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Руководство Татарстана и «СИБУР Холдинга» обсудило ход реализации соглашения о взаимном сотрудничестве

16:56, 18.02.2022 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Руководство Татарстана и «СИБУР Холдинга» обсудило ход реализации соглашения о взаимном сотрудничестве
Фото: Минпромторг РТ

В Минпромторге РТ прошло первое заседание межведомственной рабочей группы по реализации Соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Татарстан и «СИБУР Холдингом» под председательством заместителя премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова и генерального директора и председателя правления ООО «СИБУР» Михаила Карисалова.

Основными вопросами стали обсуждение перспективы реализации инвестиционных проектов на ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез», а также создание научно-образовательного кампуса в Нижнекамске.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан Нижнекамскнефтехим

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