Фотомарафон «100-летие ТАССР»: первый брикет нижнекамского каучука, 1970 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 234-я
Строить комплекс химических заводов в нижнем течении Камы, неподалеку от Набережных Челнов, решили еще в 1958 году, тогда же вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Так республика получила еще один из флагманов своей промышленности, который и по сей день остается в числе крупнейших в Европе нефтехимических комплексов — сегодня мы знаем его под именем «Нижнекамскнефтехим». Генеральный проект строительства утвердили в 1960 году, тогда же начали строительные работы. До выпуска первой партии продукции прошло 7 лет: это произошло 31 июля 1967 года.
В 1967 году из газовой смеси на ЦГФУ (центральной газофракционирующей установке) комбината получили восемь видов сжиженных газов — с этого и началось производство продукции будущего нефтехимического гиганта.
Особое внимание на первых порах уделяли разработке и внедрению технологии производства синтетических каучуков. Они были очень нужны стране: в ту пору натуральный каучук закупали за рубежом, и промышленность отчаянно нуждалась во внутреннем продукте. Поэтому в конце 1960-х годов разработали проект строительства третьей очереди Нижнекамского комплекса нефтехимических предприятий по производству каучуков. Завод построили за рекордные сроки, смонтировали оборудование, и в октябре 1970-го получили первый брикет изопренового каучука. По качеству он не уступал натуральному, был более износостойким, а обходился стране существенно дешевле.
«Освоена сложнейшая технология производства высококачественного изопренового каучука из дешевого местного нефтяного углеводородного сырья. Это позволит улучшить выпуск высокопрочных автомобильных шин и многих других резинотехнических изделий для народного хозяйства», — говорилось в приветствии Татарского обкома КПСС.
Одним из главных моментов в этом событии было то, что нижнекамские нефтехимики получили синтетический каучук, соответствующий требованиям ГОСТа, первыми в Советском Союзе. Потом производство изопреновых каучуков развивалось, в середине 1970-х его модернизировали.
Сегодня нижнекамский изопреновый каучук известен тем, что из него делают шины для «Формулы-1», а среди потребителей такие гиганты шинной индустрии, как Michelin, Pirelli, Bridgestone, Continental и Goodyear.
Начиная с 1970 года новые производства вводились практически ежегодно. Именно это десятилетие стало прорывным в развитии комплекса. Только за 1970 год здесь приняли в эксплуатацию комплекс по производству изопрена-мономера; начали делать изопреновый каучук; ввели в производство триметилкарбитол; запустили цех релина, плитки и мастики; начали изомеризацию пентана.
Потом к изопреновому каучуку добавилось производство бутилового. Первый брикет бутилкаучука сошел с конвейера в июле 1973 года. Это производство покрывало потребности множества заводов по всей стране и было гордостью Татарии.
Сегодня Нижнекамский нефтехимический гигант входит в десятку крупнейших в мире производств синтетических каучуков всех видов и мастей. Кроме них, здесь делают и еще сотни наименований химической продукции. Но начало сегодняшним победам было положено еще тогда, в конце 1960-х — начале 1970-х годов, под руководством выдающегося человека — Николая Васильевича Лемаева, талант, харизма и упорный труд которого позволили с нуля создать огромный комплекс нефтехимических заводов, одну из основ сегодняшней промышленной мощи республики.
Продолжение следует
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит пресс-службу ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
И взаимоотношения поэтому были часто "домашними", как в семье - могли и поругать, но пропасть не дававали.
Ныне в коллективе все бьются между собой за "рейтинги" и другие "коэффициенты", от которых зависит зарплата.
Поэтому и взаимоотношения в коллективе не как у коллег, готовых помочь в трудную минуту, а как у конкурентов, готовых воспользоваться любым промахом сослуживца.
И что лучше никто не знает.
Первая система более инертна, медленно изменяется.
А вторая система более динамична.
если цели поставлены ложные, то все эти "коэффициенты" и "рейтинги" только ускоряют крах компании или организации.
В случае с нижнекамском нефтехимических комплексом цели были поставлены верно
И даже "домашние", патриархальные методы управления позволили достичь этих целей - крупнейший в СССР и мире нефтехимический комплекс был быстро построен и стал выпускать высококачественную продукцию, в том числе и СК различных марок и типов.
При строительстве и пуске хим.комбината "Нижнекамскнефтехим" и цели были верные, и средства были правильными. человечными.
А при подготовке Ленина и Троцкого к Мировой революции в 1917 - 1924 гг. и цель была ложная, и средства были анти-человеческие.
Один только "военный коммунизм" 1918 - 1923 гг. унес миллионы жизней.
Спасибо.
В Музее Ленина и ГИМе в Москве на Красной площади лежал в своё время образец первого советского бутадиенового синтетического каучука, выпущенного в 1932 году в Ярославле, и первый образец изопренового каучука, выпущенного в 197о году в Нижнекамске.
Такое огромное значение проблеме создания промышленности синтетического каучука придавали, как тогда говорили, "партия и правительство".
Синтетический каучук это основа, фундамент современной цивилизации.
Кстати, вместе с началом строительства в Казани в 1932 году 4-го в мире завода СК в КХТИ открыли 2-ю в мире полимерную кафедру технологии СК, которую создал и руководил до ареста НКВД в 1937 году по ложному доносу молодой доцент Б.А.Арбузов - будущий академик, Герой социалистического труда, орденоносец и создатель не только новых типов СК, позволивших разгромить нацистов под Москвой в декабре 1941 года, но и БОВ, предотвративших Мировую химическую войну.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/170436-fotomarafon-100-letie-tassr-pervyy-briket-nizhnekamskogo-kauchuka-1970-god
Бутилкаучук это уникальный материал - высочайшая газонепроницаемость.
Из бутилкаучука делают камеры, шары-зонды, противогазные маски, ОЗК и массу других полезных изделий.
А получают бутилкаучук при температуре МИНУС 100 градусов Цельсия в аппаратах по 20 метров кубических - фантастическая технология!
Таких низких температур нет нигде на планете Земля.
А в Нижнекамске есть!
А из галобутилкаучука делают бескамерные шины, на которых мы все ездим.
Молодцы нефтехимики - мономерщики и полимерщики!
На фотографиях подлинная, живая История ТАССР и СССР.
Нижнекамский нефтехимический комбинат строили всем Советским Союзом - была и Ударная Комсомольская Стройка.
Правда, был и труд заключенных колонии.
Такова Жизнь...