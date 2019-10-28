«Форпост» «Нижнекамскнефтехима» победил на республиканском фестивале

Фото: предоставлено ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Сразу 7 первых мест завоевали участники рабочего формирования по охране общественного порядка «Форпост» ПАО «Нижнекамскнефтехим». XVII республиканский фестиваль художественной самодеятельности проходил на базе детского лагеря «Заречье». В этом году он был посвящен 20-й годовщине молодежного правоохранительного движения в РТ.

За первое место боролись 11 команд. Конкурс проходил по трем направлениям: литературно-музыкальный, «Песня у костра» и «Оригинальный жанр».

Участников оценивали по нескольким критериям: исполнительское мастерство, артистичность, оригинальность исполнения, а также использование сценических костюмов, оформление сцены и реквизит. По итогам фестиваля жюри признало нефтехимиков лучшими во всех номинациях. Таким образом, сотрудники предприятия в общекомандном зачете заняли первое место.

Молодежное формирование «Форпост» «Нижнекамскнефтехима» было создано в 2004 году для профилактики правонарушений на объектах предприятия и в жилых районах города. К слову, сейчас в «Форпосте» насчитывается 24 человека в возрасте от 18 до 35 лет, которые обеспечивают охрану правопорядка во время проведения корпоративных, культурных и спортивных мероприятий, а также в период работы детских оздоровительных лагерей «Юность» и «Олимпиец». Кроме того, молодые люди регулярно выходят в рейды с участковыми полиции и сотрудниками патрульно-постовой службы Нижнекамского УМВД.