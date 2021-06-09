Состоялась встреча руководства Группы ТАИФ и китайской корпорации СМЕС
В формате видеоконференц-связи состоялась встреча руководства Группы ТАИФ под председательством генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова и председателя совета директоров АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова и крупных китайских компаний, объединенных Китайской машиностроительной инжиниринговой корпорации (China Machinery Engineering Corporation (СМЕС), под руководством исполнительного директора правления-президента СМЕС Фан Яншуи, претендующих на участие в реализации проекта по строительству на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» нового производства полипропилена, проектной мощностью 400 тыс. тонн в год (ПП-400).
Проект ПП-400 включен в принятую Стратегию развития компаний Группы ТАИФ на период до 2030 года и должен почти втрое нарастить мощность компании по производству полипропилена. Корпорация СМЕС — одна из крупнейших мировых инжиниринговых компаний, обладающих богатым практическим опытом, в том числе реализации EPC-контрактов по строительству подобных производств, предложила ТАИФу свои услуги и выразила готовность принять участие в объявленном тендере.
— Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с компаниями Группы ТАИФ и готовы предложить максимально сбалансированные условия и гарантировать качество работы, — подчеркнул в ходе совещания господин Яншуи.
Специалисты СМЕС уже тщательно изучили все возможные этапы реализации проекта, включая подготовку необходимой документации и проектов, количество единиц необходимого оборудования, стоимость его изготовления и доставки, объемы строительно-монтажных работ и прочие моменты. Работать в Татарстане компания планирует в тандеме с HQC (China Huanqiu Contracting & Engineering Corporation) — одной из ведущих компаний Поднебесной в области строительства нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. В качестве источника привлечения средств рассматривается китайский филиал Deutsche Bank AG — лидера банковской отрасли Германии, а кредитно-экспертным агентом должна выступить SINOSURE — единственная в Китае корпорация по экспортному и кредитному страхованию.
Руководство АО «ТАИФ» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» оценило уровень и качество подготовки китайской стороны к переговорам. Но указало на ряд моментов в предложении СМЕС, которые требуют уточнения или доработки. По итогам диалога стороны договорились о необходимости новой встречи. Окончательного решения о том, кому достанется контракт — пока не принято.
— Идут тендерные процедуры: финализация всех предложений. Идет очень серьезный конкурс между европейскими, китайскими, корейскими и японскими компаниями. Очень плотно идут все претенденты. Называть компании, чтобы не нарушать баланс рынка мы не хотели бы. Но могу сказать, что опыт работы с ними мы уже имеем. Это первоклассные компании. По результатам взвешенного анализа всех поступивших предложений, изучения предложенного сочетания цены и качества, будем принимать решение, — отметил в интервью татарстанским журналистам по завершении встречи генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.
Справка
АО «ТАИФ» — головная компания Группы ТАИФ. АО «ТАИФ» образовано в августе 1995 года на базе внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань» (образовано в 1990 году).
Группа ТАИФ объединяет Группу АО «ТАИФ», в том числе 29 дочерних компаний, и Группу АО «УК «ТАИФ», в том числе 11 дочерних компаний. Группа ТАИФ ведет свою деятельность во многих направлениях, ключевыми из которых являются нефтегазопереработка, химия и нефтехимия, энергетика, инвестиционная сфера деятельности, производство строительных материалов, СМИ и другие виды услуг. Общая численность работников Группы ТАИФ — 39,7 тыс. человек.
ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в группу компаний «ТАИФ». Компания основана в 1967 году, основные производственные мощности расположены в Нижнекамске (Республика Татарстан). В ассортименте выпускаемой продукции 320 наименований. Продукция акционерного общества экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50%. ПАО «Нижнекамскнефтехим» — единственный в России производитель альфа-олефинов. В планах на ближайшее будущее — строительство и запуск производства метилендифенилдиизоцианатов (МДИ) и толуилендиизоцианатов (ТДИ) для обеспечения собственным сырьем совместного с BASF Polyurethanes производства полиуретановых систем.
China Machinery Engineering Corporation (CMEC) — Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация, входящая в состав группы компаний China National Machinery Industry Corporation (Sinomach). Свою историю ведет с 1978 года.
Как известная международная фирма-подрядчик СМЕС входила в тройку 50 лучших китайских предприятий, включенных в список Министерством торговли Китая. На протяжении нескольких лет СМЕС также включена в список крупнейших мировых 225 фирм-подрядчиков известным журналом в США «Engineering News-Record». Сфера деятельности компании охватывает около 120 стран на 5-ти континентах мира.
China HuanQiu Contracting and Engineering Corporation (HQC) — дочерняя компания China Petroleum Engineering Corp. Ltd. — Китайской национальной нефтяной корпорации. Компания специализируется на строительстве нефтеперерабатывающих, нефтехимических заводов и заводов по производству химических удобрений, связанных с нефтеперерабатывающими и горнодобывающими заводами.
SINOSURE — финансируемая государством и ориентированная на политику страховая компания, которая способствует внешнеэкономическому и торговому развитию и сотрудничеству Китая. Единственный в Китае страховщик, специализирующийся на страховании экспортных кредитов.
Deutsche Bank AG — лидер банковской отрасли Германии, занимающий прочные позиции в Европе и имеющий существенное присутствие в Северной и Южной Америке, и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Deutsche Bank AG осуществляет финансирование торговых операций, оказывает инвестиционно-банковские услуги, коммерческие банковские услуги, осуществляет банковское обслуживание физических лиц и предлагает продукты и услуги по управлению активами и крупным частным капиталом. В число клиентов банка входят корпорации, органы государственной власти, институциональные инвесторы, предприятия малого и среднего бизнеса и физические лица.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым