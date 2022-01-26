«Нижнекамскнефтехим» принял участие в международной выставке «Интерпластика-2022»

В Москве в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» после двухлетнего перерыва открылась международная выставка «Интерпластика-2022». Более 600 компаний из 26 стран представили инновационные продукты, технологии и решения в промышленных отраслях пластмассы и каучука. ПАО «Нижнекамскнефтехим» принял участие в выставке в составе СИБУРа.

В первый день работы «Интерпластики» представители компании приняли участие в деловой программе «Производство и потребление полимеров». Зашла речь о преимуществах для клиентов после объединения СИБУРа с ТАИФом, расширении устойчивого марочного ассортимента объединенной компании и выводе на рынок новых продуктов.

— Объединенная компания открывает перед клиентами большие возможности. Это стабильность поставок, более широкий продуктовый портфель, большой набор сервисов, сокращение логистических издержек. Кроме этого, объединение позволит ускорить реализацию инвестиционной программы исторического периметра ТАИФ. Хороший пример синергии — это расширение проекта 250 ттг ПСОН на «Нижнекамскнефтехиме» дополнительными 100 ттг ПСВ за счет оптимизации сырьевых потоков и консолидации проектного опыта, — отметил Павел Гусев, руководитель службы маркетинга отраслевых решений ООО «СИБУР».

Объединенная компания представила на своем стенде информацию о полимерах, выпускаемых предприятиями СИБУРа, в том числе полипропилене, полиэтилене, а также БОПП-пленке, полистироле, ПЭТ, каучуках, СБС и поликарбонатах. Высокий интерес у клиентов вызывала продукция «Нижнекамскнефтехима».

— Чувствуется повышенный спрос к нашей продукции. Обсуждение вопросов ведется уже в рамках объединенной компании, с учетом интересов и марочного ассортимента других площадок СИБУРа. Во время переговоров мы представляем потребителям новые продукты «Нижнекамскнефтехима», обсуждаем вопросы их омологации. Отдельно и детально затрагиваем вопросы импортозамещения, — рассказал начальник лаборатории НТЦ Ильдар Салахов.

Сегодня «Нижнекамскнефтехим» предлагает потребителям 7 видов каучуков (изопреновый, бутиловый, бром- и хлорбутиловые, полибутадиеновые — на неодимовом и литиевом катализаторах, бутадиен-стирольный), а также 4 вида пластиков (полистирол, АБС-пластик, полипропилен и полиэтилен).

В 2021 году предприятие выпустило четыре новых инновационных продукта — это синтетический каучук пятого поколения ДССК, каучук СКД-777, термоэластопласт СБС и полиэтиленгликоль H-PEG-2400.

Главными проектами стратегической программы нижнекамской площадки СИБУРа до 2025 года являются строительство нового этиленового комплекса мощностью 600 тысяч тонн в год и продуктов дальнейшего передела, а также ввод в эксплуатацию новой энергостанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт.



Результатом стратегической программы станет рост ежегодного производства этилена к 2025 году до 1,2 млн тонн.