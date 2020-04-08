Фотомарафон «100-летие ТАССР»: первый брикет нижнекамского каучука, 1970 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 234-я

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Строить комплекс химических заводов в нижнем течении Камы, неподалеку от Набережных Челнов, решили еще в 1958 году, тогда же вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Так республика получила еще один из флагманов своей промышленности, который и по сей день остается в числе крупнейших в Европе нефтехимических комплексов — сегодня мы знаем его под именем «Нижнекамскнефтехим». Генеральный проект строительства утвердили в 1960 году, тогда же начали строительные работы. До выпуска первой партии продукции прошло 7 лет: это произошло 31 июля 1967 года.

В 1967 году из газовой смеси на ЦГФУ (центральной газофракционирующей установке) комбината получили восемь видов сжиженных газов — с этого и началось производство продукции будущего нефтехимического гиганта.

Торжественный митинг, посвященный открытию ЦГФУ, 1967 год

Особое внимание на первых порах уделяли разработке и внедрению технологии производства синтетических каучуков. Они были очень нужны стране: в ту пору натуральный каучук закупали за рубежом, и промышленность отчаянно нуждалась во внутреннем продукте. Поэтому в конце 1960-х годов разработали проект строительства третьей очереди Нижнекамского комплекса нефтехимических предприятий по производству каучуков. Завод построили за рекордные сроки, смонтировали оборудование, и в октябре 1970-го получили первый брикет изопренового каучука. По качеству он не уступал натуральному, был более износостойким, а обходился стране существенно дешевле.

«Освоена сложнейшая технология производства высококачественного изопренового каучука из дешевого местного нефтяного углеводородного сырья. Это позволит улучшить выпуск высокопрочных автомобильных шин и многих других резинотехнических изделий для народного хозяйства», — говорилось в приветствии Татарского обкома КПСС.

Одним из главных моментов в этом событии было то, что нижнекамские нефтехимики получили синтетический каучук, соответствующий требованиям ГОСТа, первыми в Советском Союзе. Потом производство изопреновых каучуков развивалось, в середине 1970-х его модернизировали.

Сегодня нижнекамский изопреновый каучук известен тем, что из него делают шины для «Формулы-1», а среди потребителей такие гиганты шинной индустрии, как Michelin, Pirelli, Bridgestone, Continental и Goodyear.





Член Политбюро, член ЦК КПСС А.П. Кириленко в Нижнекамске, 1970 год

Начиная с 1970 года новые производства вводились практически ежегодно. Именно это десятилетие стало прорывным в развитии комплекса. Только за 1970 год здесь приняли в эксплуатацию комплекс по производству изопрена-мономера; начали делать изопреновый каучук; ввели в производство триметилкарбитол; запустили цех релина, плитки и мастики; начали изомеризацию пентана.

Потом к изопреновому каучуку добавилось производство бутилового. Первый брикет бутилкаучука сошел с конвейера в июле 1973 года. Это производство покрывало потребности множества заводов по всей стране и было гордостью Татарии.

Главный инженер завода А.П. Вернов принимает первый брикет бутилкаучука, 1974 год

Сегодня Нижнекамский нефтехимический гигант входит в десятку крупнейших в мире производств синтетических каучуков всех видов и мастей. Кроме них, здесь делают и еще сотни наименований химической продукции. Но начало сегодняшним победам было положено еще тогда, в конце 1960-х — начале 1970-х годов, под руководством выдающегося человека — Николая Васильевича Лемаева, талант, харизма и упорный труд которого позволили с нуля создать огромный комплекс нефтехимических заводов, одну из основ сегодняшней промышленной мощи республики.

Продолжение следует



Людмила Губаева