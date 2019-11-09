Хоккеисты «Нефтехимика» ознакомились с производственными мощностями «Нижнекамскнефтехима»

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Игроки хоккейной команды «Нефтехимик» побывали на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящего в ГК «ТАИФ. Экскурсия началась с инструктажа, где спортсменам рассказали о правилах поведения на опасных производствах, выдали спецодежду, защитные каски и противогазы.

По предприятию спортсмены передвигались на автобусе. Первой остановкой стал завод СК по выпуску синтетического каучука. Далее хоккеисты проследовали на производство СКД-Л. Здесь они впервые увидели, как получается каучуковая крошка и происходит формирование брикетов. Попробовали самостоятельно упаковать их в контейнер.

— У нас все получилось, мы справились. Но на самом деле довольно тяжело упаковывать брикеты в контейнер — каждый из них весит 30 кг. Поэтому, ребята, которые здесь работают, они просто молодцы, — поделился своими впечатлениями капитан команды ХК «Нефтехимик» Степан Захарчук.

Спортсмены также посетили производства полистирола и полипропилена. Эта продукция широко используется в машиностроении, электротехнике, медицине и даже пищевой промышленности.

— Когда мимо заводов проезжаешь, всегда интересно — как и что там работает. Мы сегодня познакомились с производствами и с людьми, которые здесь трудятся и выполняют огромную работу. И очень приятно, что нефтехимики болеют за нас. Мы будем стараться побеждать для них, — отметил вратарь клуба Константин Барулин.

Не менее интересной выдалась встреча хоккеистов с работниками предприятия. Главный тренер команды Вячеслав Буцаев поблагодарил сотрудников «Нижнекамскнефтехима» за теплый прием и поддержку на матчах. Каждый желающий мог задать интересующие вопросы, сделать совместную фотографию и получить автограф. В конце мероприятия нападающему команды Мэтту Уайту вручили фирменную футболку с надписью «Ты просто космос».

Экскурсия была проведена по обоюдному согласию руководства «Нижнекамскнефтехима» и тренерского штаба «Нефтехимика». Спортсмены ознакомились с производственными процессами, условиями труда персонала предприятия, который вносит огромный вклад в развитие хоккея.