При поддержке «Нижнекамскнефтехима» и РФС в Нижнекамске идет строительство новых футбольных полей

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Два новых футбольных поля строятся рядом с «Чулман Ареной» — их размер составляет 30 на 60 и 20 на 40 метров. Возводятся они в рамках исполнения инфраструктурных критериев для получения ДЮСШ по футболу футбольного клуба «Нефтехимик» статуса регионального центра РФС. Финансовую поддержку строительству оказал «Нижнекамскнефтехим» и РФС. Уже в середине октябре юные спортсмены, воспитанники ДЮСШ ФК «Нефтехимик», смогут приступить к тренировкам.

Руководитель ДЮСШ футбольного клуба «Нефтехимик» Владислав Французов пояснил, что такие поля необходимы для того, чтобы юные спортсмены могли участвовать в более крупных соревнованиях.

— Малое поле предназначено для ребят 2014 года рождения. Благодаря тренировкам на таком поле они смогут выступать на Кубке футбола РТ среди детских команд. Также плюс в том, что теперь не придется перетаскивать ворота на главном поле, чтобы подстроиться под их формат, они будут заниматься здесь, в первую очередь — это их безопасность. Второе поле предназначено для детей 2012—2013 годов рождения. Новые тренировочные площадки разгрузят большое поле и сам манеж. Также мы сможем привлечь как можно больше мальчиков к занятиям футболом. Сейчас в нашем клубе занимаются 467 ребят, — сказал он.

Футбольная школа в Нижнекамске активно набирает обороты — в городе будет развиваться Центр подготовки юных спортсменов.

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