Сотрудникам «Нижнекамскнефтехима» присвоили звание «Заслуженный химик Татарстана»

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Троим работникам НКНХ присвоили звание «Заслуженный химик Республики Татарстан». Награждение провел председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в Пушечном дворе Казанского кремля.

Почетное звание было присвоено аппаратчику омыления цеха галогенирования бутилового каучука Владимиру Панарину, главному инженеру проектно-конструкторского центра Андрею Янкину и аппаратчику выпаривания цеха промежуточных складов ЛВЖ, СЖГ, очистки, термообезвреживания отходов, приемки, хранения и отгрузки пропилена завода этилена Валентине Кузнецовой.

— Когда узнала, что мне присвоят звание «Заслуженный химик Татарстана», это было неожиданно, но очень приятно. Для меня это первая награда такого высокого уровня. Это огромный стимул работать дальше — хочется продолжать так же хорошо трудиться, до пенсии осталось еще полтора года, — поделилась Валентина Кузнецова.

Кроме этого, двоим отрудникам «Нижнекамскнефтехима» были присвоены звания «Заслуженный энергетик Республики Татарстан». Высокой награды удостоены: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха по эксплуатации

и ремонту электрооборудования заводов этилена, по производству СПС управления по эксплуатации и ремонту электрооборудования заводов II промышленной зоны Владимир Солдаткин и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха электроснабжения I зоны управления энергоснабжения Марат Шакиров.

Всего государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан получили 48 татарстанцев — это работники сфер машиностроения, нефтехимии, государственного управления, образования, здравоохранения, деятели науки, культуры и других отраслей.