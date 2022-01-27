«Нижнекамскнефтехим» автоматизировал систему управления производством изобутилена

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На заводе изопрена-мономера ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР), в цехе по производству изобутилена, перешли на новую систему управления технологическим режимом. Пневматическое регулирование процесса заменено электронным.

Таким образом, управление технологическим процессом производства изобутилена было полностью автоматизировано. Параллельно в цехе модернизировали и частично заменили оборудование для очистки воздуха — группу циклонов (пылеуловителей) на производстве. Благодаря автоматизации управления технологическим режимом удалось уменьшить влияние человеческого фактора на процесс, сделать его более оперативным, безопасным и экологичным.

В целом в 2022 году для повышения уровня промышленной безопасности в ПАО «Нижнекамскнефтехим» запланировано в общей сложности 119 мероприятий. Среди них — модернизация 15 резервуаров для нефтехимической продукции, трех сливоналивных эстакад, 29 единиц компрессорного оборудования, восьми технологических печей и др.

Помимо этого, в 2022 году планируется внедрение корпоративных программ СИБУРа, направленных на повышение культуры промышленной безопасности: «Шаг БезОпасности», «Груз БезОпасности», «Высота БезОпасности».