«Нижнекамскнефтехим» завершает строительство производства каучука ДССК нового поколения

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В условиях особого режима ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжает строительство производства функционализированного бутадиен-стирольного синтетического каучука (ДССК). Он необходим для создания высокоэффективных марок автомобильных шин. Мощность производства по выпуску ДССК составит 60 тыс. тонн в год.

Строительство объекта началось в январе 2019 года, готовность на сегодняшний день 80%. Завершены работы по устройству фундаментов, уложено более 20 тыс. куб. м бетона, смонтировано 4,9 тыс. тонн металлоконструкций. На стройплощадку доставлены 421 единица технологического оборудования и два агрегата выделения каучука в полном объеме. Оборудование смонтировано. Генеральным подрядчиком, выполняющим работы на объекте, является компания СК «Интерпол» из Челябинска.

Как отмечают в компании, при проведении строительных работ в полной мере обеспечен необходимый санитарно-пропускной режим: работники подрядных организаций отдельным автотранспортом доставляются от места проживания до работы и обратно, организована отдельная проходная с осмотром сотрудников и измерением температуры, проводится контроль за их состоянием в течение рабочего дня. Все без исключения обеспечены медицинскими масками и антисептиками.

