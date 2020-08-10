«Не всем удастся пережить кризис» — эксперты прогнозируют спад на рынке шин

Предложение продукции в мире может упасть на 45-50 млн штук в этом году

Мировой экономике причинен значительный ущерб из-за пандемии коронавируса. Пострадали многие отрасли, в том числе и шинная промышленность. Более 120 шинных заводов по всему миру приостанавливали производство: Continental, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, Cooper Tire, Hankook, Nokian Tyres и другие. В этом году предложение шин в мире упадет на 45—50 млн штук, подсчитал «Нижнекамскнефтехим» — ведущий производитель синтетических каучуков и поставщик шинников. Столь серьезное сокращение выпуска шин повлечет снижение спроса и на каучук, о чем мы писали в обзоре по данном рынку. Для поддержки отечественных производителей синтетических каучуков вице-премьер России Юрий Борисов уже поручил проработать возможность закупки СК в Росрезерв. Подробнее о ситуации в шинной индустрии и последствиях для смежных отраслей — в материале «Реального времени».

Российские шинники и автопром в условиях спада

В первом полугодии 2020 г. в России выпустили 24,4 млн шин, что на 16,5% меньше, чем годом ранее. Наибольший спад объемов производства пришелся на апрель-май из-за ограничений по коронавирусу.

В мае вся автомобильная промышленность продемонстрировала максимальное снижение промышленного производства в стране, сообщил Росстат. Выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов упал на 42,2% к маю 2019 года. Причинами в ведомстве назвали приостановку работы предприятий в пик эпидемии, отсутствие импортных комплектующих и сокращение спроса.



— Ограничения на работу предприятий и организаций в ряде отраслей и сегментов экономики, а также другие меры, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, продолжили влиять на экономическую активность в стране, — пояснили в Федеральной службе государственной статистики.

По оценке Минпромторга РФ, производство автомобилей в 2020 году может снизиться на 30%. Спад автопрома повлек за собой снижение производства в шинной индустрии, неразрывно связанной с автомобилестроением. Как и другие предприятия, шинные заводы приостанавливали работу в пик пандемии, что существенно снизило объемы выпуска продукции. В январе — мае 2020 года, по данным официальной статистики, в России выпустили 19,9 млн шин, или на 18% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Только в мае объемы выпуска шин в стране оказались на 40% ниже к уровню мая 2019 года.

В мае объемы выпуска шин в стране оказались на 40% ниже к уровню мая 2019 года. Фото: portalvoronezh.ru

В Ассоциации производителей шин обратили внимание, что пандемия ударила по российским шинникам в период активных продаж — «летний» сезон, когда идет смена шин на летние. В итоге сезон фактически потерян, организации оптовой и розничной сети не создали финансовой «подушки» на межсезонье. Скорее всего, в «зимний» сезон продаж шин участники рынка столкнутся со снижением покупательной способности потребителей. Не исключена и вторая волна эпидемии. «Сейчас сложно делать какие-либо прогнозы, но, по нашим предварительным оценкам, падение рынка шин к концу года может составить не менее 24%», — заявила «Реальному времени» исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева.

Спад производства шин в России начался еще в 2019 году после пятилетнего роста отрасли. В 2014 году отечественные шинники произвели 52,4 млн штук шин, в 2015-м — 57,6 млн, в 2016-м — 60,1 млн, в 2017-м — 65,1 млн, в 2018-м — 67,5 млн. Но уже в 2019 выпуск шин сократился на 10%, до 60,5 млн ед. (в мире производится более 1 млрд шин в год). При этом доля импорта, по данным Федеральной таможенной службы, напротив, возросла на 7,5%, до 34,4 млн ед. или $2 млрд в денежном выражении. Это не считая тех шин, что завезли в нашу страну с новыми автомобилями, прицепами, велосипедами и любыми другими механизмами на колесах, в комплекте которых есть еще и запасные. Доля импорта легковых машин в России, по данным ФТС, в прошлом году тоже выросла на 3,2%, до 302,5 тыс., доля импорта грузовых — увеличилась на 13,7%, до 29,9 тыс. Таким образом, в нашу страну дополнительно ввезли еще 1,66 млн штук шин (4 колеса на машине + 1 запасное): легковых — 1,51 млн, грузовых — 149,5 тыс.

На российском рынке шин долю около 40% занимают отечественные компании, остальные заводы выпускают продукцию под иностранными брендами. Среди ведущих предприятий с производствами в нашей стране финский концерн Nokian Tyres (Всеволожск, 17 млн шин), ПАО «Нижнекамскшина» (Нижнекамск, 10 млн шин), итальянский холдинг Pirelli — заводы в Кирове (6 млн шин) и Воронеже (СП с ГК «Ростех», 4 млн шин), немецкий концерн Continental (Калуга, 4 млн шин), российский холдинг Cordiant (заводы в Ярославле (3 млн шин) и Омске (1 млн шин)), французский холдинг Michelin (пос. Давыдово Московская область, 2 млн шин), японский концерн Yokohama (Грязинский район Липецкая область, 1,6 млн шин), еще одна японская компания Bridgestone (Ульяновск, 1 млн шин) и другие. В России также широко представлена продукция американской Goodyear, хотя производственных площадок у компании здесь нет — только представительство и склад в Москве, а шины для российского рынка выпускаются в Польше и Словакии.

На российском рынке шин долю около 40% занимают отечественные компании, остальные заводы выпускают продукцию под иностранными брендами. Фото: radius-tires.ru

Отгрузки по скорректированным планам

Работающие в России шинники постепенно вернулись к работе после временного закрытия заводов. Однако падение спроса на шины, затоваривание дистрибьютеров и розницы оказало влияние на производственные планы.

В марте совместное предприятие Pirelli и «Ростеха», Воронежский шинный завод, приостанавливал производство до конца месяца. Закрытые границы и простои европейских автопроизводителей в пик эпидемии вынудили воронежских шинников скорректировать производственную программу. В тот же период Pirelli приостанавливала работу шинного завода в Кирове, но уже перезапустила производство. Вынужденную производственную паузу брали и другие предприятия:

— Наш завод закрывался, но с 13 апреля возобновил работу, так как, согласно постановлению правительства Калужской области №271 от 6 апреля 2020 года, на ООО «Континентал Калуга» не распространяется Указ президента №239 от 2 апреля 2020 года, — сообщила «Реальному времени» менеджер по коммуникациям компании Анна Дундукина.

— Завод в Ульяновске ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» возобновил производство 17 июня 2020 года. Производство было временно приостановлено в период с 14 мая по 17 июня 2020-го в связи с необходимостью оптимизировать баланс спроса и предложения. При этом большинство офисных работников завода в Ульяновске и все сотрудники Московского офиса продолжают работать удаленно в целях обеспечения их безопасности и минимизации рисков для здоровья. Мы тщательно отслеживаем ситуацию и предпринимаем необходимые шаги по мере ее развития. Компания Bridgestone делает все возможное для обеспечения достаточных запасов продукции на складах для удовлетворения требований клиентов. Отгрузки по России, СНГ, а также в Европу производятся в соответствии со скорректированными планами, — рассказала менеджер по связям с общественностью ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» Людмила Харчева.

В марте совместное предприятие Pirelli и «Ростеха», Воронежский шинный завод, приостанавливал производство до конца месяца. Фото: gorcom36.ru

По словам собеседницы издания, в компании продолжают «тщательно анализировать рынок на ежедневной основе». При необходимости предпринимают дополнительные меры с целью оптимизации складских запасов и деятельности для обеспечения максимально возможной доступности продукции.

— Согласно данным, которыми мы располагаем, внутренний рынок шин за 4 месяца текущего года сузился на 7%, в том числе рынок легковых шин просел сразу на 15%. Оно и не удивительно. В период самоизоляции использование личного автотранспорта уменьшилось. Доходы населения тоже сократились, а вместе с ними и спрос. Шинное производство упало в стране на 12%. Опять спад зарегистрирован в самом крупном сегменте шин для легковых авто на 19%. Остальные сегменты показали рост: выпуск шин для легких грузовиков вырос на 26%, грузовых шин — на 17%, сельхозшин — на 9%, индустриальных шин — на 39%, — обрисовал ситуацию начальник отдела мониторинга и анализа продаж Управления продаж ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильдар Мартышев.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев считает, что шинную отрасль вполне можно отнести к числу пострадавших от пандемии коронавируса. Спрос на шины зависит от продаж новых автомобилей, которые падали на 70—80% в разных странах в отдельные месяцы, в зависимости от введенных ограничений. Эксперт отметил, что не стала исключением и Россия, где в апреле зафиксировали рекордное падение продаж новых легковых и коммерческих автомобилей — на 72,4%.

— В сопоставимых масштабах на 79,2% в годовом выражении снизился в апреле выпуск в РФ легковых автомобилей. С падением выпуска, естественно, снизился и спрос на шины. Но в еще большей степени рынок шин зависит от величины автопарка и интенсивности автомобильного движения. Ведь шины время от времени надо менять на новые, что и создает основную часть спроса. Причем спад продаж новых автомобилей — это в основном отложенный спрос. Но, находясь в режиме самоизоляции и цифровых пропусков, люди ездили гораздо меньше, снизился трафик, за время простоя машин износа шин не происходит, это не отложенный, а потерянный спрос, — подчеркнул Алексей Калачев.

В апреле в России зафиксировали рекордное падение продаж новых легковых и коммерческих автомобилей — на 72,4%. Фото 32cars.ru

В результате простоя шинников пострадали и предприятия торговли. Эксперты считают, что рынок реализации шин ждет укрупнение игроков.

— Понятно, что в режиме самоизоляции во всем мире уменьшилось использование автомобилей и их пробегов. Шины не истирались. Соответственно, никто не торопился их менять. И если с первичным рынком все достаточно сложно, то восстановление вторичного рынка должно произойти. Возможно даже, что эффект отложенного спроса приведет к скачку спроса на розничном рынке. Проблема в том, что у шинных дилеров за рубежом скопился большой объем нереализованных шин. И до тех пор, пока они не распродадут эти сверхнормативные запасы, ожидать восстановления спроса на новые шины не приходится, — отметил начальник отдела мониторинга и анализа продаж Управления продаж ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильдар Мартышев.

— Наибольшие опасения сейчас вызывает финансовая устойчивость товаропроводящей сети шин, в первую очередь представителей розничной торговли. Высока вероятность того, что не всем удастся пережить этот экономический кризис, — считает исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева.

Усугубляющим фактором, по ее словам, может стать запланированное на этот год введение обязательной маркировки шин средствами идентификации. Однако в Минпромторге РФ заявили, что готовы обсудить с шинниками вопрос переноса этого требования на более поздний срок.

Шинники подсчитывают убытки

В первом квартале 2020 года, с началом пандемии коронавируса, практически все ведущие шинные компании в мире снизили выручку. Некоторые производители ушли в убыток.

Продажи американской Cooper упали на 14,1% до $532 млн, чистый убыток составил $12 млн. Для сравнения, в январе — марте 2019 года компания вышла с чистой прибылью в $7 млн. В пик эпидемии Cooper останавливала производство на заводах в США, Китае Сербии, Британии и Мексике. В руководстве компании считают, что полностью оценить последствия смогут по итогам второго квартала, который стал самым сложным.

Большие потери понесла Goodyear, чистые убытки за первые три месяца 2020 года составили $619 млн. Продажи снизились на 18%, до 31,3 млн шин. В сегменте первичной комплектации продажи упали на 21%, на рынке замены — на 16%. Компания сокращает операционные и капитальные затраты, расходы на маркетинг и рекламу, закрыла свой старейший шинный завод в Гадсдене, штат Алабама (США).

Большие потери понесла Goodyear, чистые убытки за первые три месяца 2020 года составили $619 млн Фото: news.drom.ru

Еще одна шинная компания в Штатах, Titan International, по итогам первых трех месяцев 2020 года показала убыток в $25,5 млн. Продажи производителя упали на $68,9 млн — до $341,5 млн.

Общий объем поставок шин на американский рынок в 2020 году упадет до самого низкого уровня за десятилетия — 273,6 млн штук (-18% к 2019 году), считают в Ассоциации производителей шин США (USTMA). По прогнозу ассоциации, в сегменте первичной комплектации поставки легковых шин снизятся на 24,3%, до 35 млн ед.; легкогрузовых — на 18,4%, до 4,8 млн ед.; грузовых — на 30,7%, до 4,5 млн ед. На рынке замены предложение легковых шин упадет на 17,2%, до 184,4 млн ед.; легкогрузовых — на 16%, до 27,3 млн ед.; грузовых — на 7,3%, до 17,6 млн ед.

Убытки китайской шинной компании Doublestar за первый квартал 2020 года составили $8,2 млн, годом ранее за тот же период была прибыль в $2,1 млн. Выручка упала на 28%, до $112 млн. Ситуация в целом на китайском шинном рынке была напряженная. Сократился экспорт шин из Поднебесной — на 11,3%, до 102 млн ед. за январь — март (данные Главного таможенного управления КНР). В денежном выражении экспорт упал на 13,2%, до $3 млрд.

Существенно снизила оборот итальянская Pirelli. Объемы продаж компании в первом квартале, по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, упали на 20% и составили чуть более 1 млрд. Чистая прибыль сократилась до 38,5 млн (101,4 млн годом ранее). Реализация шин Pirelli снизилась как на вторичном рынке легковых шин (-19,3%) по причине ограниченной мобильности населения в разных странах, так и в секторе первичной комплектации (-22,7%) — в результате спада производства автомобилей. Нового ухудшения показателей в компании ожидают по итогам текущего квартала, поскольку спрос на мировом рынке шин, по прогнозам, сократится на 40%.

Ухудшение финансовых показателей зафиксировала и немецкая Continental. Продажи в первом квартале упали на 10,9%, до 9,8 млрд, скорректированная прибыль EBIT — с 884 млн до 432 млн, а рентабельность по этому показателю — с 8,1 до 4,4%. В середине марта компания останавливала работу более 40% своих 249 предприятий в разных странах мира. «Подобная ситуация была новой для всех игроков отрасли», — заметил генеральный директор Continental Эльмар Дегенхарт.

Продажи Continental в первом квартале упали на 10,9%, до 9,8 млрд, скорректированная прибыль EBIT — с 884 млн до 432 млн. Фото: Continental

Операционная прибыль Bridgestone в январе — марте сократилась почти вдвое — на 48,8%, до 42,8 млрд иен ($400 млн), выручка упала на 11,3%, до 752 млрд иен ($7 млрд). В первом квартале года японская корпорация останавливала производство на заводах в Европе и США. Продажи Bridgestone упали во всех регионах, наиболее ощутимо — на 25%, до 90 млрд иен — в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Еще один японский производитель шин Yokohama Rubber также снизил показатели. Операционная прибыль компании в первом квартале упала на 90,4%, до 1,2 млрд иен (10,2 млн). Продажи сократились на 13,6%, до 129,1 млрд иен. Убытки составили 258 млн иен, при этом годом ранее корпорация закрыла период с прибылью — 9,1 млрд иен.

Скорректированная операционная прибыль Nokian в январе — марте упала на 71%, до 16,3 млн, продажи — на 17,8%, до 279,8. В России и Азии реализация шин финского концерна снизилась на 39,1%, до 56,5 млн. Наиболее ощутимо — на 24,7% — просел рынок шин для легковых автомобилей и внедорожников, при этом 85% шин этой категории произвели в России. Причины спада — меры по уменьшению высоких остатков на складах дистрибьюторов в России, снижение экономической активности на фоне COVID-19 и мягкая зима.

Как и у всех шинников, финансовые показатели Hankook резко снизились из-за падения спроса во время пандемии, спада в мировой экономике, уменьшения потребительской активности и остановки производства на заводах компании. Выручка в первом квартале упала на 20%, до $1,202 млрд, а операционная прибыль — на 29%, до $88,6 млн.

Еще больших убытков шинники ожидают по итогам второго квартала 2020 года. В Goodyear подсчитали, что продажи шин в апреле — июне упадут примерно на 50% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, до 25 млн штук. Схожие прогнозы дают Continental A.G. и Pirelli & Co. S.p.A., заявившие, что поставки шин потребительского класса в Европе и Америке во втором квартале могут упасть на 30—40%.

— По нашему мнению, в последние годы мир не сталкивался с подобными угрозами. Если, к примеру, сравнивать с кризисом 2008—2009 года, то тот кризис был финансовым. Его можно было «потушить» денежной массой, что и было сделано. Но в этот раз мы имеем дело с кризисом, затронувшим реальный сектор экономики во всем мире. Правительства разных стран пытаются идти по тому же пути, что и раньше, руководствуясь известной поговоркой «Если проблему можно решить с помощью денег, то это не проблема». Но вливание денег в экономику послужит лишь временным успокоением на рынках ценных бумаг. В текущей ситуации это мало поможет. Необходимо время, чтобы разбалансированный рыночный механизм вернулся в прежний режим работы, — считает начальник отдела мониторинга и анализа продаж Управления продаж ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильдар Мартышев.

«Пока рано говорить, что производство возобновляется»

После нескольких недель простоя, а где-то и месяца, производители шин начали возвращаться к работе. Пока не на всех заводах и с ограниченными загрузками. Первыми заработали шинные предприятия Китая, где уже пережили пандемию. В конце апреля — начале мая постепенно перезапускают производство шинники Америки и Европы.

В мае Cooper открыла заводы в США и Сербии, где они простаивали пять недель. Позднее, в середине июня, возобновили работу промышленные комплексы компании в Британии и Мексике.

Первыми заработали шинные предприятия Китая, где уже пережили пандемию. Фото: news.drom.ru

Continental Tire в начала мая запустила шинный завод в Маунт-Верноне, штат Иллинойс (США), позднее заработали и другие площадки производителя. Pirelli первыми перезапустила завод легковых шин в штате Джорджия (США), а также в Сеттимо-Торинезе и Боллате (Италия), затем открыла промышленные площадки компании в Великобритании.

Компания Kumho в Америке открыла завод по производству шин потребительского класса. Bridgestone Americas возобновила производство на двух заводах грузовых шин в штате Теннесси, а до конца месяца открыла и остальные предприятия в Северной Америке.

С конца апреля Yokohama открыла завод грузовых шин в Уэст-Пойнте (Миссисипи, США), позднее запустила завод легковых шин компании в Салеме (Вирджиния, США). Через месяц после остановки производств в Венгрии и Индии Apollo Vredestein начала выпуск шин в ограниченных объемах. Еще одна площадка в Нидерландах все это время выпускала сельскохозяйственные шины.

В начале мая финская Nokian после месяца простоя запустила производство на своем заводе в Дейтоне (Теннесси, США). Завод не работал с 27 марта. В конце апреля Hankook открыла завод в Теннеси (США) после трехнедельной остановки. Все это время американские склады компании продолжали работать. Спустя месяц простоя возобновил работу завод Giti в Южной Каролине (США).

К концу мая японская Bridgestone открыла свои шинные заводы в Америке, Канаде, Бразилии, Коста-Рике, Мексике и Аргентине. Michelin в течение мая — июня открыла заводы в Мексике, Канаде и США.

— Пока рано говорить о том, что производство возобновляется. Если из 30 заводов запускается пять, и те работают на 20% мощности, это почти ничего не дает. Конечно, НКНХ пристально следит за ситуацией и находится в постоянном контакте со своими покупателями. Однако на сегодня даже у них нет определенности в том, какой объем сырья им понадобится в следующем месяце или квартале. Их планирование сейчас идет буквально по дням. Поэтому возобновление поставок за один день не произойдет. Этот процесс растянется на период, в течение которого будет происходить восстановление их собственных рынков сбыта, — отметил Ильдар Мартышев.

К концу мая японская Bridgestone открыла свои шинные заводы в Америке, Канаде, Бразилии, Коста-Рике, Мексике и Аргентине. Фото: 4tochki.ru

По его словам, большинство заводов за рубежом еще не возобновили производство. Исключение — китайские производители, но у них возникли проблемы со спросом. Китайская шинная промышленность заточена на большие объемы экспорта, а доля экспорта в КНР сократилась. Китайские производители шин оказались почти полностью отрезаны от США — крупного рынка для шинников из Поднебесной. Заводы, что возобновили производство, работают на очень низких нагрузках (20—30%). Не исключено, что из-за второй волны COVID-19 будут новые остановы.

«Предложение шин в мире упадет на 45—50 млн штук»

В результате снижения спроса на шины пострадали и смежные отрасли. К примеру, производители синтетических каучуков, для которых шинные компании являются основными потребителями, были вынуждены снизить загрузку и сдвинуть сроки капремонтов.

Поставщик шинников, ведущий производитель каучуков «Нижнекамскнефтехим» в своем отчете за первый квартал 2020 года (отчет за второй квартал предприятие пока не опубликовало) охарактеризовал ситуацию в реальном секторе мировой экономики как крайне неопределенную. Логистические цепочки нарушены, многие предприятия автопрома и шинной отрасли временно останавливали производство по всему миру в связи с падением спроса. Производитель указал, что в период со второй половины марта и до первой недели мая 2020 года простаивали более 120 шинных заводов разных компаний: Continental, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, Cooper Tire, Hankook, Nokian Tyres и другие. В апреле индийские власти вводили локдаун на 21 день, под который попали и местные шинники.

— В связи с вышеизложенным сильно пострадал спрос на синтетический каучук. По нашим оценкам, только с учетом объявленных остановов шинных заводов, предложение шинной продукции упадет в мире в этом году на 45—50 млн штук. Это приведет к сокращению глобального спроса на синтетический каучук в 2020 году — как минимум на 2%. Пока ситуация лишена какой-либо определенности, но, предположительно, наибольший спад в продажах СК будет во втором квартале 2020 года — это период, на который приходится наибольшее число производственных остановов в мировой шинной и автомобильной отраслях, — говорится в отчете НКНХ.

Несмотря на ухудшившуюся конъюнктуру рынка, крупные мировые производители шин сохранили договоренности по закупке каучука. Как уже сообщало «Реальное время» в другом аналитическом обзоре, «Нижнекамскнефтехим» благодаря высокому качеству своей продукции сумел продлить годовые контракты с основным потребителями.

Компания приняла все возможные меры для адаптации к новым условиям. В частности, передвинула на более ранний срок капитальные ремонты заводов по выпуску синтетического каучука, чтобы максимально сократить предложение СК в период низкого спроса.

«Нижнекамскнефтехим» принял все возможные меры для адаптации к новым условиям. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Производители каучуков получат господдержку?

Последствия сокращения выпуска шин для производителей каучуков и предприятий смежных отраслей будут достаточно серьезными, предупреждают эксперты. На «Нижнекамскнефтехиме» в настоящее время оценивают спад на мировом рынке синтетического каучука на уровне не менее 2-2,5%, или примерно 300—400 тыс. тонн СК. При этом в НКНХ подчеркнули, что ситуация затронет не только производителей СК, серьезный спад ждет производителей технического углерода, искусственных волокон, химических добавок, используемых в шинах. Кроме того, отчетливо прослеживается спад на мировом рынке натурального каучука (НК), где цены упали до уровня $1000—1100 за тонну.

Общую для российской нефтехимической отрасли проблему, связанную с экспортом продукции, президенту России Владимиру Путину озвучил президент Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, для производителей каучуков и пластиков необходимо создать равные конкурентные условия с зарубежными компаниями, импортирующими свою продукцию в Россию.

— Наша нефтепереработка, нефтехимия работают, но продвижение нашей продукции на экспорт затруднено, потому что наш рынок открыт, а западные партнеры, к сожалению, вводят пошлины, ограничительные меры. Мы обращаемся к правительству России, чтобы какие-то меры поддержки нам также были оказаны, — озвучил актуальную для отрасли проблему президент Татарстана.

В текущих условиях российским производителям полимеров приходится платить дважды: налоги в России и ввозную таможенную пошлину в стране экспорта. Иностранные же конкуренты и у себя на родине пользуются льготами и поддержкой государства, и на российский рынок попадают беспрепятственно, отчего теряет бюджет РФ. Выслушав Рустама Минниханова, Владимир Путин сделал для себя пометку и попросил доложить о ситуации подробнее, чтобы изучить вопрос для принятия мер на уровне правительства.

Владимир Путин попросил доложить о ситуации подробнее, чтобы изучить вопрос для принятия мер на уровне правительства. Фото: kremlin.ru

В начале июня другую меру поддержки предприятий нефтехимии предложил вице-премьер России Юрий Борисов. По его словам, необходимо разработать действенный механизм обновления продукции Росрезерва, так как в период кризиса он оказался неэффективен — нужной номенклатуры в нем не было. По мнению Борисова, Росрезерв можно использовать как демпфирующий механизм в условиях кризисной ситуации, временно выкупая у компаний их продукцию при снижении спроса на нее. В качестве примера он привел предложение нефтехимиков властям выкупить у них на 2 года синтетический каучук для производства шин, спрос на которые сейчас упал. По истечении двух лет компании готовы выкупить свою продукцию на 5—6% дороже.

— Наши нефтехимики поставляют около 80% искусственного каучука в интересах западных производителей шин. А там сегодня спрос упал, сырье это стратегическое, и оно у нас есть в номенклатуре Росрезерва, — докладывал Юрий Борисов президенту России о проблемах производителей в отсутствие спроса.

— Это, несомненно, хорошая инициатива, которая может реально помочь производителям СК. Тем более что закупаемая Росрезервом в рамках его деятельности продукция должна своевременно обновляться. Это, как говорится, «win-win situation». Если эта инициатива будет воплощена, то это будет действенный пример помощи со стороны государства, — считает начальник отдела мониторинга и анализа продаж Управления продаж ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильдар Мартышев.

Замглавы правительства РФ поручил продумать закупки синтетического каучука в Росрезерв. В Минэнерго идею поддержали и обещали проработать механизм.

Но российские производители нуждаются в комплексной поддержке. В условиях жесткой конкуренции наш автопром закупает шины у иностранных производителей, а не у отечественных компаний. Переломить ситуацию помогли бы принятые правительством меры, стимулирующие автомобилестроителей закупать собственную шинную продукцию. Это касается не только выпуска машин, но и прицепов, велосипедов и любой другой техники на колесах. Если авто- и другие производители будут закупать российские шины, а шинники, в свою очередь, — отечественный синтетический каучук, возможно, отрасль удастся восстановить быстрее, считают участники рынка.



Надежда Чурмеева исполнительный директор Ассоциации производителей шин Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции на российском рынке шин сложилась очень сложная экономическая ситуация. Шины не были включены в рекомендованный на федеральном уровне перечень товаров первой необходимости, торговля которыми разрешается даже в период установленных ограничений. Это существенным образом осложняло ведение операционной деятельности для всей товаропроводящей цепочки шин — от производителей и импортеров до организаций розничной торговли. Данные трудности сохраняются в регионах, где режим самоизоляции еще не снят и где шины не были отнесены к товарам первой необходимости решением региональных властей. Однако даже в регионах, где правовые препоны отсутствуют, потребители зачастую просто не покупают шины из-за снижения собственных доходов.

Алексей Калачев аналитик ГК «ФИНАМ» Шинную отрасль вполне можно отнести к числу пострадавших от пандемии коронавируса. По мере снятия санитарных ограничений спрос на шины начнет восстанавливаться, а за ним подтянется и производство. Пока оптимальным выглядит прогноз, что восстановление рынков начнется уже во второй половине года. Если мир не накроет вторая волна пандемии осенью, чего, к сожалению, пока невозможно полностью исключить, то производства вернутся к ритмичной работе уже к середине следующего года.

Ильдар Мартышев начальник отдела мониторинга и анализа продаж Управления продаж ПАО «Нижнекамскнефтехим» Спрос на автомобили падал еще в 2018 году и причиной тому послужило начало торговой войны между США и Китаем. В 2019 году ситуация повторилась, а уже в 2020 году усугубилась пандемией коронавируса. Торговая война неизбежно привела к замедлению мировых экономик, и не только Китая, кстати. Но в 2018 году торговая война была не единственной причиной спада на автомобильных рынках. В сентябре 2018 года в Европейском Союзе начала внедряться Всемирная гармонизированная методика испытаний для легковых автомобилей (WLTP). WLTP — новая методика исследований для определения показателей потребления топлива. С сентября 2018 года она приобрела обязательный характер для всех новых регистрируемых автомобилей в Европе. Эта методика позволяет более точно определять величину расхода топлива и вредных выбросов легковых транспортных средств. Внедрение новой процедуры послужило спаду на рынке легковых авто в Западной Европе. Покупатели воздерживались от покупки новых авто, потому что не были уверены, будет ли соответствовать их автомобиль новым стандартам или будет вовсе снят с конвейера. Для производителей шин альтернативного выхода из ситуации не существует. Им поможет, с одной стороны, восстановление объема производства автомобилей. Это так называемый первичный рынок шин (комплектный). С другой стороны, должны восстановиться розничные продажи. То есть население должно опять начать менять шины на своих авто. В текущем году мы однозначно увидим спад на мировом рынке шин и каучуков. Можно спорить только о глубине спада. Сейчас можно услышать, как некоторые участники рынка говорят о том, что на полное восстановление нарушившихся логистических цепочек потребуется до 3—4 лет. Возможно, это так и есть. Мы можем лишь надеяться на то, что это произойдет несколько раньше.

Екатерина Файзуллина директор по маркетингу B2C компании «Мишлен» в Восточно-Европейском регионе Текущий кризис отличается глобальностью своего масштаба: в разной степени он оказал влияние практически на все индустрии. Глубина последствий и скорость восстановления будут значительно зависеть от экономики, состояния рынка и изменения потребительского поведения в каждой стране отдельно. Шинная отрасль — неотъемлемая часть индустрии автомобилей и в настоящий момент считается одной из наиболее чувствительных к тем изменениям, которые происходят в мире. Здоровье, беспокойство за финансовое состояние — это сейчас основные приоритеты для каждого человека в каждой стране. Для шинной индустрии дополнительным вызовом является снижение спроса на покупку новых автомобилей, временное ограничение мобильности населения, что непосредственно отражается на частоте использования и потребности в шинах. Тем не менее потенциал для развития автопарка и восстановления спроса сохраняется. Временная остановка производств, произошедшая во многих индустриях в апреле, — необходимая мера, продиктованная соображениями безопасности, а также необходимостью бизнеса подстраиваться под меняющиеся условия. В настоящий момент оптимизация может вынудить некоторые предприятия продолжить снижение производства с целью избежать рисков перепроизводства при условии продолжения снижения потребительского спроса. Что касается шинной индустрии, в целом, несмотря на снижение производства, «Мишлен» не прогнозирует дефицит шин, поскольку изначально рынок был обеспечен определенным уровнем складских запасов, что позволит ответить на возобновление потребительской активности. На данный момент российский завод «Мишлен», расположенный в подмосковном Давыдово, работает в стандартном режиме с соблюдением всех санитарных норм и мер безопасности. Если говорить о восстановлении спроса до начального уровня, ситуация будет напрямую зависеть от развития эпидемиологической обстановки в нашем регионе и возможных ограничениях, которые могут повлиять еще больше как на покупательную способность, так и на снижение мобильности и ограничениях использования транспорта и передвижения. Тем не менее стоит отметить, что даже в режиме жестких ограничений определенная значительная часть автомобильного парка продолжает свою активность, что поддержит спрос в некоторых категориях шин. Текущая ситуация, разумеется, оказывает свое влияние на потребительское поведение не только сейчас, но и после окончания острого периода — ожидается, что забота о своем здоровье и повышенное внимание к санитарным нормам могут побудить в дальнейшем некоторых потребителей отдавать предпочтение использованию личного транспорта вместо общественного, что потенциально может ускорить восстановление отрасли. Несмотря на общее снижение покупательской уверенности, в текущих условиях бОльшая часть потребителей не меняет свое намерение о покупке шин. Кроме того, значительная доля сохраняет предпочтение по брендам и даже в данных сложных условиях остается верной своему выбору. Ключевое значение имеет знание своего потребителя и его ожиданий, что позволит максимально соответствовать его предпочтениям. Сейчас как никогда в поиске лучшего предложения на первый план выходит качество продукта. Отличные шины, которые способны обеспечить безопасность и уверенность в любых условиях на протяжении всего срока эксплуатации — это не только инвестиция потребителя с точки зрения более длительного использования, но и уверенность в своей безопасности и забота о близких. Уже в мае наблюдается возобновление потребительской активности и возвращение спроса на летние шины во всех регионах. Несомненно, это скорее результат возобновления мобильности как смещение спроса с апреля. Общий рынок будет под влиянием снижения покупательской способности как по итогам летнего сезона, так и в ближайшем зимнем сезоне — в результате негативного прогноза по продажам автомобилей в 2020 году. Тем не менее спрос на премиальный сегмент автомобилей и шин, как правило, менее чувствителен к негативным изменениям рынка.