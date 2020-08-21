Как «Нижнекамскнефтехим» улучшает экологический фон в регионе

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

За последние 6 лет флагман нефтехимии Татарстана ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящий в ГК «ТАИФ», реализовал более 420 мероприятий. Затраты на охрану окружающей среды составили порядка 29 млрд рублей. Благодаря многолетней планомерной работе по улучшению экологического фона в регионе, компания существенно сократила количество вредных выбросов в атмосферу, потребление речной воды, при этом увеличив выпуск товарной продукции. Именно бережное отношение к природе является одним из главных приоритетов «Нижнекамскнефтехима». Подтверждением тому служат результаты анализов атмосферного воздуха, которые в круглосуточном режиме отображаются на государственных и ведомственных экологических постах.

Где воздух чище?

Нижнекамск — промышленный центр Татарстана. Здесь сосредоточены крупнейшие нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия не только республики, но и страны. Потому вопросы экологической безопасности здесь всегда стояли во главе угла.

Государственный экологический мониторинг воздуха в городах Татарстана с населением более 100 тыс. человек в том числе ведет Управление гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. В Нижнекамске для этого установлены три стационарных поста — в 36-м микрорайоне, на пересечении проспектов Химиков и Строителей и на улице Лесной.

Вопросы экологической безопасности в Нижнекамске всегда стояли во главе угла. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Анализы обновляются ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) четыре раза в сутки в 1:00, 7:00, 13:00 и 19:00. Они показывают концентрацию пыли, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, оксида азота, фенола, формальдегида, аммиака, сероводорода, бензола, ксилола, толуола и других вредных веществ.



Данные мониторинга Гидрометцентр Татарстана ежедневно публикует на своем сайте, согласно им в столице нефтехимиков превышений концентрации вредных веществ нет, впрочем, как и в Набережных Челнах. Но если внимательно изучить цифры, то можно заметить, что качество воздуха в автограде ничуть не хуже нижнекамского, а местами даже уступает соседям.

Так, в период наблюдения с 30 июля по 3 августа показатели вредных веществ в нижнекамском воздухе были в пределе норм. Пробы со стационарного поста, установленного в микрорайоне на улице Лесной, дали следующие результаты: концентрация пыли — 0,2 мг/куб. м (ПДК — 0,5), диоксида серы — 0,009 (ПДК — 0,5), оксида углерода — 0,8 (ПДК — 5), диоксида азота — 0,043 (ПДК — 0,2), фенола — 0,002 (ПДК — 0,01), аммиака — 0,04 (ПДК — 0,2), формальдегида — 0,024 (ПДК — 0,05).



Результаты анализов атмосферного воздуха в Нижнекамске. Источник: tatarmeteo.ru.

А вот данные анализов атмосферного воздуха из автограда: пыль — 0,2 (ПДК — 0,5), оксид углеводорода — 1,4 (ПДК 5), диоксид азота — 0,04 (ПДК — 0,2), фенол — 0,003 (ПДК — 0,01), аммиак — 0,03 (ПДК — 0,2), формальдегид — 0,01 (ПДК — 0,05) . Как мы видим цифры ненамного, но все же выше чем в Нижнекамске, причем по нескольким веществам.

Результаты анализов атмосферного воздуха в Набережных Челнах. Источник: tatarmeteo.ru.

Что интересно, в Казани в этот же период времени и вовсе были зарегистрированы незначительные превышения вредных веществ в воздухе на 5 постах из 10. Так, стационарный пост №3, что расположен на улице Правобулачной, показал следующие результаты: диоксид серы — 0,002 (ПДК — 0,5), оксид углеводорода 0,6 (ПДК — 5), диоксид азота — 0,44 (ПДК — 0,2), сероводород — 0,001, фенол — 0,003 (ПДК — 0,01), аммиак — 0,24 (ПДК — 0,2).



Результаты анализов атмосферного воздуха в Казани. Источник: tatarmeteo.ru.

На Горьковское шоссе, 2 было превышение формальдегида — 0,065 (ПДК — 0,05). В нефтехимической столице Татарстана воздух оказался на порядок чище, несмотря скопление промышленных предприятий. Так почему же в Нижнекамске не все так плохо с экологией, как думают многие.

Выбросов стало в два раза меньше

В столице нефтехимиков не только уделяют пристальное внимание проблемам экологии, но и умеют их решать. Взять хотя бы к примеру основное градообразующее предприятие «Нижнекамскнефтехим». Компания всегда отличалась бережным отношением к природе. За последние 19 лет предприятие сократило количество выбросов в атмосферу на 54%, а выработка товарной продукции увеличилась в два раза.

— Обеспечение надежной защиты окружающей среды является одним из главных приоритетов нашей компании, говорит генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. — Поэтому мы вкладываем немалые средства в реализацию экологических программ, направленных на снижение негативного воздействия на природу.

С 2001 года, компания реализует четвертую экологическую программу. В ее рамках, с 2014 по 2019 годы, удалось улучшить показатели экологической эффективности и снизить удельные расходы: сырья — на 9,7%, воды на технические нужды — на 10,2%, выбросов в атмосферу — на 18,6%, тепловой энергии — на 6,2%.

Модернизация биологических очистных сооружений уже доказала свою эффективность. Нижнекамцы сразу же заметили улучшение качества атмосферного воздуха. Фото realnoevremya.ru.

Огромную роль в экологической безопасности региона играют биологические очистные сооружения НКНХ, которые полностью находятся на балансе предприятия. В 2019 году компания завершила их масштабную реконструкцию. На БОС были внедрены самые современные технологии и новейшее оборудование. Проложен новый коллектор промливневых стоков, протяженностью 15 км.

— Реконструкция биологических очистных сооружений со строительством внеплощадочного коллектора увеличила пропускную способность и надежность системы транспортировки стоков к сооружениям очистки. А также позволила уменьшить выделение запахов в атмосферу от узла мехочистки. Это все положительно отразилось на комфортном проживании горожан вблизи предприятия, — поясняет начальник отдела охраны окружающей среды предприятия Светлана Ямкова.

Модернизация биологических очистных сооружений уже доказала свою эффективность. Нижнекамцы сразу же заметили улучшение качества атмосферного воздуха. Этот факт подтверждают республиканские экологи и местные власти. Буквально недавно, 14 августа, во время своего рабочего визита в нефтехимическую столицу Татарстана глава Минэкологии РТ на встрече с населением отметил вклад «Нижнекамскнефтехима» в сохранение окружающей среды.

По его словам, сейчас в Нижнекамске стабильная экологическая обстановка. Количество жалоб на выбросы в атмосферный воздух стало значительно меньше.

— По данным, которые поступают с автоматизированных станций контроля за качеством атмосферного воздуха, и тем, что поступает от промышленных предприятий, сегодня у нас стабильная ситуация в городе. По 43 веществам ведется мониторинг. Мы видим, что предприятия тоже много делают, чтобы не было залповых выбросов. Большой вклад вносит «Нижнекамскнефтехим», который реконструировал очистные сооружения. Кроме того, предприятие большую работу проделало по абонентам, которые могут осуществлять залповые сбросы в сточные воды. На колодцах установлены датчики, которые показывают степень загазованности. Комплексная работа будет продолжена со всеми предприятиями, — подытожил он.

Глава природоохранного ведомства рассказал, что в Нижнекамске в скором будущем экологи смогут в режиме онлайн мониторить все 6,5 тысячи источников выбросов в атмосферу. К работе подключены ведущие ученые РАН. Нефтехимики также активно участвуют в разработке этой программы.

— Наши промышленные предприятия активно вкладываются, чтобы не было аварийных выбросов. Большую работу проводит «Нижнекамскнефтехим», в целом ГК «ТАИФ». Предстоит еще большая работа в рамках КНТП и Союза промышленников. Необходимо наладить онлайн-мониторинг качества атмосферного воздуха, чтобы мы могли видеть все источники выбросов, а их более 6,5 тысячи, в режиме реального времени. Также мы хотим создать ситуационный центр, который позволит максимально оперативно реагировать и выявлять нарушителей, — отметил Шадриков.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин также неоднократно отмечал, что того запаха, что был в Нижнекамске раньше — сейчас уже нет. Причем заслуга «Нижнекамскнефтехима» не только в открытии обновленных БОС, строительстве нового коллектора промышленных стоков, но и станции очистки воды в 2007 году, в стабильную работу которой компания продолжает вкладывать значительные средства.

Три миллиарда на модернизацию БОС

На обновление БОС «Нижнекамскнефтехим» направил более трех миллиардов рублей. Несмотря на реконструкцию, БОС работали в привычном ритме. Очистка стоков шла в прежнем объеме как и контроль за ними.

Атмосферный воздух стал чище, благодаря внедрению современной технологии улавливания и обезвреживания парогазовых смесей, отходящих от загрязненных сточных вод. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В 2019 году нефтехимики модернизировали узел механической очистки химзагрязненных стоков. Внедрили одну из лучших технологий очистки отходящих газов — метод биофильтрации. Причем вместе с московскими коллегами специалистам научно-технологического центра «Нижнекамскнефтехима» подобрали систему биофильтров с эффективностью очистки до 95 процентов.

— Физически устаревшие сооружения механической очистки заменили на новые, а также построили камеру переключения коллекторов химзагрязненных стоков. В технологическую схему стоков включены дополнительные ступени очистки в виде бассейна для сбора ловушечного продукта и узла преаэрации стоков, а для предотвращения загрязнения воздуха построены эффективные газоочистные установки, — рассказывает начальник отдела охраны окружающей среды ПАО «Нижнекамскнефтехим» Светлана Ямкова.

По итогам прошлого года содержание в очищенном стоке органических загрязнителей — ХПК и БПК, ионов аммония, фосфатов, ряда металлов — заметно сократилось. Атмосферный воздух стал чище, благодаря внедрению современной технологии улавливания и обезвреживания парогазовых смесей, отходящих от загрязненных сточных вод.

Налаженная система мониторинга атмосферного воздуха

Особое внимание экологи «Нижнекамскнефтехима» уделяют качеству атмосферного воздуха. В компании, имеющей, кстати, лицензию в области гидрометеорологии, мониторинг осуществляют аккредитованные ведомственные лаборатории.

— Обе наши экологические лаборатории аккредитованы, в феврале 2020 года на их основе создан отдел производственного экологического контроля, при том что требования к аккредитованным лабораториям постоянно ужесточаются, становятся строже. Лаборатории должны как минимум соответствовать 94 критериям. Особое внимание уделяется квалификации персонала, наличию аттестованных методик измерений, оснащению лаборатории необходимым оборудованием, расходными материалами и помещениям, — говорит начальник отдела охраны окружающей среды «Нижнекамскнефтехима» Светлана Ямкова.

12 лет в «Нижнекамскнефтехиме» работает своя автоматизированная система контроля атмосферного воздуха. Она состоит из пяти стационарных постов. Первый — появился на границе первой промплощадки. В 2013-м химики установили пятый пост контроля на биологических очистных сооружениях.

Внутри каждого поста установлены точные приборы, которые отправляют информацию в центральную диспетчерскую предприятия, кроме химических показателей измеряются физические факторы — направление, скорость ветра, температура воздуха и прочие. На мониторах диспетчеров, специалистов-экологов отражается полная картина состояния атмосферного воздуха.

Уникальный передвижной экопост

Есть у нефтехимиков и свой современный передвижной экологический пост, оснащенный по последнему слову техники. Его приобрели в 2019 году за 24 миллиона рублей. В автомобиле имеются газоанализаторы, хроматографы, анализаторы пыли, метеорологический комплекс, автоматизированная система сбора и обработки информации, освещение, вентиляция и кондиционер.

Есть у нефтехимиков и свой современный передвижной экологический пост, оснащенный по последнему слову техники. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим».

— Это большое подспорье в работе, — говорит начальник отдела охраны окружающей среды «Нижнекамскнефтехима» Светлана Ямкова. — У сотрудников экологической службы появилась возможность оперативно реагировать на жалобы, своевременно выезжать на место и проводить анализы в режиме онлайн. Передвижной пост контролирует качество воздуха в 25 точках, включая жилые районы города, ближайшие населенные пункты и места в санитарно-защитной зоне. Система проверяет его состав на наличие загрязнителей по 19 показателям. В прошлом году с помощью поста проведено почти 16 000 измерений воздуха.

Строго следят экологи «Нижнекамскнефтехима» и за качеством сточных вод на территории промышленной зоны. Так, в прошлом году сразу на трех точках установили автоматические анализаторы. Они каждые 8 минут берут пробы и контролируют состояние сточных вод по показателям pH и общего органического углерода. Программа помогает в короткие сроки выявить источник загрязнения и провести корректирующие мероприятия.

Кроме этого, нефтехимики мониторят качество поверхностных вод в реках Кама и Тунгуча и грунтовых вод в наблюдательных скважинах в районе закрытого объекта размещения отходов и действующего полигона промышленных отходов, где идет работа по усилению гидроизоляции карт.

В 2019 году «Нижнекамскнефтехим» реализовал важный проект в области санитарно-эпидемиологического законодательства по установлению зоны с особым условием использования территории (ЗОУИТ). Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выдано решение об установлении санитарно-защитной зоны для групп предприятий (производств) компании.

Проведенная работа по установлению зоны обеспечивает должный уровень безопасности населения при эксплуатации объектов предприятия в штатном режиме, уменьшение загрязнения атмосферного воздуха как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Что также немаловажно, в прошлом году в «Нижнекамскнефтехиме» прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества, системы менеджмента безопасности и надзорный аудит системы экологического менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов аудиторами международного сертификационного органа IQNet c привлечением чешских аудиторов CQS. По результатам аудита несоответствий не выявлено, действие ранее выданного сертификата по экологическому менеджменту подтверждено.

«Мы всегда помним о социальной составляющей нашей деятельности»

В настоящее время завершается реализация четвертой экологической программы. На смену ей приходит пятая, не менее масштабная и эффективная. Она будет ориентирована на улучшение качества стоков, снижение выбросов, повышение экологической эффективности и противоаварийной устойчивости производства, развитие природоохранных объектов и совершенствование системы мониторинга.

Предприятие и дальше приложит все усилия для минимизации воздействия на окружающую среду.

Кроме этого, в рамках пилотной программы холдинга «ТАИФ», в Группу компаний которого входит ПАО «Нижнекамскнефтехим», в Нижнекамске будет создана цифровая интерактивная карта рассеивания вредных веществ. Предполагается, что в нее будут интегрированы данные всех инвентаризаций и результаты непрерывного контроля выброса в режиме реального времени. Это позволит составить объективную картину состояния атмосферного воздуха и оценить, как влияют на него соседние предприятия.

Успешные результаты работы компании, по словам ее генерального директора Айрата Сафина, стали возможными благодаря добросовестному труду и высокой самоотдаче многотысячного коллектива

— Являясь социально-ответственной компанией, мы всегда помним о социальной составляющей нашей деятельности. Была проведена модернизация поликлиники №1 оснащением ее новым современным оборудованием, открыт новый ожоговый блок в городской многопрофильной больнице, приобретены современные машины скорой медицинской помощи, — говорит Айрат Сафин.

«Нижнекамскнефтехим» — крупнейший налогоплательщик. Налоговые отчисления компании в муниципальный бюджет за период с 1995 по 2019 годы составили более 13 млрд рублей. В этот период более 26 млрд рублей были направлены на реализацию социальных программ и социальные расходы на развитие города Нижнекамска.

«Нижнекамскнефтехим» — крупнейший налогоплательщик. Налоговые отчисления компании в муниципальный бюджет за период с 1995 по 2019 годы составили более 13 млрд рублей.

Предприятие вкладывает финансовые средства на улучшение качества жизни населения. Только за последние 5 лет на развитие Нижнекамска направлено 522 млн рублей, а это и ремонт дорог, реконструкция набережной, учреждений культуры, улучшение инфраструктуры парков и скверов. За счет средств компании обустроена пешеходная зона ледового дворца «Нефтехим Арена», отремонтирован и безвозмездно передан городу Дом народного творчества. В планах на будущее — реконструкция детских оздоровительных лагерей, развитие спортивной инфраструктуры города.

