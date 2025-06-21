Акционеры «Нижнекамскнефтехима» утвердили выплату дивидендов за 2024 год
Сегодня на общем собрании акционеры «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР) приняли решение о выплате дивидендов за 2024 год. Предприятие направит на эти цели 5,4 млрд рублей.
На выплату дивидендов на обыкновенные акции НКНХ направит 4,7 млрд рублей, на привилегированные — 641,6 млн рублей.
В 2023 году НКНХ также выплатил дивиденды на 5,4 млрд рублей.
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