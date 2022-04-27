«Нижнекамскнефтехим» дал старт лесоклиматической программе СИБУРа «Зеленая формула»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сосновый лес в черте Нижнекамска

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» посадили 7,6 тыс. саженцев около деревни Ахтуба, что расположена рядом с городом. В экологической акции также приняли участие лесничии и воспитанники школьного лесничества «Друзья природы». Таким образом Нижнекамск дал старт масштабной лесоклиматической программе СИБУРа «Зеленая формула».

— Программа СИБУРа «Зеленая формула» — масштабная. И начинает ее именно наше предприятие. Я поздравляю всех с этим событием. Сегодня очень хороший день для посадки, и я надеюсь, что через несколько лет здесь будет лес. Лесоклиматическая программа СИБУРа показывает ответственное отношение производственников к окружающей среде, — подчеркнула помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина.

Программа «Зеленая формула» направлена на снижение климатического воздействия. Согласно стратегии в области устойчивого развития до 2025 года, СИБУР планирует посадить не менее 5 миллионов деревьев в регионах присутствия и запустить пилотный проект по выпуску углеродных единиц.



— Мы живем в условиях высокой промышленной нагрузки, эта акция очень значима для нас. Она обеспечит зеленый щит на долгие годы. Хочется поблагодарить компанию СИБУР за организацию этого мероприятия, а также волонтерское движение Нижнекамска, — обратился к участникам акции заместитель руководителя исполкома НМР по инфраструктурному развитию Нижнекамской агломерации Рафаэль Игтисамов.

В Нижнекамском районе в рамках программы «Зеленая формула» компании СИБУР в течение года будет высажено еще 110 тыс. деревьев на площади более 27 га.



— Нижнекамск — промышленный город. Чем чаще мы будем высаживать деревья, тем чище будет воздух. Саженцы сосны хорошо приживаются, уверен, что этот лес станет продолжением большого зеленого щита между городом и промзоной. Мы с свою очередь будем участвовать не только в посадках, но и в их последующем уходе за деревьями, — отметил Радмир Галимов, руководитель-лесничий ГКУ «Нижнекамское лесничество».

Мастер-класс от лесничих

До начала посадки деревьев лесники провели для участников акции мастер-класс. Рассказали, на какую глубину погружать саженец и как правильно утрамбовывать лунки, расстояние между которыми не должно превышать 75 см. Внимательные слушатели буквально за два часа справились с поставленной задачей — посадили 7,6 тыс. саженцев на двух гектарах земли.

К слову, ранее этот участок земли был занят под сельскохозяйственные нужды и зарастал малоценными породами. Теперь на этом месте появится настоящий сосновый лес.

— При посадке мы делаем все осторожно, чтобы сосны прижились на 100%. Радует, что в будущем мы сможем любоваться плодами своего труда, — поделилась впечатлениями воспитанница школьного лесничества Ангелина Васильева.

— Посадить дерево — это значит оставить о себе память, подарить радость окружающим. Очень приятно, что мы тоже можем внести свою лепту и сделать наш город еще зеленее, — отметил аппаратчик «Нижнекамскнефтехима» Рамиль Нуруллин.

По словам организаторов, «Зеленая формула» — это не просто экологическая акция по посадке деревьев. Программа нацелена на комплексное развитие экосистемы региона.

— «Зеленая формула» предполагает работу с экспертным сообществом и школьными лесничествами. Мы надеемся, что это даст почву для реализации их исследовательского интереса и развития ответственного отношения к природе, а системный подход позволит обеспечить долгосрочный эффект экологических проектов, — заключил Олег Гришаков, руководитель по экологии ПАО «Нижнекамскнефтехим».



Лилия Егорова, фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»