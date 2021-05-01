Модернизация «Нижнекамскнефтехима»: переоснащение произойдет на заводе бутилового каучука

Проект технического перевооружения производства галобутиловых каучуков до 200 тысяч тонн в год получил поддержку нижнекамцев

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» представил общественности проектную документацию технического перевооружения производства ГБК. Исчерпывающая информация о модернизации завода БК была озвучена на общественных слушаниях. По словам нефтехимиков, на заводе произойдет изменение номенклатуры выпускаемой продукции. За счет сокращения выпуска бутиловых каучуков увеличится объем производства галобутиловых каучуков — необходимого сырья производителей шин по всему миру. Подробнее в материале «Реального времени».

Новая производственная линия

Общественные слушания проходили в 31 школе. Часть нижнекамцев подключилась к обсуждению проекта в онлайн-режиме.

Всего в мероприятии приняли участие 298 человек, из них 180 смотрели за происходящим в режиме Zoom. Модератором встречи стал заместитель руководителя ИК НМР РТ по экономическому развитию и проектному управлению Ленар Ахметов.

— В слушаниях участвуют члены общественных объединений, экологи, а также жители Нижнекамска. Ознакомиться с проектом можно было заранее. Вся документация была размещена на сайте «Нижнекамскнефтехима», на сайте НМР и в 31 школе, — напомнил присутствующим Ахметов, после чего передал микрофон директору завода БК ПАО «Нижнекамскнефтехим» Марату Хайрову.

Общественные слушания проходили в 31 школе. Часть нижнекамцев подключилась к обсуждению проекта в онлайн-режиме

Он рассказал, что производство галобутилкаучуков было запущено более 15 лет назад, в марте 2004 года. Технология производства данных каучуков — разработка НИИ «Ярсинтез». На сегодняшние время аналога подобного производства в России нет. Сейчас мощность ГБК составляет 150 тысяч тонн в год.

Ввод в строй новой производственной линии мощностью 50 тысяч тонн в год нарастит её до 200 тысяч тонн. При этом общая мощность завода бутилового каучука не увеличится. Изменения произойдут в номенклатуре выпускаемой продукции.

— В настоящее время компания производит галобутиловые каучуки (ГБК), которые используют при изготовлении бескамерных шин. Они являются более экологичными и экономичными. Расход топлива при их использовании сокращается. Поэтому востребованность таких шин с каждым годом растет,- подчеркнул директор завода БК ПАО «Нижнекамскнефтехим» Марат Хайров.

В этой связи руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняло решение за счет сокращения выпуска бутиловых каучуков увеличить объем производства галобутиловых каучуков — необходимого сырья производителей шин по всему миру. Расширения производственной площадки не потребуется.



Первый в России и третий в мире



К слову, завод БК через два года отметит свой 50-летний юбилей — производство бутилкаучука стартовало в «Нижнекамскнефтехиме» в 1973 году. Широко востребованный отечественной и зарубежной шинной промышленностью бутилкаучук приобрел собрата и одновременно серьезного конкурента в виде галобутилового каучука.

«Нижнекамскнефтехим» освоил производство галобутилового каучука в 2004 году, став одним из трех производителей этого ценного и востребованного продукта

«Нижнекамскнефтехим» освоил производство галобутилового каучука в 2004 году, став вместе с американской фирмой «Exxon» и немецкой «Bauer» одним из трех производителей этого ценного и востребованного продукта. Постепенно, год за годом завод БК наращивал производство галобутиловых марок каучука, которые востребованы всеми крупнейшими производителями шин.



— Потребность в галобутилкаучуках неумолимо растет. Это тенденция мирового рынка. Поэтому в акционерном обществе было принято решение по увеличению мощностей ГБК. При этом мы собираемся увеличивать мощности, путем дублирования технологических цепочек, «клонируя» узлы, то есть, добавляя к имеющему оборудованию аналогичное, положительно зарекомендовавшее себя в работе и хорошо нам известное, — говорит директор завода БК ПАО «Нижнекамскнефтехим» Марат Хайров.



Реализация проекта благополучно скажется на социально-экономическом развитии Нижнекамска. Будут созданы 66 новых рабочих мест. Кроме того, увеличатся налоговые отчисления в бюджеты республики и города.



Таким образом, проект решает сразу несколько значимых вопросов, это — выпуск востребованной продукции, снижение выбросов в атмосферу, обновление оборудования, трудоустройство выпускников местных профильных учебных заведений и увеличение поступлений в городской и республиканский бюджеты. Завершение реализации проекта запланировано на июль 2022 года.



В течение года, до момента завершения реализации проекта, новые сотрудники пройдут стажировку и обучение на аналогичном оборудовании. Вливание в коллектив будет плавным.



Экологичное производство

На слушаниях были представлены данные результатов по материалам оценки воздействия проекта «Техническое перевооружение производства галобутиловых каучуков до 200 тысяч тонн в год» на окружающую среду. Они показали, что проектная документация соответствует требованиям российского природоохранного законодательства, воздействие на окружающую среду ожидается в пределах нормативных значений.

Подробно об этом рассказала начальник сектора охраны окружающей среды проектного института «Союзхимпромпроект» Татьяна Мишанина.

На слушаниях были представлены данные результатов по материалам оценки воздействия проекта на окружающую среду

Кроме того, произойдет замена оборудования на более современное и технологичное.

Проектом предусмотрено возведение современной установки выделения и сушки каучука швейцарской фирмы «Welding Engineers». В составе которой предусмотрено использование системы очистки отработанного воздуха от пыли каучука. Оборудование, устанавливаемое на узлах дегазации и галоидирования будет герметичным. Управление технологическим процессом — полностью автоматизировано.



Демонтаж установки И-4Д и реализация мероприятий «Экологической программы 2014-2020» по заводу с частичным выводом из эксплуатации агрегатов сушки бутилкаучука при строительстве новых объектов позволят сохранить нулевой баланс по выбросам в атмосферу.



Нефтехимики напомнили нижнекамцам, что за последние 20 лет за счет выполнения комплекса мероприятий и вывода из эксплуатации старых производств, выбросы в атмосферу «Нижнекамскнефтехим» сократил более чем на 60%. Значительно снизилась и доля выбросов в составе Нижнекамского промышленного узла.

В 2020 году завершилась реализация четвертой экологической программы, рассчитанной на семь лет. Выполнено 490 природоохранных мероприятий на сумму 7,96 млрд рублей

В 2020 году завершилась реализация четвертой экологической программы, рассчитанной на семь лет. Выполнено 490 природоохранных мероприятий на сумму 7,96 млрд рублей. Удалось достичь сокращения потребления речной воды порядка 13 миллиона кубометров (18,6 процента), выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух — на 6 тысяч тонн (26 процентов).



Самыми значимыми проектами последних лет стоимостью более 3 миллиарда рублей стали реконструкция биологических очистных сооружений и строительство нового 15-километрового коллектора промливневых стоков. Что благоприятно отразилось на состоянии атмосферного воздуха, в разы сократились жалобы населения на неприятные запахи.



В рамках пятой экологической программы ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжит решать задачи по повышению экологической эффективности и противоаварийной устойчивости производства, развивать природоохранные объекты, создавать комфортные условия проживания для жителей.



Зона социальной ответственности

ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжает как градообразующее предприятие, обеспечивать стабильность и развитие города Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района. Об этом в рамках общественных слушаний рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер компании Ирек Аглямов.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжает как градообразующее предприятие, обеспечивать стабильность и развитие города Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района

Например, горожане получают чистую питьевую воду со станции очистки воды — ООО «СОВ-НКНХ», дочернего предприятия Нижнекамскнефтехима. Станцию построили благодаря усилиям и финансовым вложениям «Нижнекамскнефтехима». Компания продолжает финансировать работы по ее модернизации и оснащению необходимым оборудованием и материалами.



Градообразующая миссия ПАО «Нижнекамкнефтехим» заключается и в количестве налоговых отчислений, поступающий в бюджеты всех уровней.

По итогам 2020 года, несмотря на снижение финансовых результатов деятельности компании, в связи с кризисом, спровоцированным COVID — 19, платежи Группы Компаний «Нижнекамскнефтехим», а также подрядных организаций, работающих на ее объектах, в местный бюджет составили свыше 1,3 млрд рублей, а это 70% городского бюджета.



Только за последние 6 лет компания вложила 556 млн в благоустройство города. Это реконструкция набережной и сквера Лемаева и строительство пешеходной зоны возле Ледового дворца «Нефтехим Арена», ремонт внутридворовых и магистральных дорог, реконструкция Дома народного творчества.



В массовый детский и юношеский спорт инвестиции ежегодно составляют не менее 400 млн рублей. В сентябре 2020 года состоялось торжественное открытие после масштабной реконструкции футбольного стадиона «Нефтехимик» по стандартам Российского футбольного союза.



А обновленный стрелковый комплекс предприятия стал великолепным подарком для всех любителей этого вида спорта и может принимать соревнования самого высокого уровня. Новый просторный офис получил Совет ветеранов войны и труда предприятия, открыт музей «Боевой Славы» поискового отряда «Нефтехимик». На экскурсии в музее уже побывали 2120 человек, в том числе 54 организованные группы школьников.



Особую заботу нефтехимики проявили в разгар пандемии коронавируса о медицинских учреждениях. Врачам было передано медицинское оборудование, защитные костюмы и средства на сумму более 34 млн рублей. С 2019 по 2020 годы городским и республиканским медицинским учреждениям оказана благотворительная помощь на сумму свыше 160 миллионов рублей. Из них более 140 млн рублей — для нужд Нижнекамской центральной районной больницы. Таким образом, «Нижнекамскнефтехим» вносит весомый вклад в благополучие города Нижнекамска и его жителей.



После выступлений из зала посыпались вопросы. Как оказалось, людей больше интересовал ремонт дороги около дамбы, транспортная реформа, инфраструктура поселка для многодетных семей и другие проблемы, в большей части, не касающиеся общественных слушаний.



Жители города отметили, что в Нижнекамске заметно улучшился экологический фон, выбросов в атмосферу стало в разы меньше, как и жалоб от населения

Жители города отметили, что в Нижнекамске заметно улучшился экологический фон, выбросов в атмосферу стало в разы меньше, как и жалоб от населения.



— Мы видим, что предприятие значительно вкладывается в улучшение экологической обстановки. Мы это ощущаем, замечаем по откликам людей, отрадно отношение самого «Нижнекамскнефтехима» к вопросам экологии, — подчеркнул Хамза Багманов, председатель Общественного совета НМР.



По итогам общественных слушаний проект «Техническое перевооружение производства галобутиловых каучуков до 200 тысяч тонн в год» был одобрен.

Практически единогласно присутствующие проголосовали за, против высказался лишь один человек, трое — воздержались. В режиме онлайн проект поддержали 168 нижнекамцев, воздержался — один.



— Судя по выступлениям горожан, можно сделать вывод, что люди видят, какое большое внимание компания уделяет вопросам экологии, социальной политике. «Нижнекамскнефтехим» проявляет заботу о своих работниках, не забывает о горожанах, — сообщил после подсчета голосов первый заместитель генерального директора — главный инженер компании Ирек Аглямов. — Проект, который мы сегодня представили, очень важен с точки зрения экологии. Прогресс не стоит на месте. Весь мир переходит на бескамерные шины, при изготовлении которых используется галобутиловые каучуки. Такие шины и экологичны и экономичны.



— Всем хочется сказать спасибо. Жители города поддержали «Нижнекамскнефтехим», проявили свою социальную ответственность. Итогами общественных слушаний мы удовлетворены, результаты чуть позже будут занесены в протокол, — подытожил встречу директор завода БК ПАО «Нижнекамскнефтехим» Марат Хайров.



