Достойная зарплата и социальные гарантии: на этиленнике «Нижнекамскнефтехима» начались встречи со студентами

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Руководство нового комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» встретилось со студентами выпускных курсов колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. Будущим нефтехимикам в деталях рассказали о строящемся производстве, видах выпускаемой продукции и о том, как стать частью большой команды этиленника. Молодые люди задали интересующие вопросы, в частности о заработной плате, льготах, карьерном росте. Оказалось, что направить резюме можно уже сейчас. Подробности в материале «Реального времени».

Уникальное производство открывает вакансии

В зале колледжа нефтехимии и нефтепереработки им Н.В. Лемаева практически нет свободных мест. Учащиеся, как и положено в период пандемии, расселись через одного, и не скрывая своего интереса к предстоящему мероприятию, рассказали корреспонденту «Реального времени», почему решили связать свою жизнь с нефтехимией.

— Во-первых, это стабильность, — уверенно заявил студент четвертого курса Дмитрий Коновалось. — А, во-вторых, быть нефтехимиком — престижно. Поэтому я выбрал эту профессию. Работать хочу именно на «химии».

О будущем этиленнике «Нижнекамскнефтехима» студентам приехал рассказать главный инженер завода Андрей Егоров. Как только он занял место за трибуной, в зале выключился свет, а на большом мониторе появился проект будущего завода.

О будущем этиленнике «Нижнекамскнефтехима» студентам приехал рассказать главный инженер завода Андрей Егоров

— Реализация проекта по производству этилена с проектной мощностью 600 тыс. тонн в год обусловлена стратегией ПАО «Нижнекамскнефтехим». Новый комплекс укрепит статус крупного участника рынка России и СНГ, увеличит выработку целевых продуктов (каучуков, пластиков) с высокой стоимостью, — начал свое выступление Андрей Егоров.

Он сообщил, что разработчиком проектной и рабочей документации нового завода ЭП-600 стала немецкая компания «Линде». Строительство комплекса началось в феврале 2019 года, окончание запланировано на июнь 2023-го. Здесь будут перерабатывать 1 798 500 тонн нафты в год и выпускать этилена 600 000 тонн в год, пропилена — 272 800 тонн в год, бутадиена — 88 000 тонн в год, бензола — 245 тысяч тонн в год.

— Наш проект является уникальным. Он попадает в стратегию развития не только Татарстана, но и России. Для молодых специалистов — это возможность получить шанс и реализовать себя, стать высококлассным профессионалом, который знает процесс от строительных работ до пуска предприятия, — отметил главный инженер нового завода ЭП-600 Андрей Егоров.

О сложном технологическом процессе из первых уст

Студенты в подробностях узнали о технологическом процессе производства этилена, технологии работы печей пиролиза, компримирования пирогаза, схематично увидели взаимодействие новых производств.

Студенты узнали, что значительное количество оборудования для нового завода изготовлено в Южной Корее и оттуда же доставлено по воде в Нижнекамск

На комплексе будут использовать новые идеи в области переработки углеводородного сырья. Это обеспечит надежность, безопасность и эффективность проекта. Образующиеся в ходе технологического процесса сточные воды будут очищаться на локально-очистных сооружениях и возвращаться в процесс, минимизируя воздействие на окружающую среду и снижая потребление осветленной речной воды из Камы.

Воздействие на окружающую среду от работы комплекса соответствует природоохранному законодательству по уровню шума и качеству атмосферного воздуха. Выбросов загрязняющих веществ, по сравнению с аналогичными производствами, будет в 4 раза меньше. На объекте будет установлена современная факельная система. Получена вся разрешительная документация, пройдена главная государственная экологическая экспертиза.



Студенты узнали, что значительное количество оборудования для нового завода изготовлено в Южной Корее и оттуда же доставлено по воде в Нижнекамск. В настоящее время на строительной площадке смонтировано 34 единицы оборудования, работы идут полным ходом.

— До 15 октября мы установим еще три больших котла-утилизатора. Это очень большое по габаритам оборудование, весом 157 тонн каждый. Первые 17 единиц крупнотоннажного оборудования мы смонтировали с применением уникального крана. Его грузоподъемность 1 600 тонн. На тот момент в России он был такой один и находился на нашей площадке, — рассказал Андрей Егоров.

Первые 17 единиц крупнотоннажного оборудования смонтировали с применением уникального крана. Его грузоподъемность 1600 тонн

«Вам цены не будет. Вас везде заметят»

На новом комплексе будет создано более 600 рабочих мест. Потребуется 244 аппаратчика и 45 машинистов.

— Основной упор делается на специалистов, которые уже работают на ПАО «Нижнекамскнефтехим». Но так как штат будет большой, мы хотим дать возможность выпускникам учебных заведений поучаствовать на всех этапах реализации проекта и получить бесценный опыт, — сказал Андрей Егоров.

Помимо машинистов и аппаратчиков, на этиленник «Нижнекамскнефтехима» потребуются слесари по обслуживанию КИПиА, электромонтеры, слесари по ремонту статического и динамического оборудования.

После выступления спикера посыпались вопросы из зала.

— Кто строит новое предприятие? Эти специалисты уедут, когда закончат свою работу, или останутся? — поинтересовался студент колледжа.

— Генеральным подрядчиком по строительству нового завода ЭП-600 выступает турецкая компания «Гемонт». Она строит завод под ключ, когда все будет смонтировано, начнется процесс пусконаладки. После чего работа подрядчика заканчивается, начинается наш этап эксплуатации. В опытно-промышленной эксплуатации они уже участия не принимают, — ответил Андрей Егорова.

Ребята интересовались уровнем заработной платы, социальными гарантиями, перспективой карьерного роста

Будущие электрики спросили, какое электрическое оборудование будет применяться на новом заводе. Оказалось, что в большинстве — российское. Ребята также интересовались уровнем заработной платы, социальными гарантиями, перспективой карьерного роста. Главный инженер завода заверил молодых людей, что перед ними будут открыты все двери.



— Самое главное — вы получите уникальную возможность реализовать себя. Попадете на предприятие, которое имеет стратегическое значение для всей страны. Вы будете участвовать в процессе строительно-монтажных работ, дальше — пусконаладка, будете запускать завод с нуля и учиться этому с соблюдением всех требований безопасности. Пройдя все этапы, станете бесценными специалистами. Вас везде заметят, — уверенно сказал Егоров.

В заключении он добавил, что резюме на работу можно подавать уже сейчас, вакансии откроются в июле 2021 года. Руководство нового завода ЭП-600 также планирует посетить Нижнекамский химико-технологический институт.

