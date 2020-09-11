«Мы приезжаем, чтобы поделиться частичкой себя»: Нижнекамск посетили олимпийские чемпионы

В нефтехимическую столицу Татарстана прибыл «Олимпийский патруль» под эгидой «Нижнекамскнефтехима»

Фото: Альберт Муклоков

Нижнекамск стал первым городом в России, который посетил «Олимпийский патруль» после длительного перерыва, связанного с новой коронавирусной инфекцией. В столицу нефтехимиков приехали двукратный олимпийский призер по водному поло, депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова, чемпион мира по боксу Глеб Бакша. Спортивно-образовательное мероприятие прошло под эгидой «Нижнекамскнефтехима» совместно с Олимпийским комитетом России. Именитые атлеты рассказали юным нижнекамцам о секретах успеха и дали мастер-классы. Обо всем подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Это лучший день в моей жизни»

Встреча с олимпийскими чемпионами состоялась на обновленном футбольном стадионе ФК «Нефтехимик». Зрители — воспитанники спортивных школ города — заняли свои места на трибунах задолго до начала мероприятия.

— Это лучший день в моей жизни! Меня с утра переполняют эмоции. Не могу поверить, что лично увижу олимпийских чемпионов. Очень волнуюсь, — призналась корреспонденту «Реального времени» юная спортсменка Мария Толкачева.

Появление именитых спортсменов трибуны встретили бурными аплодисментами.

Появление именитых спортсменов трибуны встретили бурными аплодисментами. На торжественную церемонию открытия проекта «Олимпийский патруль» прибыло руководство «Нижнекамскнефтехима». Выступая перед собравшимися, генеральный директор компании Айрат Сафин отметил, что на предприятии созданы все условия для занятий спортом как для детей, так и для взрослых.

— Не зря «Олимпийский патруль» проводится под эгидой «Нижнекамскнефтехима». Наше предприятие является самым спортивным в нефтехимической отрасли РФ. Мы поддерживаем любительский и профессиональный спорт. Результаты у нас очень хорошие. Только по линии Росхимпрофсоюза среди предприятий нефтехимической отрасли 24 раза из 26 «Нижнекамскнефтехим» становился абсолютным чемпионом, — с гордостью сказал Айрат Сафин.

По его словам, в «Нижнекамскнефтехиме» создана мощная спортивная база: спорткомплекс «Нефтехимик», два ледовых дворца спорта (на 6 тыс. и 2 тыс. мест), спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба», спортивный зал «Факел», учебно-тренировочная база «Алмаш», спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец», стрелковый тир. Причем все эти спортивные учреждения содержатся за счет средств компании, в них могут заниматься спортом все желающие.

«Нижнекамскнефтехим» вас всегда поддержит»

Кроме того, на спортивных объектах компании базируются четыре детско-юношеские спортивные школы «Нефтехимик» и секции спортивного клуба «Нефтехимик». Работают 70 высококвалифицированных тренеров-преподавателей по 17 видам спорта. Секции посещают около 2 500 детей.

На торжественную церемонию открытия проекта «Олимпийский патруль» прибыло руководство «Нижнекамскнефтехима».

— Сегодня — уникальный день. У нас есть возможность пообщаться с легендами российского спорта. С людьми, которые ковали победу, привозили с Олимпиад в нашу страну медали. Желаю вам узнать много нового. Смотрите и запоминайте. Ждем вас в спорте. «Нижнекамскнефтехим» всегда вас поддержит, — заверил коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Тимур Шигабутдинов.

— Хочу выразить большую благодарность Олимпийскому комитету России за то, что Нижнекамск стал первым городом, куда приехал «Олимпийский патруль» после пандемии. Большое спасибо руководителям «Нижнекамскнефтехима» за вклад в развитие спорта. Спасибо нашим гостям, что смогли найти время и приехать сегодня сюда, — поблагодарил двукратный олимпийский призер по водному поло, депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров.

К слову, теплые дружественные отношения между Олимпийским комитетом России и «Нижнекамскнефтехимом» зародились во время пандемии коронавирусной инфекции. В июне нефтехимики передали ОКР 30 тысяч защитных масок, которые требовались для восстановления тренировочного процесса.

— В период пандемии «Нижнекамскнефтехим» торжественно вручил ОКР индивидуальные средства защиты для спортивных федераций России. Маски раздали всем спортсменам. Далее последовало дружественное развитие спортивных и культурных отношений. Поэтому приняли решение проводить «Олимпийский патруль» в этом прекрасном городе. Здесь создана сильная спортивная база. Все объекты находятся на высоком уровне, — поделилась впечатлениями с корреспондентом «Реального времени» представитель ОКР Нелли Филиппова.

По ее словам, «Олимпийский патруль» является частью программы содействия развитию массового спорта ОКР «Олимпийская страна». С июля 2014 года по декабрь 2018 года в проекте приняли участие более 160 тыс. детей и подростков России, свыше 200 олимпийцев России, победителей и призеров международных соревнований из более чем 30 регионов России.

«У Нижнекамска есть спортивное будущее»

После официального открытия состоялся «Олимпийский урок». Юные спортсмены в непринужденной обстановке смогли задать своим кумирам волнующие вопросы. Первый вопрос с трибуны прозвучал для Ирека Зиннурова. Ребята спросили, можно ли пропускать тренировки. На стадионе раздался смех.

После официального открытия состоялся «Олимпийский урок». Юные спортсмены в непринужденной обстановке смогли задать своим кумирам волнующие вопросы.

— Не хотелось бы, чтобы вы прогуливали занятия, — ответил он. — Можно это сделать только по болезни, или по другой уважительной причине. Я как тренер это не приветствую.

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова призналась, что иногда в детстве пропускала тренировки, особенно не любила бегать длинные дистанции, но повзрослев, стала намного серьезней относиться к спорту.

— Как вы добились такого успеха, — спросили юные спортсмены Екатерину Боброву.

— Это совокупность многих жизненных моментов. Я стала завоевывать первые места и мне понравилось побеждать. Я захотела стать еще лучше. Мне нравилось, что мной гордятся родители и друзья. Нельзя останавливаться на достигнутом, надо всегда идти вперед, — рассказала именитая спортсменка.

Дети наперебой тянули руки, чтобы лично задать вопрос своему кумиру. Чемпионы старались ответить каждому.

— Гордость берет за ребятишек, что они живут в городе, где болеют спортом. У Нижнекамска есть спортивное будущее. Здесь есть очень хорошие спортсмены, в том числе легкоатлеты. Когда мы приезжаем в город — идет взаимное обогащение. Мы много нового узнаем от детей, от тренеров, — отметила олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова.

Завершилось массовое спортивно-образовательное мероприятие мастер-классами, ну и конечно же, раздачей автографов и совместной фотосессией.

Пообщавшись с чемпионами, воспитанники спортивных школ приняли участие в квест-играх и квест-квизах. Завершилось массовое спортивно-образовательное мероприятие мастер-классами, которые прошли на спортивных площадках «Нижнекамскнефтехима» — в ледовом дворце «Нефтехим Арена» и СОК «Дружба», ну и конечно же, раздачей автографов и совместной фотосессией.

— От лица всех спортсменов, которые выезжают на «Олимпийский патруль», хочу сказать, что мы с огромным удовольствием это делаем. Приезжаем, чтобы поделиться частичной себя, своего мастерства. Мы выкладываемся на 150 процентов и хотим, чтобы ребята также выкладывались, — сказала Екатерина Боброва.

— Сегодня мы приехали и увидели, что здесь заинтересованы в спорте. А значит — будет результат. Очень хорошая молодежь растет, у которой есть спортивное будущее, — уверенно сказал чемпион мира по боксу Глеб Бакша.

По словам чемпионов, после Нижнекамска «Олимпийский патруль» планирует посетить другие города Татарстана.



1 / 31 Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков