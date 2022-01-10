«Нижнекамскнефтехим» подарил городу незабываемые новогодние каникулы

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Парке нефтехимиков завершилась обширная новогодняя программа. На протяжении всех январских праздников для жителей и гостей города здесь проходили красочные театрализованные представления, спортивные состязания, игры и мастер-классы.



С 4 по 9 января 2022 года на территории елочного городка в Парке нефтехимиков было организовано около 20 различных мероприятий. Это «Зимние забавы» с артистами уличного театра «Небыляндия», веселые старты «Новогодняя лыжня», мастер-класс по фигурному катанию, турнир богатырей, хоккейные баталии, игра «Русская изба» и многое другое.



Не менее интересно в Парке нефтехимиков отметили Рождество. В этот день для нижнекамцев были организованы «Зимний Сабантуй» и праздничная программа «Встреча Рождества». Завершились новогодние каникулы зимней дискотекой с участием артистов уличного театра «Чудики».



— Учитывая антикоронавирусные меры, было принято решение, как и в прошлом году, в этом также провести новогодние мероприятия на открытом воздухе в Парке нефтехимиков, поскольку все условия здесь созданы. Проводится очень много игр для детей и взрослых, чтобы нижнекамцы и гости города свои новогодние каникулы провели интересно и незабываемо, — рассказал Владислав Спиридонов, заместитель председателя профкома ОО «ОПО НКНХ РХП».



За время новогодних праздников Парк нефтехимиков получил большую популярность среди нижнекамцев. Тысячи горожан пришли сюда, чтобы весело и с пользой провести время. Жители города отметили большое количество безопасных горок для детей самых разных возрастов, световое новогоднее оформление парка, оригинальность ледяных скульптур и высокий уровень безопасности.



Чтобы не допустить большого скопления людей на самой большой ледяной горке, было организовано дежурство. Сотрудники охраны парка помогали всем желающим скатиться с ледяного спуска, длина которого составляет не менее 50 метров, и беспрепятственно его покинуть. Четко организованная работа в елочном городке позволила отметить новогодние каникулы без происшествий.



К слову, нижнекамцы в долгу не остались. В городских социальных сетях появилось множество постов о безупречной работе елочного городка, организованного нефтехимиками. Люди благодарили «Нижнекамскнефтехим» за подаренное новогоднее настроение, возможность окунуться в сказочный мир с участием уличных артистов и отлично провести время со всей семьей.



— О, все замечательно, все хорошо!

— Очень весело, такие креативные игры.

— Мне очень нравится дискотека, здесь очень весело.

— Вообще супер, для детей классно. И нехолодно. Почаще такие праздники делайте, — так отзывались о мероприятиях нефтехимиков горожане.



А 13 января Парк нефтехимиков вновь распахнет свои двери для всех желающих посетить праздничное мероприятие «Старый Новый год» в рамках программы «Новогодние чудеса». Оно начнется в 18.00 и подарит детям и взрослым массу незабываемых эмоций. Сказочные персонажи Дед Мороз и Снегурочка обеспечат всем праздничное настроение.

