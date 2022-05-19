СИБУР провел первый форум производственных наставников

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Лучшие наставники из 15 предприятий СИБУРа, а также эксперты из компаний КАМАЗ, «Газпром нефть», «Росатом» прибыли в нефтехимическую столицу Татарстана, чтобы обменяться опытом и получить новые знания. В Нижнекамске состоялся двухдневный форум производственных наставников. Именно здесь располагается одно из крупнейших предприятий СИБУРа «Нижнекамскнефтехим» с богатой историей института наставничества.



За круглым столом



Первый в истории форум производственных наставников предприятий СИБУРа прошел в Нижнекамске на базе ДОЛ «Юность». В мероприятии приняли участие 85 лучших наставников из Томска, Воронежа, Дзержинска, Твери, Благовещенска, Казани и других городов, входящих в периметр компании.



Гостей ждала насыщенная программа — выступление спикеров, панельные дискуссии, деловые игры. На видеосвязь с участниками форума вышел председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов. Он отметил важную роль наставников не только на предприятии, но и в жизни каждого человека.



Первый в истории форум производственных наставников предприятий СИБУРа прошел в Нижнекамске на базе ДОЛ «Юность»

— Институт наставничества преследует нас с момента рождения. Всегда есть наставники. Сначала это родители, потом — друзья, коллеги. Это люди, с которых мы можем брать пример. Сегодня в зале лучшие наставники, 17 представительниц прекрасного пола, которые демонстрируют высокий профессионализм на производстве. Этот форум поможет еще лучше подготовиться к роли наставника, в чем-то разобраться, узнать новое. Вы взяли на себя большую ответственность, и уверен, что сможете обучить, воспитать людей, сделать нашу компанию сильнее, устойчивее и эффективнее, — подчеркнул Михаил Карисалов.



В сентябре 2021 года производственное наставничество в объединенной компании отнесли к приоритетной ценности. Стартовала обновленная программа подготовки наставников, была разработана система оценки знаний персонала.



— Наставничество существует с момента основания предприятий СИБУРа. Другое дело, что мы в последний год осознали, что этот инструмент используем недостаточно эффективно. Решили пересмотреть подход, сделать перезагрузку, создать стандарты по наставничеству, провести обучение сотрудников. Это делается для того, чтобы каждый понимал, как стать наставником, какие при этом будут полномочия, как будет оценивается эта работа. И самое главное, чтобы люди хотели быть наставниками, ведь это дополнительная общественная нагрузка, — сообщил Рустам Галиахметов, член правления — управляющий директор корпоративного университета СИБУРа.



Только за 2021 год по новой программе было подготовлено более 2363 наставников, 738 сотрудников активно проводили производственное наставничество. С начала года обучение прошли еще более 1000 человек.



В сентябре 2021 года производственное наставничество в объединенной компании отнесли к приоритетной ценности

— Мы являемся крупнейшей нефтехимической компанией в стране, для нас очень важна передача опыта, знаний, компетенций от тех, кто давно работает на производствах, тем, кто только приходит. Для нас важно быть эффективными, важен умный результат, а его можно достигнуть, не делая ошибки. Кто, как не наставники, могут оградить молодых ребят от ошибок. Наставничество является важнейшим базовым элементом всей системы подготовки и развития сотрудников внутри компании СИБУР, — сказал Игорь Климов, член правления — управляющий директор СИБУРа.



«Наставничество — путь к успеху любого человека»



На форум прибыли наставники как с большим опытом работы на производстве, так и молодые сотрудники, которые за короткий промежуток времени добились высоких результатов и теперь охотно делятся своим опытом. Олег Зверев работает начальником смены производства термоэластопластов «Воронежсинтезкаучука», с 2012 года наставляет вновь пришедших на производство.



— Я работаю на воронежской площадке компании СИБУР с 2010 года. Моим наставником была Татьяна Борисовна Трапезник, она, наверное, лучшая из всех, кто меня обучал. Сам стал наставлять с 2012 года. Тогда в компании эта работа еще не была поставлена на поток. Программа наставничества стартовала в прошлом году. Главное в наставничестве — не зажимать в себе знания, а как можно больше передать информации обучаемому, — сказал Олег Зверев.



Богатые традиции в области наставничества имеет «Нижнекамскнефтехим». Работа в этом направлении всегда была значимой, особенно в периоды комсомольской стройки и становления предприятия.

О своих первых наставниках рассказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин. В юности он мечтал работать в отрасли автомобилестроения, однако, не набрав проходной балл в институте, связал свою судьбу с нефтехимией. По его словам, именно наставники привили ему любовь к этой профессии.

О своих первых наставниках рассказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин

— Я пришел на «Нижнекамскнефтехим» в 1997 году и сразу попал в руки наставников. В моей жизни были два наставника — Дмитрий Гладков и Татьяна Саламахина. Это те люди, которые передавали свой жизненный и производственный опыт молодому поколению. Наставничество помогает быстрее влиться в коллектив, понять на практике, как устроено производство. Наставничество — путь к успеху любого человека. Передача прямого опыта дает человеку возможность быстрее развиваться, — подчеркнул он.

Сейчас в «Нижнекамскнефтехиме» работают свыше 15 тыс. работников, из них 3414 человек — это молодые люди в возрасте до 30 лет.



С 2015 года наставничество на предприятии было переведено на новый уровень. Появилась база высококвалифицированных работников, которые могли бы, используя свои знания и опыт, быть наставниками у разной категории персонала и студентов. В результате один человек может выступать сразу в роли инструктора производственного обучения, наставника и инструктора-наставника.



— Я уже 30 лет работаю на «Нижнекамскнефтехиме», последние шесть лет являюсь наставником. Прежде чем им стать, прочитала много литературы, занималась саморазвитием. Наставником быть очень ответственно. Кто-то понимает сразу, а кому-то приходится по несколько раз объяснять нюансы производства. Очень приятно, что сегодня нахожусь в числе участников форума. Хочется узнать, как эта работа поставлена на других предприятиях, как поддерживается наставничество, — сообщила аппаратчик «Нижнекамскнефтехима» Светлана Гончар.



Во время форума наставники активно принимали участие в дискуссиях, деловых играх, задавали интересующие вопросы, делились бесценным опытом работы

Во время форума наставники активно принимали участие в дискуссиях, деловых играх, задавали интересующие вопросы, делились бесценным опытом работы.



— Главный актив любой компании — это люди. Профессионально можно вырасти быстрее, когда есть профессиональный наставник. СИБУР уделяет большое внимание этому вопросу. Очень рад, что этот форум состоялся. Первая попытка не удалась из-за ограничений, связанных с пандемией. Приятно, что мероприятие состоялось в Нижнекамске. Теперь наша компания стала больше. Люди могут обменяться в том числе опытом с сотрудниками предприятий, которые находятся в Татарстане, — подытожил Василий Номоконов, исполнительный директор, член правления СИБУРа .