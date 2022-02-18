Руководство Татарстана и «СИБУР Холдинга» обсудило ход реализации соглашения о взаимном сотрудничестве

Фото: Минпромторг РТ

В Минпромторге РТ прошло первое заседание межведомственной рабочей группы по реализации Соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Татарстан и «СИБУР Холдингом» под председательством заместителя премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова и генерального директора и председателя правления ООО «СИБУР» Михаила Карисалова.

Основными вопросами стали обсуждение перспективы реализации инвестиционных проектов на ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез», а также создание научно-образовательного кампуса в Нижнекамске.