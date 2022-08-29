Ведущий инженер «Нижнекамскнефтехима» удостоена государственной награды Российской Федерации

Рустам Минниханов вручил государственные награды РФ и РТ. Торжественная церемония прошла в казанском Кремле. Вручение наград проходило в канун Дня республики.

— Сердечно поздравляю вас с праздником! Этот день объединяет нас теплыми чувствами к родной республике, где мы живем и строим планы. Татарстан — это большая семья, в которой представители разных национальностей и вероисповеданий живут в мире и согласии, — сказал он.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан является передовым, опорным регионом России. Он поблагодарил лауреатов госнаград за труд во благо страны:

— От вас — людей труда, науки, образования, здравоохранения, культуры и духовной сферы, а также успешных управленцев и предпринимателей — зависят темпы социально-экономического развития страны, укрепление ее могущества, успешное преодоление серьезных вызовов, которые стоят сегодня перед Россией, благополучие и процветание родной республики, — добавил Рустам Минниханов.

Государственных наград РФ и РТ были удостоены более 50 татарстанцев. В их числе была ведущий инженер по ремонту группы главного механика завода олигомеров и гликолей «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР) Валентина Зарипова. Она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. На предприятии Валентина Семеновна трудится уже 43 года. С ее участием было подано около 50 рационализаторских предложений и технических решений. Из них более половины внедрены в производство.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» Валентина Зарипова выполняет работу, связанную с эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием оборудования, зданий, сооружений цехов завода. Контролирует соблюдение графика планово-предупредительного ремонта и оформление документации на ремонт оборудования, грамотно организует приемку заявок на оборудование, корректирует согласно выделенным лимитам. Ведет учет и анализ расходования средств на капитальный ремонт по подразделениям и по подрядным организациям. А также является ответственным по управлению документацией группы главного механика завода олигомеров и гликолей.

Свои знания и опыт Валентина Зарипова передает молодым специалистам. Имеет звание «Заслуженный химик РТ» и почетную грамоту от Министерства энергетики РФ.