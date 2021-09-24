«Два вектора развития отечественной нефтехимии»: «Нижнекамскнефтехим» собрал у себя молодых ученых

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» стартовала пятая Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых. Мероприятие проходит под лозунгом «Инновации и молодежь — два вектора развития отечественной нефтехимии». В работе принимают участие более 50 молодых ученых, среди которых сотрудники промышленных предприятий, студенты и аспиранты учебных заведений.

«Мы являемся крупными производителями всей номенклатуры каучуков»



Площадкой для проведения конференции стал научно-технологический центр ПАО «Нижнекамскнефтехим». Здесь в течение двух дней ученые из Нижнекамска, Казани, Уфы, Стерлитамака и Москвы представят свои работы в различных секциях: «Химия и технология полимерных материалов», «Химия и технология нефтехимических и нефтеперерабатывающих процессов» и «Природоохранные технологии».

Цель — популяризация «Нижнекамскнефтехима», оценка своих сотрудников для последующей аттестации, сказал директор НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ринат Гильмуллин

— Эту конференцию мы планировали провести еще в том году, но из-за пандемии пришлось перенести мероприятие. Цель — популяризация «Нижнекамскнефтехима», оценка своих сотрудников для последующей аттестации и продвижения по карьерной лестнице. В лице гостей мы также видим своих потенциальных работников, — сказал директор НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ринат Гильмуллин, добавив, что конференция также поможет выявить новые идеи, поддержать реализацию перспективных работ и усовершенствовать профессиональные навыки талантливых ученых-химиков.

Площадкой для проведения конференции стал научно-технологический центр ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На официальное открытие мероприятия приехал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. Он отметил, роль предприятия на глобальном нефтехимическом рынке.



— «Нижнекамскнефтехим» является крупнейшим производителем нефтехимической продукции на территории Российской Федерации и Восточной Европы. Мы являемся крупными производителями всей номенклатуры каучуков, у нас одни из лучших компетенций в России и мире. Это подтверждается долгосрочными контрактами, заключенными с крупнейшими шинными компаниями, что говорит о высоком качестве выпускаемой продукции, стабильной работе предприятия, — сказал Сафин.



Он отметил, что «Нижнекамскнефтехим» всегда славился высокопрофессиональными специалистами. Практически на каждом нефтехимическом предприятии страны трудятся бывшие сотрудники компании.

На официальное открытие мероприятия приехал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин

— Наши люди на вес золото, — подчеркнул Айрат Сафин. — Сегодня во всем мире высокая конкуренция. Каждая компания борется за место под солнцем. Для этого необходимо разрабатывать, внедрять и продавать новые продукты. Мы не должны стоять на месте, люди науки должны разрабатывать новые виды продукции для производственников.



«Сразу видно, что люди живут своей работой»

После приветственных речей свою работу начала секция «Химия и технология полимерных материалов», на которой нижнекамские нефтехимики представили большую часть докладов. Молодые ученые «Нижнекамскнефтехима» рассказали о своих разработках, направленных на улучшение качества выпускаемых на предприятии каучуков и пластиков.



Свой доклад на тему «Функционализированные растворные бутадиен-стирольные каучуки ПАО «Нижнекамскнефтехим» представил и молодой сотрудник НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим» Даниил Симкачев. На предприятие он пришел работать год назад.

— Здесь есть все для реализации новых проектов. В лаборатории имеются установки, на которых мы проводим исследования, опыты, испытания. Ежедневно мы стараемся улучшить свойства каучуков. Я считаю, что на «Нижнекамскнефтехиме» есть хорошие перспективы для дальнейшего роста. Хочу добиться высоких результатов, написать кандидатскую.

Рената Баблева — еще одна участница конференции. Девушка — сотрудница «Казаньоргсинтеза»

Рената Баблева — еще одна участница конференции. Девушка — сотрудница «Казаньоргсинтеза». В Нижнекамске выступила с докладом на тему «Производство поликарбоната в ПАО «Казаньоргсинтез — единая технологическая цепочка: от сырья до готовой продукции». По ее словам, конференция дает уникальную возможность заявить о себе и узнать новые разработки в области нефтехимии.



— Здесь все очень здорово, интересно. Мне очень понравились доклады участников. Сразу видно, что люди живут своей работой, — сказала она.



«НТЦ «Нижнекамскнефтехима» — редкий экземпляр»



Разработкой новых технологий в ПАО «Нижнекамскнефтехим» занимаются сотрудники научно-технологического центра. Он включает в себя 12 исследовательских лабораторий, опытно-промышленный цех, различные отделы и вспомогательные службы. В нем трудятся 248 человек, 17 сотрудников имеют ученую степень.



Тематика исследовательских работ специалистов НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим» посвящена в основном технологии мономеров и соответствующих полимеров. Есть лаборатории, которые занимаются вопросами экологии и коррозии технологического оборудования.

Специалисты НТЦ могут использовать практически неограниченные возможности для исследований в любой области химии и химических технологий с масштабированием практических результатов — начиная от синтеза в лабораторной установке до проведения опытно-промышленных испытаний.



— НТЦ «Нижнекамскнефтехима» — редкий экземпляр. Небольшое число нефтехимических компаний имеет подобную структуру. Научно-технологический центр — это отраслевой институт, который генерирует идеи, мысли и воплощает их в реальность. Это наша отличительная особенность и наше преимущество, — отметил Айдар Вагизов, заместитель главного технолога по нефтехимическим производствам ПАО «Нижнекамскнефтехим».

— НТЦ «Нижнекамскнефтехима» — редкий экземпляр. Небольшое число нефтехимических компаний имеет подобную структуру, — отметил Айдар Вагизов

Особая гордость НТЦ — лаборатории, оснащенные современной экспериментальной техникой и приборами. В опытно-промышленном цехе №1122, входящем в состав НТЦ, работают технологические установки, на которых проводятся пилотные испытания, выпускаются товары мало- и среднетоннажной химии.

— Наша лаборатория занимается проведением научно-исследовательских работ по разработке новых и усовершенствованию существующих технологий получения мономеров на основе процессов гидрирования, дегидрирования, гидроочистки и изомеризации углеводородов, способствующих повышению качества и конкурентоспособности продукции «Нижнекамскнефтехима», — говорит Марина Березкина, начальник лаборатории НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим».

120 патентов за 20 лет

В НТЦ поддерживают молодых сотрудников — особенно тех, кто работает над повышением своей квалификации. В настоящее время исследовательские работы ведут восемь молодых специалистов различных лабораторий, а в 2019 году трое сотрудников НТЦ получили ученую степень кандидата наук. В 2021 году запланированы две предзащиты диссертационных работ сотрудников НТЦ.

За последние 20 лет в соавторстве с работниками заводов ПАО «Нижнекамскнефтехим» в НТЦ было получено 120 патентов на изобретения

С 2005 года НТЦ организует всероссийские и международные молодежные научно-практические конференции под эгидой ПАО «Нижнекамскнефтехим». Ежегодно на предприятии проводятся конкурсы молодых новаторов и раз в два года — конкурсы профессионального мастерства в компетенции «Лабораторный химический анализ», а с 2016 года работники НТЦ участвуют в конкурсах и по международным стандартам WorldSkills.

За последние 20 лет в соавторстве с работниками заводов ПАО «Нижнекамскнефтехим» в НТЦ было получено 120 патентов на изобретения.



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