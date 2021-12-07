Нефтехимики вошли в число лучших рационализаторов Татарстана

Фото: Ринат Назметдинов

В РТ подвели итоги конкурса «Молодой рационализатор и изобретатель — 2021». Его цель — повышение престижа инженерных профессий, а также вовлечение молодых специалистов в рационализаторскую и изобретательскую деятельность.



Всего в 2021 году в конкурсе приняли участие 98 человек, были представлены 481 рационализаторское предложение и 94 патента.



Отбор конкурсантов проходил в несколько этапов: сначала лучших выбирали на самом предприятии, а уже потом их предложения рассматривали члены жюри, в состав которого вошли эксперты из различных министерств и ведомств.



Призерами конкурса «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан» стали два сотрудника ПАО «Нижнекамскнефтехим»: механик цеха №6708 завода олигомеров и гликолей Владимир Бобылев и ведущий инженер-технолог НТЦ Тимур Миннахметов.



Нефтехимики представили на конкурс сразу несколько рационализаторских предложений.



— Я работаю на «Нижнекамскнефтехиме» с 2008 года. Очень рад, что мои предложения отметили на таком престижном конкурсе. Мои разработки направлены на увеличение срока эксплуатации оборудования, уменьшение времени на ремонт. Спасибо большое нашему руководству за поддержку во всех начинаниях, — сказал Владимир Бобылев.



Тимур Миннахметов, еще один победитель конкурса, приехал работать на «Нижнекамскнефтехим» из Красноярска в 2017 году. Молодой человек принимал участие в разработке новых видов продукции — ненасыщенного полиэтиленгликоля на основе металлилового спирта (H-PEG) и новых марок метоксполиэтиленгликоля.



— За четыре года, что я тружусь в «Нижнекамскнефтехиме», произошло много событий. В 2018 году мне доверили разработку H-PEG и М-PEG, а также двух методик анализа качества продукции. Обе уже внедрены на предприятии. Всего было внедрено 6 моих рационализаторских предложений, — отметил Тимур Миннахметов.



Награждение победителей конкурса «Молодой рационализатор и изобретатель РТ» проходило в рамках форума работающей молодежи. В мероприятии приняли участие порядка 200 человек. Здесь же были подведены итоги другого конкурса «Лучший по профессии». Победителем также был признан сотрудник отдела по работе с молодыми специалистами «Нижнекамскнефтехима» Кирилл Шабалин в номинации «Специалист по работе с молодежью».

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