Тепловизоры, ионизаторы, дезинфекция: ТАИФ продолжает работу в условиях COVID-19

Сохраняя работоспособность производств, компании Группы противостоят эпидемии коронавируса

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Период вынужденной самоизоляции в России продлен по 11 мая включительно. Идет второй месяц пандемии COVID-19. За это время страна кратно увеличила производство тест-систем, лекарственных препаратов, специального медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Наращивать запас прочности системы здравоохранения помогает промышленность страны. Во многом способность государства к такой мобилизации и оперативному перепрофилированию под потребности текущей ситуации стала возможной благодаря эффективным нефтеперерабатывающей, нефтегазохимической, химической и энергетической отраслям, составляющим основу деятельности Группы ТАИФ. О том, как в условиях мировой эпидемии коронавируса работают компании Группы и что делается ТАИФом для обеспечения безопасности работников предприятий и поддержки тех, кому сегодня особенно нужна помощь, — в материале «Реального времени».

ТАИФ в списке системообразующих организаций экономики России

В условиях глобального финансового кризиса, сохраняющейся санкционной политики в отношении России и наложившейся на все это пандемии коронавируса COVID-19 для страны особенно важно сохранить собственную экономическую устойчивость. В апреле 2020 года правительство страны дважды рассматривало перечень системообразующих организаций государства. И на одной из первых строк в первом, общем перечне системообразующих компаний, опубликованном в самом начале апреля, значится АО «ТАИФ». Во второй список — системообразующих организаций ТЭК РФ, сформированный Минэнерго РФ и опубликованный 17 апреля, включены сразу четыре ключевые компании Группы: АО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «ТГК-16».

После завершения пандемии поддержка государства потребуется многим, если не всем отраслям экономики. Нефтепереработчики, ориентированные на производство автомобильного и авиационного топлива, ощутили падение спроса с первых дней пандемии: обрушился объем авиаперевозок, значительно сократились объемы международных и даже межрегиональных доставок грузов, меньше выезжают на дороги автовладельцы. Об этом на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» сообщил его гендиректор Рафинат Яруллин.

Не лучшим образом на нефтепереработке и нефтегазохимической отрасли отразились резкие колебания цен на углеводородное сырье на мировых рынках. Объемы реализации нефти падают. Хранилища переполнены. Продавать сырье в ущерб экономическим интересам нефтедобывающим компаниям — невыгодно. Второй квартал 2020 года для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтегазохимической и химической отраслей, как впрочем, и для большой энергетики, обещает завершиться с серьезными потерями.

Второй квартал 2020 года для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтегазохимической и химической отраслей обещает завершиться с серьезными потерями. Фото: tatarstan.ru

Сегодня бизнес сосредоточен на решении более важных и актуальных задач — на борьбе с пандемией COVID-19. Идет перепрофилирование части производств, налаживаются совершенно новые направления. Дочернее производство «Нижнекамскнефтехима» завод «Полиматиз» и принадлежащий «Татнефти» «Эластик» кратно нарастили объемы производства нетканого материала для пошива медицинских масок и медицинской одежды, в республике запущены шесть автоматизированных линий по изготовлению самих масок. Выпуск резинок для них освоил «КВАРТ». А каучуков в республике выпускается достаточно. Основное производство сосредоточено на входящем в Группу ТАИФ ПАО «Нижнекамскнефтехим». Произведенных в Татарстане медицинских масок уже достаточно для обеспечения ими работников всех предприятий непрерывного цикла, действующих на территории республики, а также медиков, сотрудников правоохранительных органов, МЧС, водителей общественного транспорта.

Выпуск дезинфицирующих средств наладили фабрика «Аромат» и «ПОЗИС», после завершения процедуры сертификации к ним присоединит свои мощности и НКНХ. На предприятии уже выпущена пробная партия важного в условиях пандемии антимикробного дезинфицирующего средства. Образец средства направлен на испытания в Москву — Научно-исследовательский институт дезинфектологии Роспотребнадзора.

Антимикробное дезинфицирующее средство, разработанное «Нижнекамскнефтехимом», уже проходит сертификацию в Москве. Фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

НКНХ: главная задача — сохранить производственный потенциал и коллектив

По словам генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Айрата Сафина, несмотря на значительное падение спроса на продукцию нефтехимии на мировом и отечественном рынках, о приостановке деятельности комплекса речи не идет.

— Немного скоординировали свой план по проведению капитального ремонта и начали ремонт чуть раньше. Мы надеемся, к моменту, когда наши предприятия выйдут из капитального ремонта, ситуация в мире изменится. Самая главная задача — выстоять, сохранить производственный потенциал и прежде всего наш коллектив, — подчеркнул Айрат Сафин.

«Режим — усиленный, настрой — боевой!» — так президенту Татарстана сообщили об организации работы и обеспечении безопасности во время недавнего визита Рустама Минниханова на ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В условиях пандемии коронавируса «Нижнекамскнефтехим» не остановил производство, а перешел на особый режим, внеся необходимые корректировки в работу. Все вахтовые автобусы проходят усиленную антибактериальную обработку — для этого предприятие закупило специальное оборудование. На НКНХ создан оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Об оперативной обстановке в целом на «Нижнекамскнефтехиме» президенту Татарстана рассказал заместитель главного инженера по ПКПБ и ОТ Илшат Фатыхов, заверив в отсутствии нарушений и положительном настрое персонала.



— Все необходимые мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции выполняются. Защитными средствами все обеспечены. Доставка персонала на работу и с работы организована в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. На проходных бесконтактно измеряется температура, обрабатываются руки антисептиками. Организована обработка транспортных средств, проходных, остановок, столовых и территории компании специальным дезинфицирующим раствором. Для работников сторонних организаций и «Нижнекамскнефтехима» организованы дополнительные контрольно-пропускные пункты, — отметил Илшат Фатыхов. Кроме того, как и в целом по Группе ТАИФ, на НКНХ налажена плановая работа по прохождению сотрудниками тестирования на COVID-19.

В условиях пандемии коронавируса «Нижнекамскнефтехим» не остановил производство, а перешел на особый режим, внеся необходимые корректировки в работу. Фото tatarstan.ru

— Антисептики и маски есть. Принимающая смена делает обход и с другого выхода покидает помещение. После чего здесь проводят уборку всех поверхностей. Сотрудникам другой смены по телефону приходит сообщение о том, что помещение обработано, и они приступают к работе, — рассказали президенту о внесенных коррективах в работу предприятия на заводе изопрена-мономера. После модернизации производства в 2019 году объемы выпуска сырья, необходимого для производства синтетического каучука, выросли до 333 тыс. тонн.

Кипит работа и по подготовке строительной площадки нового этиленового комплекса — ЭП-600. Кроме этилена на нем будет налажено производство пропилена, бутадиена, бензола, а также сопутствующих нефтехимических продуктов. Что позволит значительно расширить и обновить линейку выпускаемой НКНХ продукции.

— Такие стройки останавливать нельзя. Нужно привезти людей, на время изолировать и продолжать работать, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов пообещал помочь с организацией доставки рабочих компании-подрядчика по реализации проекта строительства комплекса ЭП-600. Фото tatarstan.ru

Продолжается строительство новой ПГУ-ТЭС мощностью в 495 МВТ.

— На строительной площадке соблюдаются все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Ограничен доступ на строительную площадку. Совещания переведены в режим онлайн. Персонал генподрядчика и заказчика соблюдает все меры профилактики, обеспечены средствами защиты, — отметил в докладе директор ПГУ-ТЭС Алмаз Мухаметзянов.

Процедура контроля состояния здоровья входящих на предприятия и заводы комплекса работников была автоматизирована. Проходные оборудовали специальными тепловизорами, способными распознавать лица и автоматически выявлять людей с повышенной температурой тела. При обнаружении таких тепловизор подает звуковой сигнал, привлекая внимание дежурной смены службы безопасности и медиков.

— Если человек идет с температурой до 37 градусов, то маркер подсвечивается зеленым цветом с обязательным показанием температуры. Если имеется превышение от 37 до 37,2 — желтым. А если температура тела человека, проходящего под камерой, будет свыше 37,2 градуса — то уже красным, — пояснил «Реальному времени» директор центра автоматизации ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Гибадуллин.

На днях проходные НКНХ оборудовали специальными тепловизорами. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Техническая новация позволит дополнительно повысить меры предупреждения проникновения инфекции на производство, а значит — обезопасить самих работников комплекса и сохранить эффективность деятельности заводов и предприятий «Нижнекамскнефтехима».

КОС продолжает выпуск продукции

Из компаний Группы ТАИФ первыми были оборудованы такими тепловизорами проходные ПАО «Казаньоргсинтез». Сначала ими была оснащена центральная проходная, затем — заводоуправление. Именно на КОСе технология прошла обкатку в реальных условиях и, подтвердив свою эффективность при работе с большим числом людей, начала ретранслироваться в целом по Группе. Система эффективно дополнила действующий порядок замера температуры работников в подразделениях предприятия.

Проходные «Казаньоргсинтеза» первыми были оборудованы стационарными тепловизорами, совмещенными с программой распознавания лиц. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Кроме того, объекты КОСа сейчас, и тоже первыми в Группе, оснащаются промышленными системами активной очистки воздуха. Сначала приобрели 27 систем, каждая из которых способна обезопасить воздух в помещении площадью до 700 метров. Они были установлены в операторных завода этилена, меньшие по мощности мобильные системы — в офисах заводоуправления. Затем закупили еще 40 комплектов, которые подключили в операторных всех заводов и крупных офисных помещениях. Сейчас планируется приобрести еще одну партию, чтобы оборудовать оставшиеся помещения. Абсолютно безвредная для людей система не только эффективно очищает воздух от мелких частиц пыли и вирусов сейчас, но будет полезна и в будущем, так как эффективно уничтожает патогенные микробы, плесень и грибки.

Объекты ПАО «Казаньоргсинтез» оснащены системами активной очистки воздуха. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Новое оборудование стало эффективным дополнением к комплексу уже предпринимаемых мер. Так, даже до того, как ВОЗ объявила начавшуюся в декабре 2019 года эпидемию пандемией, то есть с 6 марта, для профилактики коронавирусной инфекции, на «Казаньоргсинтезе» были введены ограничительные меры, которые усиливались и дополнялись по мере ухудшения ситуации с COVID-19 в мире. На предприятии производится регулярная обработка всех поверхностей каждого из помещений КОСа с использованием дезинфицирующих средств.

При пересменке КПП предприятия обрабатывается в особом режиме: с интервалами максимум в 15 минут все турникеты и рамки проходят тщательную дезинфекцию. Точно так же перед каждым рейсом и сразу после него обрабатываются салоны всех вахтовых автобусов, развозящих работников комплекса.

Турникеты и рамки КПП дезинфицируют каждые 15 минут в час пик

На входе на предприятие, а также в офисных корпусах КОСа установлены дозаторы с дезинфицирующим средством. Также рекомендовано минимум трижды в день проветривать помещения. У работников не реже чем каждые 4 часа в течение рабочей смены измеряется температура. Если у кого-то она поднимается выше 37 градусов, такой сотрудник немедленно отправляется в здравпункт, который с начала пандемии переведен на особый режим усиленной работы.

Большая часть офисных сотрудников «Казаньоргсинтеза» с начала эпидемии переведена на удаленную работу. Процесс выстраивания эффективной работы в новых условиях занял всего 8 дней.

Анатолий Строев: «Процесс перевода большей части офисных работников на удаленный режим работы на ПАО «Казаньоргсинтез» занял 8 дней». Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

О том, как организован этот процесс, в интервью «Реальному времени» рассказал главный специалист КОСа по информационным технологиям и системам автоматизированного управления и метрологии Анатолий Строев.

— На текущий день на полноценную удаленную работу переведено около 300 сотрудников. В основном это подразделения заводоуправления, такие как бухгалтерия, служба коммерции, финансовая служба, УИТ, юридический отдел, технический отдел, производственный отдел, пресс-служба, отдел главного энергетика, ОСБО. Но это число растет, новые запросы на подключение удаленного доступа поступают почти каждый день, — отметил Анатолий Строев.

На текущий момент на ПАО «Казаноргсинтез» на дистанционную работу переведены около 300 человек. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

На предприятии четко соблюдаются требования социального дистанцирования. В столовых нанесены стоп-линии, подсказывающие работникам безопасную дистанцию. Для порционной раскладки пищи используется одноразовая посуда, которую затем утилизируют.

Все дороги, остановочные площадки, места погрузки продукции и территория перед проходными «Казаньоргсинтеза» обрабатываются раствором гипохлорита натрия. Производство низкоконцентрированного гипохлорита натрия на КОСе было налажено еще в 2017 году. Экологически безопасное соединение вместо жидкого хлора используется для обеззараживания воды, а в условиях пандемии, по рекомендации Роспотребнадзора, предприятие нарастило объемы производства и без ущерба для основных технологических процессов начало применять его для обработки улиц. Дезинфекция проводится по утрам, в дни без осадков.

Предпринимаемый комплекс мер позволил ни на минуту не останавливать рабочих процессов на ПАО «Казаньоргсинтез», обеспечивая выпуск продукции, столь необходимой для экономики в целом и системы здравоохранения в частности.

Энергетика — жизнеобразующая отрасль

И именно поэтому остановить ТЭЦ — совершенно невозможно. Свет и тепло в домах и квартирах, в медучреждениях и офисах, в детсадах, школах и вузах, энергия, горячая вода и пар для предприятий — все это в необходимых объемах вырабатывается и поставляется именно объектами большой энергетики. Производства Группы ТАИФ и значительная часть населения Казани и Нижнекамска получают привычные тепло и комфорт благодаря работе генерирующей компании Группы — АО «ТГК-16».

Энергетика — жизнеобразующая отрасль, потому остановить ТЭЦ невозможно. Фото: Ринат Назметдинов

— Энергетика — это жизнеобразующая, жизнеобеспечивающая отрасль. Коренным образом в ближайшее время в большой энергетике и для ТГК-16 ничего не изменится. Все планы, которые были оформлены, подготовлены на протяжении последних нескольких лет — будут выполняться. Станции не могут остановиться. Мы будем работать, как работали, как выдавали электроэнергию и тепло, так и будем их выдавать. Как планировали ремонт и обновление оборудования, так и будем эти планы исполнять. На нас пандемия сказалась только в том плане, что некоторые зарубежные поставщики материалов задерживают поставки, ссылаясь на форс-мажор. Раньше такие проблемы возникали с Китаем, сейчас это в основном Индия. Мы в плановом порядке пересматриваем договорные отношения, рассматриваем возможность отказаться от закупок в Индии и переходим на закупки в Китае. К сожалению, некоторые вещи в России нужного нам качества не производятся, и мы вынуждены закупать за границей. В остальном — все по плану, — поделился в интервью с журналистом «Реального времени» генеральный директор генерирующей компании Эдуард Галеев.

Определенное снижение потребления, связанное с приостановкой деятельности части производств, энергетика тоже ощутила. Плюс имеет место сезонное снижение потребления того же тепла населением. Это отразилось и на снижении оптовых цен на энергетическом рынке страны. Тем не менее Галеев уверен, что это явление временное и значительного влияния на отрасль не окажет. В чем-то придется затянуть пояса, где-то сдвинуть сроки по ремонтным работам и замене оборудования. Но когда пандемия закончится, экономика в целом, а вместе с ней и энергетика постепенно выровняются. Главным на текущий момент гендиректор ТГК-16, как и все другие компании Группы ТАИФ, называет продолжение работы и сохранение коллектива.

— К сожалению, мы не можем перевести на удаленную работу оперативно-ремонтный персонал станции. Они вынуждены выходить ежедневно на работу, так же, каждый день выполнять свою работу. Но мы четко выполняем все требования Роспотребнадзора. Вахтовый транспорт у нас свой, перед посадкой в него людей — дезинфицируется. На проходных у людей замеряют температура, проверяют наличие масок, проверяют общее состояние. Люди, не скапливаясь на проходной, проходят на свои рабочие места. И в течение рабочего дня ведется контроль: периодически замеряется температура, везде стоят дозаторы с дезинфицирующим раствором. Обходчикам после обхода так же измеряют температуру. Ведется разъяснительная работа об опасности коронавируса и о том, как необходимо защищаться от него. При приеме пищи — соблюдаются рекомендуемая дистанция, требования дезинфекции. Благодаря этим шагам у нас на текущий момент, слава Богу, заболевших нет. Везде, даже у меня в кабинете стоят ионизаторы. Масками люди на текущий момент обеспечены с месячным запасом. В первую очередь — благодаря поддержке компаний Группы ТАИФ. Группа ТАИФ — это действительно Группа компаний, которая активно оказывает помощь своим структурам. «Нижнекамскнефтехим «и его дочернее предприятие «Полиматиз» с получением масок нам очень помогают, — кратко рассказал о предпринимаемых мерах генеральный директор генерирующей компании.

На предприятиях АО «ТГК-16» сформирован месячный запас средств индивидуальной защиты и антисептиков. Фото: АО «ТГК-16»

На днях один из объектов ТГК-16, Казанскую ТЭЦ-3, посетила инспекция Роспотребнадзора. Проверяющие внимательно ознакомились с тем, как на предприятии обеспечиваются, а главное — соблюдаются требования безопасности в условиях эпидемии. Оценка профилактических работ — положительная. Но главным достижением своей работы в этом направлении в генерирующей компании считают все-таки то, что за все почти полтора месяца пандемии на фоне растущего числа случаев заболевания в мире, России, Татарстанесреди персонала ТЭЦ не было зафиксировано ни одного случая инфицирования.

ТАИФ-НК: строгий санитарный режим

Сразу после введения в Татарстане особого санитарно-эпидемиологического режима в ТАИФ-НК создали оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, куда в ежедневном режиме поступает информация об эпидемиологической обстановке. На предприятии, как и в целом по Группе ТАИФ, с первых дней пандемии ограничили вход посторонним лицам, отменили служебные командировки, визиты иностранных делегаций.

С первых дней пандемии COVID-19 на АО «ТАИФ-НК» создан оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции. Фото: Максим Платонов

Все переговоры и консультации перешли в формат теле- и видеоконференций. Корреспонденция и документация пересылаются по системе электронного документооборота, а также корпоративной электронной почте. В случае особой необходимости ее передают строго через уполномоченных лиц.

Люди проинструктированы о соблюдении социальной дистанции как на самих производствах, так и вне ТАИФ-НК, и прекрасно осознают меру собственной ответственности за собственное здоровье, а также здоровье коллег и близких. Каждый работник предприятия обеспечен средствами индивидуальной защиты в необходимом объеме, на территории заводов и проходных установлены дозаторы антисептических средств, запасы которых по мере необходимости пополняются.

Каждый работник предприятия обеспечен средствами индивидуальной защиты в необходимом объеме. Фото: АО «ТАИФ-НК»

До прихода на работу сотрудники компании самостоятельно измеряют температуру тела и при первых симптомах простудных заболеваний незамедлительно обращаются в медучреждения. На всех трех заводах нефтеперерабатывающего комплекса бесконтактный замер температуры работников начинается с проходной и продолжается на всем протяжении рабочей смены (не менее четырех раз в день). За состоянием здоровья работников предприятия внимательно следят сотрудники шести здравпунктов, с самого начала пандемии работающих в режиме повышенной готовности. В случае выявления неблагоприятных физиологических показателей работников отправляют домой со строгой рекомендацией обратиться за помощью в лечебные учреждения города.

На заводах ТАИФ-НК четко соблюдаются требования Роспотребнадзора по обеспечению эпидемиологической безопасности. Фото: АО «ТАИФ-НК»

В целях недопущения распространения инфекции в помещениях регулярно проводится дезинфекция и проветривание. Особое внимание уделяется проходным и столовым. В помещениях для приема пищи разработан удобный и безопасный график обслуживания работников из различных подразделений ТАИФ-НК, исключающий возможность контакта. Кроме того, в столовых установлены озонирующие рециркуляторы воздуха. Безопасные для людей, они за счет ультрафиолетового излучения уничтожают вредные микробы и вирусы.

Время помогать

Группа ТАИФ в любой ситуации стремится быть социально-ориентированным бизнесом. В период пандемии компании Группы не только не снизили, но даже больше стали уделять внимания решению социально-значимых вопросов. Самых разных. Так, думая не только о дне сегодняшнем, но и о том времени, когда пандемия и режим самоизоляции закончатся, сотрудники головной компании Группы ТАИФ — АО «ТАИФ» вместе с давними партнерами — турецкой строительной компанией Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş и ландшафтной компанией «ПАРК-Сервис» — под руководством Ильгиза Латыпова, заместителя генерального директора АО «ТАИФ» по строительству и капитальному ремонту, провели субботник в Фуксовском саду — одном из живописных уголков Казани, что раскинулся в верхней точке берега Казанки. А кроме того, продолжили украшать сам склон, высадив на нем сотни елей, лиственниц, сосен и кедров.

Сотрудники АО «ТАИФ» вместе с деловыми партнерами провели субботник в Фуксовском саду. Фото: Ринат Назметдинов

Поливальная техника ПАО «Нижнекамскнефтехим» в ежедневном, а точнее, еженощном режиме обрабатывает дезинфицирующими средствами дороги и улицы города, остановочные павильоны и тротуары, с одобрения и при поддержке руководства Группы ТАИФ взяв на себя важнейшую миссию — беречь жизни и здоровье жителей нефтехимической столицы республики.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» взял на себя миссию по дезинфекции улиц Нижнекамска. Фото Альберта Муклакова

В связи с пандемией школьники Татарстана, как и всей России, были вынуждены перейти на дистанционную форму обучения. Но далеко не во всех семьях сегодня есть современные гаджеты, позволяющие выполнять задания учителей на специальных интернет-платформах и поддерживающие режим видеоконференцсвязи. Компании Группы ТАИФ закупили и передали в семьи своих многодетных сотрудников необходимое количество планшетов.

Постоянным вниманием и заботой окружены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и ветераны производств Группы ТАИФ, а также люди с ограниченными возможностями. Им доставляют продуктовые наборы, а волонтерские отряды, сформированные из добровольцев, готовы по звонку обеспечить закупку и доставку не только необходимых продуктов, но и лекарственных средств и препаратов, необходимых для поддержания здоровья людей, вынужденных находиться дома в самоизоляции.

Еще сотни добровольцев из числа сотрудников «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» обеспечиваются материалом, произведенным «Полиматизом», и на дому шьют защитные маски, которых в республике пока по-прежнему на всех не хватает. Готовые средства индивидуальной защиты передаются в медучреждения республики, сотрудникам полиции, МЧС, бригадам скорой медицинской помощи, компаниям, обеспечивающим пассажирские перевозки — тем, кто как и работники Группы ТАИФ, продолжают работать, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.

В середине апреля, когда кривая графика, отображающего число инфицированных в России и Татарстане начала все круче забирать вверх, «Казаньоргсинтез» выделил средства на приобретение 1 200 специальных защитных противочумных костюмов для обеспечения врачей и медперсонала ГАУЗ РКБ, которым предстояло работать в резервном госпитале, предназначенном для приема больных COVID-19 в тяжелой форме.

В середине апреля ПАО «Казаньоргсинтез» выделил средства для приобретения для резервного госпиталя ГАУЗ РКБ 1 200 противочумных защитных костюмов. Фото: m24.ru

ТАИФ-НК проводит ремонт в квартире ветерана-фронтовика Панфила Павлова. А в ТГК-16 объявили о том, что все средства, которые планировалось направить на организацию приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, будут перенаправлены на материальную помощь и формирование дополнительных продуктовых наборов для подшефных предприятию ветеранов.