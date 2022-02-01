Госдума приняла закон о ликвидации экологического ущерба собственниками

Промышленников обязали устранять последствия негативного воздействия на окружающую среду

В России в конце года приняли законопроект, обязывающий промышленников ликвидировать последствия негативного воздействия на природу. Нормы устанавливают ответственность компаний за весь жизненный цикл объектов и не позволяют закрывать опасные производства без ликвидации накопленного вреда природе. Многие нефтяные химические компании плавно меняют корпоративную культуру. Для Нижнекамска, где сосредоточено 18% основных производственных фондов республики, представляющих базовые отрасли промышленности страны, вопросы экологии всегда актуальны. Как в регионе уже минимизируют экологические риски и какие меры еще необходимы, чтобы отвечать требованиям времени, — в материале «Реального времени».

Нефтехимическая столица Татарстана

На долю Нижнекамского района — одной из ключевых нефтеперерабатывающих территорий Татарстана — приходится 25% всей производимой продукции в республике и около 30% экспорта. Здесь сосредоточено более 60 промышленных предприятий и 6 тыс. точек загрязнения воздуха.

Для решения экологических проблем еще в 2006 году в Нижнекамске была создана межведомственная рабочая группа, куда вошли и крупные предприятия нефтехимического комплекса.

Пробы воздуха в нефтехимической столице Татарстана теперь отбирают несколько раз в сутки. Для этого установили стационарные посты. Данные автоматически передаются в Министерство экологии, чтобы держать ситуацию под контролем.

Тем не менее, как стало известно на недавней итоговой коллегии республиканского Министерства экологии, в прошлом году от нижнекамцев поступило более 20 жалоб на качество воздуха. Специалисты выявили источник выбросов. Им оказалось ООО «Камасталь» — резидент ТОСЭР «Нижнекамск», производящий покраску рулонной стали. Компанию привлекли к ответственности — обязали установить новое фильтровальное оборудование.

Тем временем работа таких промышленных гигантов, как «Нижнекамскнефтехим», входящий в СИБУР, «Нижнекамскшина», «Нижнекамсктехуглерод», ТАИФ-НК и ТАНЕКО, вызывает у экологов все меньше вопросов. Отвечая требованиям времени, предприятия поддерживают природный баланс, внедряя экологически чистые производства.

Вклад в экологию вносит «Нижнекамскнефтехим». Предприятие реконструировало биологические очистные сооружения, где очищаются стоки со всего промышленного узла и города. Чтобы увеличить пропускную способность и надежность системы транспортировки, был проложен новый коллектор для химзагрязненных стоков. На реконструкцию БОС было выделено более 3 млрд рублей.

«Нижнекамскнефтехим» реконструировал биологические очистные сооружения, где очищаются стоки со всего промышленного узла и города. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Были реконструированы и построены новые здания и сооружения: приемная камера, бассейн сбора полимерной крошки с газоотводом, песколовки, блок удаления летучих углеводородов и блок газоочистки. Абсолютная герметичность всех сооружений исключает возможность попадания неприятных запахов в атмосферу в процессе очистки стоков. Еще одна особенность модернизации — новейшие газоочистные установки — биофильтры, заселенные особыми видами бактерий, которые борются с неприятными запахами. Все это позволило снизить нагрузку на атмосферный воздух Нижнекамска, — отмечал в одном из своих интервью руководитель АНО «Волжско-Камский экологический центр» Рустем Камалов.

Благодаря реконструкции БОС в Нижнекамске резко сократилось количество жалоб от населения на неприятные запахи в воздухе. Если раньше в Роспотребнадзор поступало не менее 50 обращений, не считая негативных постов в социальных сетях, то в прошлом году было зафиксировано всего пять, отметил «Реальному времени» главный санитарный врач НМР Рустем Изиятуллин.

— «Нижнекамскнефтехим» работает, проводит природоохранные мероприятия даже в условиях мирового экономического спада. Предприятию более 50 лет, стаж работы большой. Раньше были другие экологические требования, не такие жесткие, как сейчас. Предприятию надо отдать должное, они делают многое, — считает начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в НМР Рустем Изиятуллин.

Несмотря на наращивание объемов производств, «Нижнекамскнефтехим» снижает нагрузку на экологию. С 2001 года выпуск продукции увеличен почти в 2 раза, а выбросы снизились на 47%.

В этом году «Нижнекамскнефтехим» приступает к третьему этапу реконструкции БОС. Предприятие планирует переоснастить станцию доочистки и узла обеззараживания. Обеззараживание стоков будет производиться с помощью ультрафиолетовых ламп. Работы будут идти в рамках реализации пятой экологической программы, рассчитанной на 2022—2025 годы, планируемые затраты на ее реализацию — 12,5 млрд рублей.

Предприятие также планирует заменить горелочные устройства на печах, реконструировать полигон промышленных отходов и рекультивировать иловые карты.

Внедрение циркулярной экономики

Свои экологические программы действуют и в ТАИФ-НК. Пять лет назад здесь ввели в эксплуатацию цех локальной очистки промышленных сточных вод. Природоохранный объект заработал по принципу замкнутого водооборотного цикла. С 2006 года предприятие сократило выбросы в атмосферу на 33%, или на 5,8 тыс. тонн в год. Немалую роль в улучшении экологического фона в регионе сыграла система рекуперации паров. Она улавливает углеводороды и возвращает их в производство.

Свои экологические программы действуют и в ТАИФ-НК. Пять лет назад здесь ввели в эксплуатацию цех локальной очистки промышленных сточных вод. Фото: Альберт Муклоков

100% очищенных стоков возвращается и в производство другой нефтеперерабатывающей компании — ТАНЕКО. Для снижения выбросов парниковых газов здесь развивается перспективное направление — улавливание и хранение углерода. В процессе производства водорода на предприятии образуется углекислый газ, который используется для увеличения нефтеотдачи, что позволяет замкнуть производственную цепочку и служит примером внедрения циркулярной экономики.

Эффективную экологическую политику ведут и энергетические предприятия. К одним из крупных ресурсосберегающих инвестиционных проектов последних лет можно отнести техническое перевооружение конденсатоочистки химического цеха №1 Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), внедрение которого в содружестве с ПАО «Нижнекамскнефтехим» обеспечило прием в цикл станции возвратного промышленного конденсата.

Новые способы борьбы с загрязнением

По мнению экспертов, экологическая ответственность предприятий сегодня не только закон, обязательный к исполнению, но и механизм устойчивого развития компаний. «Зеленые» технологии повышают репутацию, создают инвестиционную привлекательность. Директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов отмечает, что «зеленая» повестка важна для корпораций по нескольким причинам.

— Во-первых, следование установленным принципам способствует уменьшению негативного последствия компаний на экологию. Во-вторых, в будущем финансирование «зеленых» проектов будет сопряжено со снижением стоимости фондирования компании — в настоящее время финансирование обычного и «зеленого» проекта не отличается по стоимости. В-третьих, открытость экологической повестки может способствовать привлечению дополнительного капитала в компанию от зарубежных инвесторов, — считает он.

Промышленные предприятия должны будут продумывать, как безопасно утилизировать выпущенную ими продукцию и упаковку. Фото: wikipedia.org

В декабре прошлого года вопрос перехода к «зеленой» экономике для промышленников стал актуален как никогда. Госдума внесла свыше 100 изменений в закон об экологии. Они в корне меняют отношение к использованию природных ресурсов, повышают ответственность за экологию на всех уровнях.

Один из ключевых моментов — закон о вторичных материальных ресурсах, расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки.

Промышленные предприятия должны будут продумывать, как безопасно утилизировать выпущенную ими продукцию и упаковку. Еще одно новшество: собственники не смогут уклониться от уплаты штрафов за нанесенный ущерб экологии.

Принимаемые меры послужат не только улучшению экологической ситуации, но и сформируют новые принципы экологической ответственности и ведения бизнеса. В том числе для ряда нижнекамских предприятий, которые откладывали вопросы экологии в долгий ящик.