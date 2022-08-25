Дети нефтехимиков побывали на празднике и получили подарки к школе

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Большой праздник «День первоклассника» состоялся на площадке около ледового дворца «Нефтехим Арена». Здесь было весело и ярко. Все дети сотрудников «Нижнекамскнефтехима» и дочерних предприятий, которые пойдут в первый класс, получили в подарок от компании СИБУР фирменные рюкзаки с набором всего самого необходимого для учебы в школе.



Праздник для детей нефтехимиков в таком формате в Нижнекамске прошел впервые. Будущих школьников и просто гостей веселили любимые мультяшные герои Симка и Нолик, Нюша и Лунтик, крокодил Гена и Чебурашка, супергерои Человек-паук и Бэтмен, а также артисты-ходулисты «Уличного театра» из Альметьевска. А еще для малышей провели мастер-классы по изготовлению карандашниц и книжных закладок.



— С приходом компании СИБУР стала возможна организация такого формата праздника. Более тысячи детей нефтехимиков и сотрудников дочерних предприятий получили от компании очень качественные ортопедические рюкзаки со всеми канцелярскими принадлежностями, думаю, им будет комфортно и радостно ходить в школу, — отметил председатель профсоюзной организации «Нижнекамскнефтехима» Олег Шумков.



Содержимое рюкзака первоклассника порадовало как их обладателей, так и их родителей. В нем и «Справочник школьника» с 1-го по 4-й класс, и сумка для второй обуви, и фартук для занятий творчеством, и бутылочка для воды.

Так, председатель профкома УВК и ОСВ Лилия Исламова отметила, что после получения рюкзака планировала докупать канцелярские принадлежности, но всего оказалось достаточно.

— Такой рюкзак со всем содержимым — очень хорошая помощь родителям. Я сама раздавала подарки малышам, видела их реакцию — рюкзачки всем очень понравились, — поделилась Лилия Исламова.



— Рюкзак очень качественный — это важно для сохранения правильной осанки у малышей, которые еще только начинают учиться. И, конечно, это отличная помощь для родителей, поэтому спасибо СИБУРу! — подчеркнула Розалия Фатихова, супруга старшего мастера цеха № 6403 «Нижнекамскнефтехима».



Такая поддержка оказалась особенно ощутимой для многодетных семей, где собрать в школу нужно сразу несколько детей. Так, в семье сотрудника дочернего предприятия «Нижнекамскнефтехима» ООО Трест «Татспецнефтехимремстрой» Руслана Фаизлутдинова растут пятеро деток, и самая младшая дочка в этом году идет в первый класс:

— Чтобы собрать ребенка в школу, нужно много денег, и такие подарки — большое подспорье от компании. Спасибо! — поблагодарил Руслан.



— Пришли сюда всей семьей — весело и интересно, спасибо за организацию, — поделилась впечатлениями Алия Валеева, машинист насосных установок УВК и ОСВ «Нижнекамскнефтехима».



«Мне очень понравился ранец, классный», «здорово», «хорошие подарки», «я буду учиться на одни пятерки» — такими эмоциями делились сами ребятишки.

