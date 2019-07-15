В середине июля начнется третья смена в детском лагере ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В детском лагере «Юность» завершилась творческая смена, посвященная мировой детской литературе. Каникулы в лагере провели более 450 детей. В «Юности» в этом году помимо занятий в хореографической и вокальной студиях было уделено внимание театральным постановкам, спортивным и другим мероприятиям. Множество ярких эмоций и впечатлений надолго останутся в памяти детей.

Все годы своего существования лагерь находится на обеспечении «Нижнекамскнефтехима», теперь он — в ведомстве спортивного клуба «Нефтехимик». «В следующем году мы завершим ремонт внутри корпусов. У нас должно появиться еще одно футбольное поле, навес на эстраде, чтобы мероприятия могли проходить в любую погоду», — поделился планами директор спортивного клуба «Нефтехимик» Сергей Клипачев.

Третья смена в лагере «Юность» начнется 18 июля.

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