Акционеры «Нижнекамскнефтехима» утвердили выплату дивидендов за 2024 год

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сегодня на общем собрании акционеры «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР) приняли решение о выплате дивидендов за 2024 год. Предприятие направит на эти цели 5,4 млрд рублей.

На выплату дивидендов на обыкновенные акции НКНХ направит 4,7 млрд рублей, на привилегированные — 641,6 млн рублей.

В 2023 году НКНХ также выплатил дивиденды на 5,4 млрд рублей.