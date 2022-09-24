Школьникам Нижнекамска рассказали о вкладе СИБУРа и «Нижнекамскнефтехима» в охрану природы

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В рамках проходящего в Нижнекамске III открытого отраслевого чемпионата профмастерства PetroChemSkills — 2022 провели лекцию, посвященную экологии, а ее слушателями стали ученики девятых классов.

Эльвина Нурмухаметова пока учится в 9-м классе одной из городских школ, но уже для себя решила связать будущую профессию с экологией. По ее признанию, ей довольно интересно и близко по духу именно это направление. Тем более экопринципам уже давно следует ее семья — бытовые отходы сортируются и сдаются на вторичную переработку.

В качестве лектора выступил руководитель по экологии «Нижнекамскнефтехима» Олег Гришаков. В увлекательной форме он рассказал подрастающему поколению нижнекамцев о том, какие экологические цели ставит перед собой СИБУР, и проектах, которые для этого реализует компания.

Экологические программы НКНХ реализуются в соответствии со Стратегией в области устойчивого развития СИБУРа. Одна из главных задач, стоящих перед компанией, созвучна с глобальной и общероссийской повесткой — минимизация воздействия на атмосферу различных отходов производства, сокращение объемов их захоронения, снижение водопотребления.

— Одной из целей устойчивого развития «Нижнекамскнефтехима» в ближайшие 3 года является повышение чистоты сточных вод, предотвращение выбросов в атмосферу, новый подход к утилизации. Что касается мероприятий по минимизации выбросов в атмосферный воздух — это перевод производственных мощностей на технологии, соответствующие наилучшим мировым практикам, повышение эффективности работы наших газоочистных установок.

Большой комплекс программ СИБУРа, в том числе и на «Нижнекамскнефтехиме» реализуется и в сфере сохранения водных ресурсов — это касается повышения степени очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях, рассказал главный эколог нижнекамского промышленного гиганта. Одной из мер, которая позволит решать актуальный сегодня во всем мире «мусорный» вопрос, на НКНХ стал курс на снижение объемов промышленных отходов. Сегодня на этом объекте, отметил Олег Гришаков, идет реконструкция, в рамках которой проведут рекультивацию заполненных и выведенных из эксплуатации карт. Этот же процесс в последующем ждет и оставшиеся карты.

Помимо этого компании СИБУРа по всей России вносят свой вклад и в решение климатических вопросов различными инструментами, так одна из целей компании в рамках ESG-стратегии: до 2025 года в разных географических точках страны, где действуют производства компании, планируется высадить 5 млн саженцев деревьев различных пород.

Кроме того, сотрудники «Нижнекамскнефтехима» активные участники волонтерского движения по очистке города от мусора. Совместно с футбольным клубом «Нефтехимик» предприятие проводит раздельный сбор отходов на домашней арене. Подобные акции проходили на республиканском Дне химика и национальном празднике Сабантуй. Все собранные бутылки получают вторую жизнь на предприятии СИБУРа в Башкирии, где они станут частью новых ПЭТ-гранул, из которых вновь можно сделать экологичную упаковку для потребительских товаров. Вовлечение вторичного пластика в производство является приоритетным направлением в области устойчивого развития и экономики замкнутого цикла компании СИБУР.

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Заботиться о природе нефтехимики призывают и школьников. Например, в учебных заведениях города установлены семь фандоматов по сбору пластиковых бутылок для переработки.

Все эти подробности вызвали у школьников неподдельный интерес к лекции. И те, кому не безразлична охрана природы и сохранение ее богатства, задали экологу-эксперту интересующие их вопросы: например, как стать экологом и позволит ли им это сделать образование по этой специальности, которое после окончания школы они собираются получать в колледже? Также подростки попросили показать им градообразующее предприятие, на котором у некоторых трудятся родители. Олег Гришаков дал на каждый вопрос исчерпывающий ответ, а также пообещал содействие в организации экскурсии по предприятию, где они своими глазами увидят, как делают пластики или каучук.

Ангелина Панченко, фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»