Программу энергосбережения «Нижнекамскнефтехима» признали одной из лучших среди предприятий Татарстана

Фото: Ринат Назметдинов

За активное участие в госпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Татарстане» и достижение лучших показателей энергосбережения и повышение энергоэффективности в 2018 году «Нижнекамскнефтехим» награжден дипломом. Его генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азату Бикмурзину вручил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин на Международном форуме по энергоресурсоэффективности, который проходит в Казани. Лучшим предприятие признали в номинации «Эффективность как стратегия развития».

Мероприятия, которые компания выполняет по энергосбережению, представили на стенде, который посетили заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын и президент Татарстана Рустам Минниханов во время осмотра выставки. Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин рассказал гостям о достижениях в сфере энергоресурсосбережения и о новых разработках в этой области.

С 2016 по 2020 год на предприятии реализуется четвертая программа энергосбережения. Она включает в себя наращивание мощностей производств завода изопрена-мономера, возврат конденсата водяного пара с производств «Нижнекамскнефтехима» в ТГК-16 (ПТК-1), модернизацию системы управления турбокомпрессором т/к-300» Густа Р-1», переход на увеличенный межремонтный цикл ремонтов энергетического оборудования производств НКНХ. Реализация программы позволит сэкономить 31,6 млн кВт⋅ч электрической и 605 тыс. Гкал тепловой энергии, 25,0 тыс. тонн условного топлива.

Первые три программы по энергосбережению были реализованы с 2000 по 2015 год, за это время экономический эффект от мероприятий составил 4 млрд 2 млн рублей.

По итогам работы выставки «Нижнекамскнефтехим» был удостоен еще одной награды — диплома I степени за «Внедрение автоматизированной системы обеспечения ремонтов электротехнического оборудования ПАО «Нижнекамскнефтехим» в номинации «Энергоэффективные технологии и оборудование. Оборудование, позволяющее при их внедрении снизить эксплуатационные затраты, использование топливно-энергетических ресурсов и материалов и (или) уменьшить вредное влияние на окружающую среду в течение жизненного цикла».