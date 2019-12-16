«Нижнекамскнефтехим» откажется от полимерной тары для упаковок бутилкаучука

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Нижнекамскнефтехим» сделал выбор в пользу металлической тары для собственной продукции на производстве бутилового каучука, сообщает «Коммерсант». До этого на предприятии использовали полимерную упаковку.

По словам директора предприятия Марата Хайрова, полимерная упаковка неудобная для потребителей. Она хрупкая и при перевозках ломается. Полный переход на новую, более прочную тару займет около двух лет.

Сейчас предприятие ждет отзывы от двух потребителей, для которых была произведена партия продукции завода по производству бутилкаучука в новой таре.

К слову, полимерная упаковка вмещает в себя 540 кг каучука, а металлическая — свыше 1 т. Клиенты компании не раз обращались с просьбой доставлять каучук в металлической упаковке. Среди плюсов также можно отметить сохранность формы брикета. Каучук при транспортировке не деформируется и не растекается.