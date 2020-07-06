Антисептик «Нижнекамскнефтехима» прошел государственную регистрацию в Роспотребнадзоре РФ

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Нижнекамскнефтехим» приступает к промышленному производству собственного антимикробного дезинфицирующего средства «Антисептик ДС-1». Все необходимые для этого испытания и экспертизы пройдены в научно-исследовательском институте НИИ- Дезинфектологии Роспотребнадзора РФ в Москве, по результатам которых дезинфицирующее средство получило государственную регистрацию.

Исследования подтвердили его безопасность и 100-процентную эффективность в борьбе с возбудителями инфекций. Наличие госрегистрации дает подтверждение, что продукт допущен к производству, транспортировке, закупке, хранению, реализации и использованию.

К организации выпуска собственного антисептика компания приступила в апреле этого года. Разработкой дезинфицирующего средства занимались специалисты производственного, технического управлений, инженеры научно-технологического и проектно-конструкторского центров «Нижнекамскнефтехима». Вся работа была проведена в максимально сжатые сроки, после чего на базе опытно-промышленного цеха НТЦ нефтехимики произвели пробную партию антисептика.

Антисептик ДС-1, произведенный на «Нижнекамскнефтехиме», будет использоваться для нужд ГК ТАИФ — для дезинфекции поверхностей помещений и транспортных средств, а также для обработки рук. Выпускать его будут на базе опытно-промышленного цеха НТЦ в объеме более 16 тысяч литров в месяц. При необходимости выпуск антисептика может быть увеличен.