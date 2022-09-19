В Нижнекамске открылся III отраслевой чемпионат PetroChemSkills-2022

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске с 19 по 23 сентября проходит III отраслевой чемпионат PetroChemSkills-2022, организатором которого выступил СИБУР. Участие в нем принимают работники нефтегазохимической отрасли промышленности. Здесь собралось порядка 200 участников с предприятий, входящих в периметр компании СИБУР, и других промышленных предприятий России и Казахстана, эксперты отрасли, а также представители региональной власти, бизнеса и профильных учебных заведений.

Состязания профессионального мастерства призваны повысить статус и престиж рабочих профессий, вернуть интерес молодежи к производству и реальным секторам экономики, обменяться лучшими практиками, отмечают организаторы чемпионата.

Площадкой для проведения соревнований профессионального мастерства стал колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.

— В этих соревнованиях оттачивается мастерство, растет компетенция отдельных людей, специалистов, и всей большой команды СИБУРа, и всей нашей производственной цепочки. Мы разработали собственные компетенции, мы предлагаем все новые инструменты, которые позволяют действительно на практике подтверждать рост мастерства, профессионализма, достижение все лучшего результата, — отметил в приветственном видеообращении Михаил Карисалов, председатель правления, генеральный директор СИБУРа.

— Всех приветствую в городе Нижнекамске на этой площадке в учебном центре, который готовит наших специалистов. Хочу поблагодарить всех партнеров нашего чемпионата, самое главное, организаторов — это компания СИБУР, которая очень много внимания уделяет компетенциям, профессиям, социальной политике и тем основам, которые определяют будущее любой компании, — сказал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, выступая на церемонии открытия.

Чемпионат включает в себя соревнования по четырем компетенциям: «Охрана труда», «Аппаратчики химических технологий», «Лабораторный химический анализ», «Охрана окружающей среды». Сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа представлены по всем направлениям. За звание лучших будут бороться шесть работников «Нижнекамскнефтехима». В команду от предприятия входят также и семь экспертов.

— Очень приятно, что в целом администрация республики, администрация города нацелены на то, чтобы рука об руку вместе с бизнесом, вместе с отраслью делать благое дело, воодушевлять, вдохновлять, совместно развивать нашу отрасль, промышленность, экономику и в целом делать благо для создания и рабочих мест, и пространств, комфортных для наших жителей, — отметил Марат Фаляхов, первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима».

— Очень хороший момент, который я замечаю, что ребята, которые прежде были участниками и достигли хороших результатов, брали призовые места на уровне предприятий и на уровне чемпионата, многие из них стали уже экспертами, передают свои знания и уже помогают новым участникам. Это хороший посыл — вчерашние участники становятся экспертами, помогают развивать движение, — подчеркнул управляющий директор Корпоративного университета СИБУРа Рустам Галиахметов.

В рамках отраслевого чемпионата PetroChemSkills-2022 подготовлена обширная деловая программа. В частности, состоится панельная дискуссия на тему: «Рабочие профессии в эпоху технологической независимости и турбулентности: как меняется подход к работе сотрудниками в условиях тотального импортозамещения?». Участники мероприятия обсудят проблематику применимости практик чемпионатов профессионального мастерства на рабочем месте, расскажут о развитии компетенций рабочих специальностей, а также о том, как меняется подход к работе сотрудников в условиях тотального импортозамещения и многое другое.

Итоги чемпионата PetroChemSkills-2022 подведут 23 сентября. В каждой компетенции будет выбрано три победителя.

Отраслевой чемпионат СИБУРа проводится с 2019 года. За это время число участников выросло в шесть раз, а количество компетенций увеличилось с 8 до 14. В этом году чемпионат проходит в трех географиях СИБУРа: в Тюмени, Тобольске и Нижнекамске. Всего за звание лучших борются свыше 200 участников.

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