-исследовательских центров.

Татарстан в Татарстане

Еще в 1929 году на территории ТАССР был образован еще один Татарстан. Именно такое название получил поселок-совхоз, объединивший несколько деревень и сел. Расположенная в 35 км от Набережных Челнов, как оказалось, эта территория имеет богатую многовековую историю, помнящую и великую Императрицу Елизавету, и труд крепостных княгини Волконской. Сегодня в поселке Татарстан живет около 4 тысяч человек и, как и в большом Татарстане, это дружный сплав представителей разных народов, вероисповеданий и национальностей, объединенный общими идеями и стремлениями. Даже своего рода фонд «Возрождение» в поселке есть. Об этом узнала съемочная группа программы «7 дней», побывавшая в гостях у сельчан.

О том, как живет сегодня поселок Татарстан, где расположен «поцелуй двух рек» и где в республике можно часами бродить под землей, а где подняться почти под облака, как собиралась и о чем рассказывает телевизионная энциклопедия республики и как походит телемарафон «Спасибо врачам!», можно узнать 1 июня, ровно в 13:00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.