«Нижнекамскнефтехим» перенес годовое собрание акционеров

Фото: Максим Платонов

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принял решение об отмене проведения годового собрания акционеров предприятия, назначенного на 9 апреля.

Изменение продиктовано эпидемиологической ситуацией в России, а также действует в рамках ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и рядом правовых актов, касающихся предотвращения распространения коронавирусной инфекции в России.

О новой дате Собрания будет сообщено дополнительно в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Напомним, что в условиях пандемии коронавируса Covid-2019 «Нижнекамскнефтехим» закупил специализированное оборудование для производства медицинских масок. Автоматизированную линию установили на базе дочернего предприятия НКНХ «Полиматиз».

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