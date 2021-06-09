Состоялась встреча руководства Группы ТАИФ и китайской корпорации СМЕС

Фото: Роман Хасаев

В формате видеоконференц-связи состоялась встреча руководства Группы ТАИФ под председательством генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова и председателя совета директоров АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова и крупных китайских компаний, объединенных Китайской машиностроительной инжиниринговой корпорации (China Machinery Engineering Corporation (СМЕС), под руководством исполнительного директора правления-президента СМЕС Фан Яншуи, претендующих на участие в реализации проекта по строительству на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» нового производства полипропилена, проектной мощностью 400 тыс. тонн в год (ПП-400).

Проект ПП-400 включен в принятую Стратегию развития компаний Группы ТАИФ на период до 2030 года и должен почти втрое нарастить мощность компании по производству полипропилена. Корпорация СМЕС — одна из крупнейших мировых инжиниринговых компаний, обладающих богатым практическим опытом, в том числе реализации EPC-контрактов по строительству подобных производств, предложила ТАИФу свои услуги и выразила готовность принять участие в объявленном тендере.

— Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с компаниями Группы ТАИФ и готовы предложить максимально сбалансированные условия и гарантировать качество работы, — подчеркнул в ходе совещания господин Яншуи.

Специалисты СМЕС уже тщательно изучили все возможные этапы реализации проекта, включая подготовку необходимой документации и проектов, количество единиц необходимого оборудования, стоимость его изготовления и доставки, объемы строительно-монтажных работ и прочие моменты. Работать в Татарстане компания планирует в тандеме с HQC (China Huanqiu Contracting & Engineering Corporation) — одной из ведущих компаний Поднебесной в области строительства нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. В качестве источника привлечения средств рассматривается китайский филиал Deutsche Bank AG — лидера банковской отрасли Германии, а кредитно-экспертным агентом должна выступить SINOSURE — единственная в Китае корпорация по экспортному и кредитному страхованию.

Руководство АО «ТАИФ» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» оценило уровень и качество подготовки китайской стороны к переговорам. Но указало на ряд моментов в предложении СМЕС, которые требуют уточнения или доработки. По итогам диалога стороны договорились о необходимости новой встречи. Окончательного решения о том, кому достанется контракт — пока не принято.

— Идут тендерные процедуры: финализация всех предложений. Идет очень серьезный конкурс между европейскими, китайскими, корейскими и японскими компаниями. Очень плотно идут все претенденты. Называть компании, чтобы не нарушать баланс рынка мы не хотели бы. Но могу сказать, что опыт работы с ними мы уже имеем. Это первоклассные компании. По результатам взвешенного анализа всех поступивших предложений, изучения предложенного сочетания цены и качества, будем принимать решение, — отметил в интервью татарстанским журналистам по завершении встречи генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.