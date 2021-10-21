Нефтехимики высадили 30 елей на территории компании

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

30 елей украсили территорию одного из административных зданий ПАО «Нижнекамскнефтехим» — службы главного прибориста. В экологической акции приняли участие сотрудники центра автоматизации, управления главного метролога, управления главного прибориста и департамента информационных технологий.



На призыв откликнулись несколько десятков человек. Деревья высадили на месте росших 10 берез, которые были посажены 40 лет назад. Их спилили, поскольку из-за своей ветхости многолетние деревья могли представлять опасность.



Для новой посадки использовались 5-летние ели, привезенные из питомника растений в Набережных Челнах. Хвоя ели способна выделять в окружающую среду вещества — фитонциды, которые очищают и обеззараживают кислород и наполняют хвойным запахом.

— Идея посадки деревьев возникла в знак пятилетия реорганизации службы главного прибориста и воссоединения заводских цехов КИПиА, чтобы все почувствовали единение и в рамках посадки деревьев еще более сплотились. Кроме того, мы сегодня дали жизнь новым деревьям — пушистым маленьким красавицам, и благодаря помощи хозяйственного управления обновили территорию возле нашего здания, — рассказала председатель профкома ЦА, УГМетр и ДИТ Людмила Биряльцева.



Месяц назад аллея из 30 деревьев каштана украсила один из зеленых уголков парка Нефтехимиков. Автором экоинициативы выступил профсоюзный актив «Нижнекамскнефтехима» во главе с его председателем Олегом Шумковым. Акцию приурочили ко Дню профсоюзов РТ. Поддержал акцию директорский корпус. Вместе с профсоюзным активом руководители компании высаживали каштаны.

— Посадка деревьев — это что-то святое. Мы оставляем все это будущим поколениям, вносим вклад в экологию нашего и так зеленого города, для того чтобы было желание здесь жить, работать, созидать! — прокомментировал, сажая деревья, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Также этой осенью в планах «Нижнекамскнефтехима» высадить в НМР более 45 тысяч хвойных и лиственных саженцев. Первый этап посадки был реализован на 11 гектарах между поселком Строителей и Промышленным парком Нижнекамска. Здесь расположились саженцы сосны, лиственницы и дуба — 70% хвойных и 30% лиственных деревьев. Посадка саженцев производилась механизированно, с использованием специальной техники и вручную.

— «Нижнекамскнефтехим» уделяет особое внимание вопросу охраны окружающей среды. На предприятии выполняются все необходимые природоохранные мероприятия по обеспечению экологической безопасности. Компания принимает активное участие в сохранении и развитии зеленого фонда города и района. Ежегодно проводит работы по высадке зеленых насаждений на землях Нижнекамского района, — рассказала начальник отдела по экологическому надзору управления экологической безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим» Раиса Ирекова.

В планах нефтехимиков озеленить деревьями еще 39 гектаров. Произвести второй этап высадки работники компании планируют в ближайшее время.

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