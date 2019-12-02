35 работников «Нижнекамскнефтехима» удостоились государственных наград

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин вручил лучшим сотрудникам предприятия государственные награды. Торжество было приурочено к 90-летию со дня рождения первого генерального директора химкомбината Н.В. Лемаева.

— Вручение государственных наград мы решили провести в новом формате, это станет доброй традицией. Я благодарю вас за многолетний добросовестный труд на благо нашей родной компании. Желаю вам доброго здоровья, дальнейших успехов в труде и жизни, — сообщил он.

В числе награжденных — руководители и рабочие, инженеры и специалисты.

— Ваш труд направлен на дальнейшее развитие «Нижнекамскнефтехима», увеличение выпуска качественной, конкурентоспособной продукции во имя дальнейшего повышения уровня жизни нефтехимиков и членов их семей, — отметил в своем выступлении глава компании.

Пять работников компании удостоены почетного звания «Заслуженный химик РТ», трое — «Заслуженный энергетик РТ», один — медалью «За доблестный труд». Почетными грамотами и благодарностью Министерства энергетики РФ награждены 15 специалистов. Лучшие нефтехимики также отмечены благодарственными письмами от президента РТ, кабинета министров РТ, Министерства образования и науки РТ, Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, почетными грамотами от главы МО НМР РТ.

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