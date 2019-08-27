Перенимая опыт и традиции: как в ГК ТАИФ выстроена работа с молодыми кадрами

Треть сотрудников компаний Группы ТАИФ — молодые специалисты в возрасте до 35 лет

Фото: предоставлено ПАО "Нижнекамскефтехим"

Общая численность работников всех компаний, входящих в Группу ТАИФ, согласно данным отчета по итогам 2018 года, свыше 38 тыс. человек. И большая их часть сосредоточена в четырех ключевых компаниях: ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «ТАИФ-НК» и АО «ТГК-16». О том, как выстроена кадровая политика предприятий ГК ТАИФ, на чем делаются акценты в профессиональной подготовке молодежи и как ведется продуктивный диалог между старшим и молодым поколениями сотрудников, — в материале «Реального времени».

Энергия молодости в помощь опыту и мастерству

Популяризация рабочих профессий — одна из задач, сегодня активно решаемых на федеральном и региональном уровнях:

«На что нам точно, совершенно точно надо обратить особое внимание — это на работу с кадрами по подготовке высококлассных специалистов по рабочим профессиям», — в декабре 2017 года на заседании Государственного совета по повышению инвестиционной привлекательности российских регионов подчеркнул президент России Владимир Путин.

Владимир Путин: «Надо обратить особое внимание на работу с кадрами по подготовке высококлассных специалистов по рабочим профессиям». Фото kremlin.ru

«Подготовка по востребованным рабочим специальностям должна вестись в тесном сотрудничестве с потенциальными работодателями и поставщиками оборудования», — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в августе 2018 года, выступая перед участниками пленарного заседания республиканского совещания работников образования и науки.



В республике эта работа ведется давно и планомерно. Яркий пример — компании Группы ТАИФ. На протяжении всей своей истории они выстраивают кадровую политику на взаимодействии с профильными учебными учреждениями. А принимая на работу выпускников вузов и ссузов, создают благоприятную среду для совместной деятельности молодых специалистов и сотрудников, имеющих за плечами трудовой стаж не в один десяток лет. Профессионалы-наставники охотно делятся с молодежью опытом, помогая реализовать полученные знания.

Рустам Минниханов: «Подготовка по востребованным рабочим специальностям должна вестись в тесном сотрудничестве с потенциальными работодателями и поставщиками оборудования». Фото president.tatar.ru

АО «ТАИФ-НК»: ставка на молодежь

На нефтеперерабатывающем предприятии сегодня работают порядка 4 тыс. человек. И каждый второй — в возрасте от 18 до 35 лет.

«АО «ТАИФ-НК» — молодая компания, поэтому у нас нет пока трудовых династий, и ставку мы делаем на молодежь», — пояснила в беседе с журналистом «Реального времени» начальник отдела кадров АО «ТАИФ-НК» Галина Шиманская.

Галина Шиманская: «В АО «ТАИФ-НК» работают почти 4 тысячи человек. Половина — в возрасте от 18 до 35 лет». Фото предоставлено АО «ТАИФ-НК»

Нефтепереработка — одно из важнейших звеньев в активно развиваемой в Татарстане экономической цепочке: от нефтедобычи — до нефтехимии. А для компаний Группы ТАИФ, ТАИФ-НК — надежный поставщик продуктов нефтепереработки для дальнейшего передела в необходимую стране и пользующуюся огромным спросом на мировом рынке продукцию. Работать в отрасли, да еще на современном, постоянно развивающемся предприятии, где внимательно относятся к своим сотрудникам и достойно платят за труд, престижно.

«Да, устроиться на предприятие непросто: каждый претендент проходит многоуровневую систему отбора, которая состоит из нескольких собеседований и тщательной проверки знаний и подтверждающих их документов. Если раньше на предприятие приглашали сотрудников из соседних регионов, то несколько лет назад от этого отказались, так как поняли, что в городе нефтехимиков прекрасно выстроена система специального образования: высшие и средние учебные заведения обеспечивают достойную подготовку наших будущих работников. Перспективные специалисты для работы на ТАИФ-НК отбираются еще до выпуска из учебного учреждения. Каждую весну проходят встречи завершающих обучение студентов с представителями промышленных предприятий. Сотрудники нашего отдела кадров оценивают не только средний балл студента, но и активность: участие претендента в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, в том числе и в WorldSkills», — пояснила Шиманская.



Адаптация нового сотрудника в коллективе и профессии — важный этап. Чтобы молодой специалист быстрее, а главное — в полной мере понял специфику работы на предприятии, в компании ТАИФ-НК разработана особая программа. Так, вновь принятые работники проходят профессиональное обучение, учитывающее специфику производств, где им теперь предстоит работать. Кроме того, за каждым из них закрепляется наставник, помогающий освоиться и получить необходимые в работе практические навыки, которые молодой специалист может проявить не только на рабочем месте, но и защищая честь родного производства на состязаниях профмастерства. Такая активность компанией не просто поддерживается, но и всячески поощряется.

«Молодые работники АО «ТАИФ-НК» регулярно принимают участие в конкурсах различных номинаций: в соревнованиях профессионального мастерства NK Skills участвовали пять работников по трем компетенциям: оператор технологических установок, приборист, машинист технологических насосов. В качестве экспертов в указанном состязании выступили три руководителя структурных подразделений. Один из конкурсантов занял первое место в компетенции «Оператор технологических установок». В региональном отборочном конкурсе профессионального мастерства «Молодые профессионалы» приняли участие 15 лаборантов химического анализа Общества в качестве экспертов. В демонстрационном экзамене по стандартам «WorldSkills Россия» по компетенции «Лаборант химического анализа» в качестве экспертов приняли участие 13 работников Общества», — рассказала руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК» Валентина Баутина.

Чтобы молодой специалист быстрее, а главное — полнее и лучше понял специфику работы на предприятии, на ТАИФ-НК разработана особая программа по адаптации. Фото предоставлено АО «ТАИФ-НК»

К слову, возможность профессионального обучения — прерогатива не только новичков на производстве, а всех сотрудников компании.

«Постоянное повышение уровня квалификации работников Общества является главной целью АО «ТАИФ-НК». В целях повышения конкурентоспособности обучение носит непрерывный характер, кроме профессионального обучения в учебных заведениях города и республики для повышения знаний, формирования высокого профессионализма в цехах заводов утверждены графики, на основании которых проводится ежедневное обучение безопасным методам и приемам выполнения работ персонала. Обучение на производстве с отработкой действий по безопасным методам и приемам работ возложено на главных инженеров, проводится с участием главных специалистов заводов. Такой подход к обучению персонала позволяет снизить вероятность аварий и инцидентов, несчастных случаев на производстве, нарушений требований промышленной безопасности до минимума», — сообщила руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК» Валентина Баутина.

Каждый год на предприятии внимательно изучается потребность производств в получении сотрудниками новых знаний. Например, при поступлении нового оборудования нужны люди, которые смогут его настроить и обслужить, появляются новые компетенции, осваиваются новые технологии… На основании этих потребностей формируются заявки на подготовку, переподготовку, освоение новых специальностей и повышение квалификации работниками и руководящим составом. В этих вопросах АО «ТАИФ-НК» также плотно сотрудничает с профильными вузами и ссузами. Причем не только в качестве заказчика услуг, но и активного участника процессов обучения:

«На протяжении многих лет в ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева» при повышении квалификации наших работников по таким профессиям, как оператор технологических установок, оператор товарный, сливщик-разливщик, слесарь по ремонту технологических установок, в качестве преподавателей привлекаются специалисты АО «ТАИФ-НК». А по окончании обучения по этим профессиям наши специалисты — начальники цехов, чьи работники сдают экзамен, или их заместители, входят в комиссию по приемке квалификационных экзаменов», — подчеркнула Валентина Баутина.

Профессиональное обучение на АО «ТАИФ-НК» — непрерывный процесс. Фото предоставлено АО «ТАИФ-НК»

Трудоустроить молодого специалиста, дать ему дополнительные навыки и знания, вовлечь в производственную и общественную жизнь коллектива — этого слишком мало. И даже достойной заработной платы тоже недостаточно для того, чтобы закрепить работника на производстве. К слову, зарплата по Группе компаний ТАИФ на конец 2018 года, согласно данным годового отчета, в среднем составляет 51,3 тыс. рублей в месяц (что на 46% выше средних показателей по Татарстану и на 18% выше, чем средняя зарплата в целом по стране). А вот если тем, кто проявляет трудовую и общественную активность, стремится получать и применять в деле новые знания, предоставить возможность карьерного роста и создать льготные условия для решения жилищного вопроса, то за такие возможности люди будут держаться крепко и работать на совесть. На АО «ТАИФ-НК» это прекрасно осознают.

«По решению генерального директора АО «ТАИФ-НК» Рушана Рашитовича Шамгунова предприятие всегда активно работало по всем этим направлениями и в дальнейшем продолжит направлять значительные средства для реализации социальной политики, обучения работников и создания комфортных условий для жизни и труда. На нефтеперерабатывающем предприятии понимают, что коллектив предприятия — это залог успешных достижений целей компании. Будущее ТАИФ-НК — в руках молодых и профессиональных кадров», — отметила Галина Шиманская.

А когда люди, работающие на предприятии, видят такое отношение, то не только желания сменить место работы не возникает, но и планы на отдаленные перспективы тоже связываются со ставшим родным производством. У тех, кто принимал участие в становлении ТАИФ-НК в начале 2000-х, подрастают дети. А значит, недалек тот день, когда в компании появятся свои трудовые династии.





Как и в других компаниях Группы ТАИФ, на ТГК-16 развита и активно поддерживается система наставничества. Фото предоставлено АО «ТГК-16»

АО «ТГК-16»: работа с молодежью — прямые инвестиции в будущее.

Крупнейшая теплоэлектроцентраль Татарстана, Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), и самая крупная теплоэлектроцентраль столицы республики — Казанская ТЭЦ-3 — почти ровесницы. Первая отметила полувековой юбилей в 2017 году, вторая — в прошлом, 2018-м. В 2010 году оба энергетических производства вошли в состав созданной Группой ТАИФ компании «ТГК-16», и с этого момента в их богатой истории начался новый этап: модернизация, серьезное обновление оборудования и технологий, увеличение мощностей на фоне снижения объемов потребления условного топлива на выработку единицы энергии. Все это потребовало и значительных перемен в вопросах профессиональной подготовки специалистов. Сохранив главную ценность любого производства — коллектив, компания всерьез взялась за повышение качества знаний каждого работника. Были заключены договоры о сотрудничестве в области подготовки и переподготовки персонала с Казанским энергетическим колледжем и Казанским государственным энергетическим университетом. Организована соответствующая работа на самих предприятиях.

«Успешно используются такие эффективные формы подготовки оперативного персонала, как ежеквартальные и ежегодные соревнования оперативного персонала на звание «Лучшая вахта» и «Лучший по профессии», а также смотры на лучшую организацию работы по охране труда и на лучшее противопожарное состояние. На станциях работают учебные классы, оборудованные компьютерной техникой, организовано обучение по программам «Промышленная безопасность», «Энергетическая безопасность», «Охрана труда», «Пожарная безопасность» с помощью «Обучающе-контролирующей системы ОЛИМПОКС», — пояснила начальник отдела управления персоналом АО «ТГК-16» Ольга Никишкова.



Важно то, что сотрудники в течение года могут проходить обучение нескольких видов. А если полученных знаний работникам ТЭЦ кажется недостаточно, то руководство готово выслушать и принять предложения своих подчиненных по этому вопросу и организовать дополнительные программы, курсы, семинары.

Особое внимание — молодежи. Специалисты ТГК-16 помогают определиться с выбором профессии и местом будущей работы учащимся колледжа и студентам профильного вуза еще на этапе обучения. Работники ТЭЦ — частые гости в образовательных учреждениях. И сами учащиеся имеют возможность воочию увидеть, как и откуда в их домах и на предприятиях республики берутся тепло и свет. В начале 2019 года предприятия АО «ТГК-16» присоединились к Всероссийской акции «Неделя без турникетов».

В начале 2019 года предприятия АО «ТГК-16» присоединились к Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Фото Рината Назметдинова

«Работу с молодежью можно считать прямой инвестицией в будущее, причем инвестицией очень эффективной. ТГК-16 — высокотехнологичная компания, и нам всегда нужны молодые квалифицированные и перспективные кадры для того, чтобы оставаться на острие прогресса. Так что мы очень приветствуем подобные акции, где молодежь может познакомиться с производством, а мы — с будущими коллегами», — в общении с журналистами подчеркнул тогда генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

Эдуард Галеев: «Работу с молодежью можно считать прямой инвестицией в будущее, причем инвестицией очень эффективной». Фото предоставлено АО «ТГК-16»

Как и в других компаниях Группы ТАИФ, на ТГК-16 развита и активно поддерживается система наставничества.

«Во время прохождения производственной и преддипломной практики за каждым студентом вуза и ссуза закреплен опытный наставник-руководитель, который передает накопленный опыт и знания. Представители компании председательствуют в экзаменационных комиссиях при сдаче государственных экзаменов, студенты в филиалах АО «ТГК-16» проходят защиту диплома, по результатам которой они получают возможность трудоустройства в компанию», — отметила Ольга Никишкова. А трудоустроившись на предприятия ТГК-16, также не остаются один на один с новым местом работы. Опытные сотрудники берут над новичками шефство, помогая войти в рабочий ритм.

Нередко бывает и так, что наставником молодого специалиста становится его же старший брат, отец, а то и дед. На ТЭЦ компании работают десятки трудовых династий, которыми ТГК-16 заслуженно гордится.

А еще компания гордится достижениями своей молодежи, активно участвующей в различных профессиональных конкурсах и соревнованиях. Ближайший пример — серебро, завоеванное в компетенции «Сварщик» на WorldSkills Russia 2018 электрогазосварщиком ручной сварки филиала АО «ТГК-16» — «Казанской ТЭЦ-3».

Такая активность молодых сотрудников активно поддерживается компанией, равно как и целый ряд других направлений, позволяющих работникам расти в профессиональном плане. При участии, а часто и по инициативе ТГК проводятся молодежные научно-практические конференции, цель которых — развитие и поощрение научной деятельности работающей молодежи, ее творческого интереса к научным исследованиям. Одновременно компания решает и такие важные задачи, как выявление одаренной молодежи в сфере науки и создание условий для развития талантов, а также формирования кадрового резерва. Возможность профессионального роста — один из эффективных способов закрепления молодых специалистов в компании наравне с системой материального стимулирования и программами обеспечения работников АО «ТГК-16» жильем.

АО «ТГК-16» реализуются программы обеспечения работников Общества жильем. Фото предоставлено АО «ТГК-16»

А еще компания много внимания обращает на корпоративную сплоченность. Ощутить себя единым коллективом помогает не только совместная работа, но и участие в творческих фестивалях, таких как фестиваль работающей молодежи «Наше время» — «Безнен заман», а также мероприятия внутри компании. Одно из таких ярких внутрикорпоративных событий — «Посвящение в энергетики».

«Посвящение в энергетики» — одно из ярких внутрикорпоративных событий АО «ТГК-16». Фото предоставлено АО «ТГК-16».

Только в 2019 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняло на работу почти 800 человек

«В условиях технической и технологической модернизации отраслей и промышленных производств потребность ПАО «Нижнекамскнефтехим» в квалифицированных кадрах растет. На современном этапе основная задача для компании — обеспечение кадрами существующих и строящихся производств, сохранение существующего кадрового потенциала и опережающее его развитие в дальнейшем, создание стабильного профессионального коллектива, способного эффективно решать поставленные задачи», — коротко обозначил журналисту «Реального времени» позицию компании по кадровому вопросу заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов.

Родион Булашов: «Основная задача для компании — создание стабильного профессионального коллектива, способного эффективно решать поставленные задачи». Фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сегодня на производствах ПАО «Нижнекамскнефтехим», одного из ведущих игроков нефтехимической отрасли России и мира, работают более 15 тыс. человек. И компания, входящая в Группу ТАИФ, развивается, расширяет свои возможности, ассортимент выпускаемой продукции. Освоение новых ниш рынка и сохранение конкурентоспособности на уже завоеванных позициях требуют постоянного совершенствования оборудования, технологий и навыков людей, задействованных в производственных процессах.

«Для стабильного обеспечения персоналом в Обществе разработана система набора работников, которая включает в себя: профориентационную работу в учебных заведениях города (колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева и Нижнекамский химико-технологический институт, — прим. ред.), подготовку кадров в базовых учебных заведениях, прием по вольному найму, внутрифирменное обучение в учебном центре по подготовке персонала, прием по направлению от городского центра занятости. При комплектовании новых производств часть штата формируется за счет перевода опытных работников из других структурных подразделений ПАО «Нижнекамскнефтехим», — пояснил Родион Булашов.

Освоение новых ниш рынка и сохранение конкурентоспособности требуют постоянного совершенствования навыков людей, задействованных в производстве. Фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Действующие сотрудники компании имеют также возможности профессионально самосовершенствоваться. Так, в преддверии начала строительства нового этиленового комплекса руководители Общества прошли обучение по направлению «Управление проектами», сотрудники компании и студенты старших курсов профильного вуза и ссуза смогли посетить курсы Олефиновой академии, организованной лицензиаром проекта — германской компанией Linde AG (г. Мюнхен), чтобы получить знания по базовым технологиям технологического процесса на оборудовании компании. Руководство компании отмечает также, что современный рынок диктует необходимость освоения сотрудниками компании, наряду с курсами, связанными с производством, безопасностью и обслуживанием оборудования, еще совершенно новых направлений, нацеленных на развитие личностных компетенций сотрудников, поэтому нужны тренинги и мастер-классы по деловому английскому языку, конструктивной коммуникации, основам ораторского мастерства, секретам успешной бизнес-презентации. Такую возможность «Нижнекамскнефтехим» тоже предоставляет.

Уже в этом году компания приняла на работу почти 800 новых сотрудников, из которых половина — молодежь в возрасте до 30 лет. Многие из них — вчерашние студенты и учащиеся колледжей. На заводах ПАО «Нижнекамскнефтехим» они проходили практику под руководством ведущих специалистов компании, готовили свои дипломные проекты. Такая тесная связь между центрами профессиональной подготовки и непосредственно производствами позволяет еще на этапе получения будущими нефтехимиками, специалистами по ремонту и обслуживанию оборудования, программистами, аппаратчиками, машинистами, слесарями-ремонтниками, сварщиками, токарями и другими высшего или специального образования определиться с местом будущей работы. Чтобы осознание выбора было максимально полным, проводятся дни открытых дверей или, как в этом году, акция «Неделя без турникетов». С будущими сотрудниками компании встречается и руководство Общества. Так, буквально несколько дней назад генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин в формате мероприятия «Встреча без галстуков» несколько часов общался с молодежью Нижнекамска, отвечая на вопросы относительно будущего страны и успехов одного из крупнейших нефтехимических производств Европы.

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин в формате мероприятия «Встреча без галстуков» несколько часов общался с молодежью Нижнекамска. Фото Альберта Муклакова

Что особенно важно, завершив обучение, получив диплом и придя на НКНХ, молодые люди понимает, что на предприятии им рады, в них нуждаются и им помогут быстро и эффективно включиться в рабочие процессы.

«В рамках производственной адаптации молодежи на предприятии разработано и утверждено положение о наставничестве. Его действие распространяется на молодых сотрудников в возрасте до 30 лет, окончивших образовательное учреждение среднего профессионального образования, выпускников высших учебных заведений, впервые трудоустроившихся в ПАО «Нижнекамскнефтехим». С 2015 года мы перевели нашу систему наставничества на новый уровень. Один человек совмещает функции и инструктора-наставника при прохождении производственной практики студентами, и наставника при оказании профессиональной помощи вновь поступающим на производство работникам, и инструктора производственного обучения при повышении квалификации и обучении работников по профессиям», — отметил Булашов.

В рамках производственной адаптации молодежи на предприятии разработано и утверждено положение о наставничестве. Фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В компании приветствуют инициативность и энергию молодежи. Так, масса возможностей есть для реализации и развития потенциала молодых рационализаторов и изобретателей. Конкурсы новаторов и международные научно-практические конференции позволяют молодым рабочим и инженерам не только раскрыть свои умения, но и способствуют поиску высокоэффективных технических решений, которые в последующем могут быть внедрены в производство. Идеи молодых нефтехимиков помогают повысить качество продукции и производительность труда, сэкономить сырье и энергоресурсы и способствуют карьерному росту самих рационализаторов. Как и активное участие молодых работников в конкурсах профмастерства. Сама компания дает возможность состязаться по 12 основным компетенциям. Победители получают возможность представлять компанию на республиканском, федеральном и даже международном уровнях. Так, на WorldSkills Russia 2018 работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» смогли попасть в основной состав сборной Республики Татарстан и показать очень хорошие результаты по компетенциям «Лабораторный химический анализ», «Изготовление изделий из полимерных материалов» и «Сантехника и отопление». В общекомандном зачете сборная Республики Татарстан тогда заняла 1-е место, а в индивидуальном зачете аппаратчик цеха №1417 ПАО «Нижнекамскнефтехим» Раиль Абдуллин завоевал золото и стал лучшим в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов».

Раиль Абдуллин, аппаратчик завода по производству дивинила и углеводородного сырья ПАО «Нижнекамскнефтехим», — золотой призер WorldSkills Russia 2018. Фото Максима Платонова

В целом ПАО НКНХ с 2015 года курирует развитие таких профессиональных компетенций, как «Лабораторный химический анализ», «Сварочные технологии». Поручением президента Республики Татарстан Рустама Минниханова за ПАО «Нижнекамскнефтехим» закреплена компетенция «Изготовление изделий из полимерных материалов». В 2018 году предприятие закупило и передало в колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева оборудование на сумму более 26,5 млн рублей. Оборудование предназначено для подготовки участников состязаний по данной компетенции и проведения отборочных чемпионатов.

И именно там проходил подготовку 21-летний сотрудник «Нижнекамскнефтехима» Шамиль Хакимов. Молодой человек работает аппаратчиком на заводе по производству дивинила и углеводородного сырья НКНХ. В прошлом году он также успешно выступил на WorldSkills Russia и сейчас входит в расширенный состав сборной страны на мировом чемпионате молодых мастеров в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов». Она была включена в соревновательную программу турнира недавно — всего 4 года назад.

«В жизни эта компетенция очень востребована. Например, чехлы для телефона сделаны из пластика. Чтобы изготовить такой чехол для телефона, нужно сначала сделать его 3D-модель, написать программу для станка, отполировать форму и только потом отлить чехол», — привел один из множества примеров прикладного использования своей профессии Шамиль. Сегодня он в резерве команды и готов в любой момент включиться в борьбу.

Аппаратчик ПАО «Нижнекамскнефтехим» Шамиль Хакимов входит в расширенный состав сборной России на чемпионате WorldSkills Kazan 2019. Фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

К слову, вскоре после того, как в Казани завершится мировой чемпионат WorldSkills, работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» отправятся в Сочи, где одни молодые специалисты станут участниками, а другие — экспертами отраслевого чемпионата в нефтехимической отрасли.

На ПАО «Нижнекамскнефтехим» уверены: молодежь должна иметь возможность активно участвовать и в общественной жизни компании. Потому еще в 2003 году по инициативе администрации и профсоюзного комитета был создан специальный отдел — по работе с молодыми специалистами. В течение года отделом проводится или организуется участие представителей молодежного крыла «Нижнекамскнефтехима» более чем в 150 мероприятиях городского, республиканского и всероссийского масштаба по различным направлениям — это форумы, семинары, фестивали, конкурсы, игры КВН, художественная самодеятельность, интеллектуальные игры, физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, а также военно-патриотической направленности.

На ПАО «Нижнекамскнефтехим» на системной основе решается и такой важный для молодежи вопрос, как обеспечение жильем. Фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Как и в других компаниях Группы ТАИФ, на ПАО «Нижнекамскнефтехим» большое внимание уделяют обеспечению достойной оплаты труда сотрудников, поощрению инициатив и достижений, формированию комфортной среды для работы и жизни. В том числе на системной основе решается и такой важный для молодежи вопрос, как обеспечение жильем.

ПАО «Казаньоргсинтез»: эффект от рационализаторства молодых работников — десятки миллионов рублей

В планах Группы компаний ТАИФ — серьезно увеличить мощности ПАО «Казаньоргсинтез». В рамках принятой программы развития компании на период до 2025 года предусматривается целый ряд инвестиционных программ, результатом которых станет расширение возможностей «Казаньоргсинтеза». Идет наращивание производства новых марок полиэтиленов, увеличение производства поликарбонатов, строительство собственной генерации энергоресурсов (электроэнергии и пара).

«Стремительное развитие технологий заставляет «Казаньоргсинтез» заботиться о постоянном повышении профессионального уровня персонала. С этой целью Общество ведет постоянную работу по приобретению работниками новых компетенций и повышению их образовательного уровня, направляя на курсы повышения квалификации и на получение следующего образовательного уровня», — рассказал о кадровой политике компании заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам ПАО «Казаньоргсинтез» Айдар Ахметшин.

Айдар Ахметшин: «Стремительное развитие технологий заставляет заботиться о постоянном повышении профессионального уровня персонала». Фото предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

Специальные программы по повышению квалификации работников, освоения ими второй профессии проработаны и реализуются совместно с ФГБОУ ВО «КНИТУ». И там же проходят целевое обучение по необходимым ПАО «Казаньоргсинтез» направлениям наиболее перспективные, имеющие потенциал карьерного роста специалисты. Получив необходимые знания, они включаются в кадровый резерв Общества на руководящие должности.

Как отметил Айдар Ахметшин, наращивание мощностей компании идет в основном за счет модернизации оборудования и внедрения новейших, еще более высокопроизводительных технологий. Потому в значительном расширении штата «Казаньоргсинтез» не нуждается. Но новая «кровь», знания, компетенции — нужны. Их предприятие черпает среди выпускников того же КНИТУ, а также ГАПОУ «КНХК им. В.П. Лушникова». С профильными образовательными учреждениями «Казаньоргсинтез» выстроил взаимноинтегрированные процессы. Так, компания принимает деятельное участие в укреплении материально-технической базы вуза и ссуза, проводит стажировку мастеров и преподавателей учебных учреждений на внедряемом компанией современном оборудовании и при введении новых технологий. Будущие специалисты уже в процессе обучения получают практические навыки работы по профессии под руководством опытных наставников. Специалисты Общества помогают в подборе актуальных тем дипломных проектов и рецензировании выпускных квалификационных работ. А когда молодой специалист приходит на «Казаньоргсинтез» работать, на первое время берут над ним шефство.

Когда молодой специалист приходит на «Казаньоргсинтез» работать, на первое время берут над ним шефство. Фото предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

«Основная задача — помощь менее опытному или менее сведущему работнику, чтобы он мог глубже усвоить определенные, необходимые ему в профессиональной деятельности компетенции. Наставниками-инструкторами производственного обучения являются высококвалифицированные работники, в совершенстве владеющие производственными навыками по соответствующим направлениям деятельности, а также основами педагогики, психологии, методиками профессионального обучения и воспитания. Сами наставники тоже периодически обновляют и совершенствуют свои знания, обучаясь по специальной программе», — пояснил Айдар Ахметшин.

ПАО «Казаньоргсинтез» создает все условия для закрепления специалистов на производстве. Заключен коллективный договор, главная задача которого — обеспечение социальных и трудовых гарантий работникам компании, максимума возможностей для эффективной работы, реализации творческой активности, интеллектуального потенциала.

Как отметил Айдар Ахметшин, «ПАО «Казаньоргсинтез» предоставляет возможность молодым специалистам проявить свои лидерские и другие личностные качества, участвуя в совместной работе с молодежными советами Федерации профсоюзов РТ и Татрескома Росхимпрофсоюза. Молодежь активно участвует в спортивных соревнованиях и культурно-массовых мероприятиях. Кроме того, ПАО «Казаньоргсинтез» всегда с особой чуткостью относилось к привлечению молодых специалистов к созиданию нового, к участию их в рационализаторской и изобретательской деятельности, что дает возможность проявить себя в профессиональном плане. Эффект от внедрения рационализаторских предложений и изобретений выражается в десятках миллионов рублей.

КОС предоставляет возможность молодым специалистам проявить свои лидерские и другие личностные качества. Фото предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

Молодые работники компании принимают участие в республиканских, российских конкурсах и мероприятиях, организованных Федерацией профсоюзов РТ, в том числе и в конкурсах профессионального мастерства «Лучший по профессии». Имеет «Казаньоргсинтез» отношение и к стартовавшему в Казани чемпионату WorldSkills 2019. На собственные средства компания приобрела универсальный фрезерный центр DMU 50 и инструменты, необходимые для подготовки участников состязаний. Тренировочный процесс был организован на базе колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева в Нижнекамске, куда оборудование было передано бесплатно.

Как и другие компании Группы ТАИФ, ПАО «Казаньоргсинтез» стремится создать максимально комфортные условия не только для работы своих сотрудников, но и для жизни. Так, нуждающиеся несемейные работники обеспечиваются временным жильем в общежитиях компании. Желающие могут при содействии Общества стать участниками ипотечных программ. Тем, кто возвращается на работу после демобилизации со срочной военной службы армии, а также тем, кто впервые вступает в брак, оказывается материальная помощь. Дети сотрудников могут с комфортом и весело отдохнуть на базе «Солнечный». Все это также служит важными стимулами к закреплению сотрудника в компании. И все это действительно работает. Подтверждение этому, а также факту, что рабочие профессии снова в чести, — более десятка семейных династий, работающих на производстве.



Рустам Минниханов: «Для сохранения перспективных молодых кадров в регионе необходимо создать комфортные условия жизни и обеспечить возможности для карьерного роста». Фото president.tatar.ru

В мае этого года президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на пленарном заседании VII Всероссийского форума рабочей молодежи, что проходил на территории Казанского вертолетного завода, подчеркнул: «Что касается сохранения перспективных молодых кадров в регионе, то для этого необходимо создать комфортные условия жизни и обеспечить возможности для карьерного роста».

Все это, и даже гораздо больше, уже давно делается компаниями Группы ТАИФ. И именно поэтому работать на предприятиях Группы — престижно.