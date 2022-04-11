Студенты узнали тонкости производства будущего олефинового комплекса «Нижнекамскнефтехима»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Объем металлоконструкций равен пяти Эйфелевым башням



Студенты четвертого курса колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева посетили строящийся этиленовый комплекс «Нижнекамскнефтехима», входящего в СИБУР. Будущие нефтехимики своими глазами увидели нефтегазовый комплекс нового поколения, который вобрал в себя лучшие экотехнологии, включая бездымный факел, замкнутую схему водоснабжения и автоматизированные системы мониторинга выбросов.



Сопровождала студентов помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина. Еще до начала поездки она отметила, что за такое короткое время в чистом поле вырос современный нефтехимический комплекс.



— На новом строящемся заводе еще не были? У вас уникальная возможность посмотреть, как этот завод строится, и, возможно, вам посчастливится там работать. Все оборудование будет суперсовременным, — обрисовала перспективы Эльвира Долотказина.



Студенты также посетили штаб стройки, где расположен макет производства. Здесь ребятам рассказали об уникальном оборудовании и технологиях получения продукции. Заместитель директора по проектированию строящегося завода ЭП-600 Нафис Гиниятов подчеркнул, что именно с этиленового производства начинается нефтехимия. Он озвучил интересные факты. Оказывается, объем металлоконструкций на этиленовом комплексе равен по объему пяти Эйфелевым башням. Объем бетона — шести стадионам на 60 000 посадочных мест, а общая длина кабельной продукции равна пути от Москвы до Благовещенска.



— На этом стенде — упрощенная модель комплекса. Сердцем этиленового производства являются печи пиролиза. На заводе планируется выпускать этилен, пропилен, дивинил и бензол. Производство проектирует немецкая компания Linde — это гигант и всемирноизвестный лицензиар, который продолжительное время занимается разработкой технологий этиленовых производств, — сказал Нафис Гиниятов.

Студенты узнали, что производство будет полностью автоматизировано. Проектом предусмотрены максимально возможные средства для защиты окружающей среды.



— Одними из главных могу назвать локально-очистные сооружения. Они обеспечивают полную очистку стоков, которые образуются на производстве, и эти стоки возвращаются обратно в процесс. Это существенное подспорье по защите охраны окружающей среды, то есть с нашего производства в реку Кама вообще никаких стоков не будет, — рассказал Нафис Гиниятов



Стратегическое значение



Запуск завода стратегически важен для страны. После ввода в эксплуатацию комплекс будет перерабатывать почти 1,8 млн тонн прямогонного бензина в год. Более трети объема экспорта будет конвертироваться в продукцию с высокой добавленной стоимостью на территории России, что позволит значительно нарастить российские мощности по производству полиэтилена для удовлетворения растущего внутреннего спроса и снижения импорта его производных.

В настоящее время завершены основные проектные работы. Завершается поставка оборудования и материалов. Ведутся строительные работы. Общий объем выполненных работ составляет 34%. На строительной площадке продолжаются работы по возведению железобетонных конструкций, металлоконструкций. Активно ведется монтаж труб и укладка кабельной продукции.

Во время экскурсии студенты задавали наводящие вопросы. Выпускники колледжа поинтересовались, какие вакансии будут открыты для соискателей и есть ли шанс устроиться на работу.



— Нам нужны будут аппаратчики и машинисты, — ответил заместитель директора по проектированию строящегося завода ЭП-600 и пояснил. — Основная доля персонала — это аппаратчики, которые будут управлять технологическим процессом. Также потребуются машинисты, которые будут обслуживать современные компрессорные установки.



Для желающих влиться в ряды нефтехимиков подготовлена обширная программа обучения.



— Если вы получите диплом и придете к нам на работу, то первое, с чего мы начнем, — это с теоретического обучения технологии. Также планируется практические занятия на действующих производствах. Кроме того, для обучения у нас имеются необходимые компьютерные тренажеры, которые полностью симулируют действующее производство и позволяют вновь принятому работнику получить навыки управления технологическим процессом. Мы всех ждем. Нам нужны хорошие грамотные специалисты, — заверил Нафис Гиниятов.



По итогам встречи, студентам колледжа, которые в настоящее время проходят практику на производствах «Нижнекамскнефтехима», пожелали успешной защиты дипломной работы и добавили, что ждут их на новом производстве.



— Планирую первое время работать на этилене, где прохожу сейчас практику. Нравится персонал — общительные, помогают, в беде не оставят. Также нравится, что есть возможность обучения и повышения квалификации. В общем, все есть для отличного будущего, — сказал Михаил Зайцев, студент колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.



— Я прохожу практику на заводе бутилового каучука, там довольно все хорошо объясняют, показывают. Сегодня узнала для себя много новой, полезной информации. Запомнилось, что на ЭП-600 есть возможности для профессионального роста, — отметила Арина Афонина, студентка колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.



Лилия Егорова, фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»