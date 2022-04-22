«Проблема поглощения летучих углеводородов решена»

Ведущие ученые-химики России оценили внедренные технологии на объектах НКНХ

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Академики РАН обсудили дальнейшее сотрудничество с промышленниками Татарстана в условиях санкций. Заседание с участием Рустама Минниханова состоялось в Нижнекамске. Говорили о внедрении последних разработок в области экологической безопасности. До начала мероприятия гости посетили производства «Нижнекамскнефтехима» и ТАНЭКО.

«Происходящее сегодня — очень важный позитивный шаг»



В нефтехимической столице Татарстана академиков РАН ждала насыщенная программа. Ученые посетили промплощадку и оценили масштабную реконструкцию биологических очистных сооружений «Нижнекамскнефтехима», куда поступают 21% городских и 79% промышленных стоков.



Биологические очистные сооружения ввели в эксплуатацию 56 лет назад. В середине 80-х мощности очистных увеличили в четыре раза. Однако с тех пор город и промышленная площадка значительно выросли. С учетом сложившейся ситуации было принято решение о масштабной модернизации.



— Первый этап реконструкции стартовал в 2016 году. Мы заново построили и оборудовали весь узел механической очистки хозбытовых стоков, внедрили современную технологию очистки. Весь комплекс оснастили современным оборудованием, — рассказал начальник цеха «Нижнекамскнефтехима» Михаил Романов.



Ученые посетили промплощадку и оценили масштабную реконструкцию БОС «Нижнекамскнефтехима». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Он также рассказал про второй этап реконструкции БОС, который начался в 2018 году. На узле очистки промышленных стоков построили новые здания, установили новейшие газоочистные установки — биофильтры. Они представляют собой блокбоксы, которые заселены особыми видами бактерий. Именно эти микроорганизмы нейтрализуют неприятные запахи. Эта технология является одной из лучших в Европе. Процесс очистки стоков стал также проходить в условиях полной герметичности.



— В России подобные технологии не использовались до 2019 года. Весь химсток на БОС загерметизирован, установлена система отдувки для нейтрализации запахов. Мы также построили 4 резервуара, так называемые приораторы, в которых все вещества и летучие углеводороды отдуваются на биофильтры, — рассказал Михаил Романов, начальник цеха №3406 «Нижнекамскнефтехима».



По его словам, еще одним важным шагом для повышения надежности проделанной работы стало строительство нового внеплощадочного коллектора протяженностью порядка 15 км. Это значительно увеличило пропускную способность и повысило надежность транспортировки стоков.



Во время экскурсии представители Российской академии наук поинтересовались пропускной способностью модернизированной БОС. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Я приезжал сюда и в 80-х, и в 90-х годах, и понимаю, что происходящее сегодня — очень важный позитивный шаг не только для развития «Нижнекамскнефтехима», но и города в целом. Хочу отметить, что с реконструкцией БОС изменилась экологическая ситуация в городе в лучшую сторону, — сообщил Олег Синяшин, руководитель научного направления «Химия» ФГБУН ФИЦ «Казанский научный центр Российской академии наук».



Во время экскурсии представители Российской академии наук поинтересовались пропускной способностью модернизированной БОС, насколько реконструкция позволила снизить количество загрязняющих веществ в стоках и как осуществляется мониторинг за их качеством.



— Очень сильные впечатления. Проблема поглощения летучих углеводородов решена на самом высоком уровне, — отметил Азиз Музафаров, академик РАН, доктор химических наук.



Оборудование на ЭП-600 поставлено на 94%

Оценили академики и новый комплекс «Нижнекамскнефтехима». В настоящее время здесь завершены основные проектные работы. Как рассказал директор завода ЭП-600 Ленар Нагимуллин, на новом заводе будут применены решения, отвечающие высокому уровню требований к параметрам экологического воздействия.

Оценили академики и новый комплекс «Нижнекамскнефтехима». В настоящее время здесь завершены основные проектные работы. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

К примеру, установка бездымной факельной системы позволит снизить прогнозируемые показатели по выбросам СО в 12 раз по сравнению с наилучшими доступными технологиями в России, соединений оксидов азота — в шесть раз относительно российских бенчмарков и вдвое по сравнению с европейскими. Система непрерывного мониторинга выбросов (СЕМS) даст возможность операторам в онлайн-режиме отслеживать необходимые показатели.

Также на комплексе будут действовать современные локальные очистные сооружения и замкнутая система водооборота, которая полностью исключит образование сточных вод и до минимума снизит воздействие на водные ресурсы.

— Те мероприятия, которые руководство «Нижнекамскнефтехима» внедряет — очень важная стадия его развития. Любой новый комплекс, который сегодня создается, должен быть продуманный со всех сторон. Мы видим, что подход в первую очередь нацелен на то, чтобы строительство нового не создавало проблемы для окружающей среды. Мне кажется, это очень важно, — сказал Олег Синяшин, руководитель научного направления «Химия» ФГБУН ФИЦ «Казанский научный центр Российской академии наук».

На комплексе будут действовать современные локальные очистные сооружения и замкнутая система водооборота. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Ученые отметили ответственный подход предприятия к вопросам экологической безопасности, которые были проработаны еще на стадии проектирования. Академики поинтересовались, не скажется ли нынешняя экономическая ситуация на поставке оборудования для нового комплекса. Как сообщили на ПАО «Нижнекамскнефтехиме», оборудование поставлено уже на 94 процента и проблем с поставками не предвидится.



— Здесь мощная производственная база, это один из самых крупных химических комплексов в Европе. Удивляет высокая квалификация специалистов, мотивированность людей к хорошей работе. Развитие фундаментальных основ по экологической безопасности находится в центре внимания Казанского научного центра, все это очень здорово. Наш центр в рамках консорциума экологии промышленных городов будет принимать самое активное участие в разработке фундаментальных основ, — сказал Зинфер Исмагилов, академик Российской академии наук.

Ученые отметили ответственный подход предприятия к вопросам экологической безопасности, которые были проработаны еще на стадии проектирования. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Любое управленческое решение должно быть научно обоснованным»



В это же день гости посетили производства ТАНЕКО и завод Bicotex по производству микрофибры. Итоги визита в Нижнекамске подвели на заседании научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам и межведомственной рабочей группы по обеспечению экологической безопасности при развитии Нижнекамского промышленного узла при участии президента РТ Рустама Минниханова, министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова и главы исполкома НМР Рамиля Муллина.



На заседании зашла речь о внедрении последних разработок в области экологической безопасности.



— Министерство экологии уже не впервые привозит представителей Российской академии наук для поиска инновационных подходов, чтобы улучшить показатели качества окружающей среды. Нижнекамский промышленный узел — один из крупнейших в Российской Федерации. И наше министерство, и руководство республики придерживаются того, что любое управленческое решение должно быть научно обоснованным, — подчеркнул в интервью Айрат Шигапов, первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана, главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды.



Он отметил, что основная цель сегодняшнего визита — создание площадки, на которой промышленники могли бы озвучить свои вопросы, а ученые активно включились в работу.



Итоги визита в Нижнекамске подвели на заседании научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам. Фото: eco.tatarstan.ru

К слову, по итогам предыдущего визита Татарстан подписал соглашение с консорциумом научных организаций институтов РАН. Были разработаны программы научного нефтехимического развития, направленные на разработку технологий по безопасной утилизации и вовлечению во вторичный оборот сложных отходов нефтехимических производств.



Сейчас эта программа находится на рассмотрении в федеральных органах.