«Лучшее предприятие»: «Нижнекамскнефтехим» стал победителем республиканского конкурса «Эковесна-2022»

Фото: Максим Платонов

Самое экологичное предприятие республики

В Татарстане подвели итоги республиканского конкурса «Эковесна-2022». Награды победителям вручил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Торжественная церемония награждения прошла в Национальной библиотеке РТ.

— В этом зале сегодня собрались лучшие из лучших. Люди, которые делают благие дела по защите и охране окружающей среды. Люди, которые не только делают это сами, но еще умеют за собой вести своих друзей, товарищей, коллег. Это очень важно. Такие люди являются примером для всех татарстанцев. Хочется выразить слова огромной и искренней благодарности за ваш труд и вклад в экологию. Мы говорим не только о сегодняшнем дне, но и дне завтрашнем, — поблагодарил всех собравшихся со сцены Александр Шадриков.

Флагман нефтехимической отрасли ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) по результатам конкурса занял первое место в номинации «Лучшее предприятие». Заслуженную награду из рук заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора Александра Гончаря получил руководитель по экологии НКНХ Олег Гришаков.

— Именно вы своими делами создаете окружающую среду. Делаете это во благо республики и нас с вами. Мы хотим жить в чистой стране, дышать чистым воздухом и пить чистую воду. Я рад и горд поздравить сегодня лучших в этой номинации, — отметил Александр Гончарь, вручая кубок и диплом победителя.

— Огромное спасибо! Мы рады, что нашу работу в области эколого-просветительской деятельности высоко оценили. Ежегодно сотрудники «Нижнекамскнефтехима» активно принимают участие в экологических мероприятиях. Мы стараемся с малых лет приучать детей к раздельному сбору мусора. В своих подшефных учебных заведениях мы установили фандоматы. С их помощью на вторичную переработку можно отправить до 90% тары. В планах «Нижнекамскнефтехима» — продолжать реализовывать экологическую программу, направленную на снижение негативного воздействия на окружающую среду, — сказал руководитель по экологии НКНХ Олег Гришаков.

С заботой о природе

Для нефтехимиков эта весна была насыщенной на события. Чуть больше чем за месяц — с 11 апреля по 13 мая — нефтехимики провели 18 разных мероприятий экологической направленности. За это время с экскурсиями на предприятии побывали 15 врачей, 20 экологов и академиков РАМН, 35 казанских и нижнекамских студентов — участников республиканского конкурса экологических научно-практических и исследовательских работ «PRoЭКо».

В школах №15 и №31 появились два новых фандомата по приему использованной алюминиевой и пластиковой тар. 65 учеников школ №26 и №28 во время экоуроков узнали от активистов НКНХ, как важно рационально потреблять ресурсы и сортировать отходы.

Помимо этого, нефтехимики провели экологические уроки на тему ответственного потребления и раздельного сбора отходов. Мероприятие стало возможным благодаря корпоративной программе социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Во время занятий, волонтеры «Нижнекамскнефтехима» рассказали ученикам 28-й школы о важности рационального потребления, о значимости озеленения города и района, о сортировке отходов и о том, что пластик — это не мусор, а ценное вторичное сырье для производства новых полезных вещей. Еще две экобеседы прошли в школе №26 с углубленным изучением отдельных предметов. Ребята 5 «А» и 6 «Б» классов прослушали презентацию «Водоемы Нижнекамского района». Узнали, что такое биологические очистные сооружения, для чего они нужны и как с их помощью очищается вода.

Кроме того, в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» при поддержке СИБУРа реализуется проект «Мастерская ресайклинга», который продвигает идею раздельного сбора и повторного использования пластиковых отходов, в доступной форме рассказывая молодежи о возможностях вторичной переработки.

В мини-мастерских участники узнают правила переработки пластиковых крышек, своими глазами видят весь цикл и получают возможность создать предметы из переработанного пластика.

Для снижения отходов, на предприятии стартовал масштабный корпоративный проект «Периодическая таблица чистоты», в рамках которой ввели в действие программу «#Чистая земля». Она поможет сформировать информационное поле, которое позволит увеличить вовлеченность персонала в сортировку, в правильное раздельное накопление и реализацию побочных продуктов.

Для этого нефтехимики разработали универсальные памятки о правилах сортировки отходов для всех подразделений. Места временного накопления отходов оборудованы аншлагами с указанием информации о наименовании отхода, что позволило исключить не селективное накопление отходов.

В ближайшее время будут введены еще три программы: «Чистая вода», «Вода без потерь» и «Чистый воздух». Они помогут снизить содержание загрязняющих веществ в сбросах, сократить водопотребление и выбросы в атмосферный воздух.

Набирают популярность и активность волонтерские проекты работников предприятия «Красивая река — чистые берега» и «Чистый берег –чистые водоемы». В рамках которых волонтеры очищают берега рек и озер.

110 000 деревьев на площади 27 га

«Нижнекамскнефтехим» также принимает активное участие в реализации государственной программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан». За достижение лучших показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности по итогам 2021 года предприятие получило диплом в номинации «Химия и нефтехимия». Награждение проходило в рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергосберегающим технологиям.

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» — активные участники экологических акций. 550 волонтеров приняли участие в традиционном весеннем субботнике — привели в порядок проспект Химиков. Больше 1 400 работников прибрались на огромной территории родного предприятия. А еще нефтехимики привели в порядок прибрежные зоны Каракуля и Камы, высадили 7,6 тыс. саженцев на землях у Ахтубы.

В течение года СИБУР планирует посадить в Нижнекамском районе более 110 000 деревьев на площади 27 га в рамках лесоклиматической программы «Зеленая формула».

Помимо этого, сотрудники «Нижнекамскнефтехима» ежегодно производят высадку 400 000 корней однолетних цветов на территории предприятия и города Нижнекамска. И этот год не стал исключением. Не смотря на погодные условия работа не останавливается.

Старания нефтехимиков по улучшению экологии в регионе не проходят даром. Интересный факт. На буферных прудах, расположенных на реке Тунгуча, предназначенных для механической очистки ливневых и продувочных вод, поступающих с территории Нижнекамского промышленного узла, обосновалось семейство белых лебедей. Средой обитания лебеди могут выбрать искусственно созданный водоем, по своим характеристикам соответствующий природному: чтобы в нем водилась живность, а также водная растительность.