СИБУР и Нижнекамский район подписали соглашение о сотрудничестве для реализации лесоклиматических проектов

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамское предприятие СИБУРА и Нижнекамский муниципальный район расширили сотрудничество в области экологической деятельности. Управляющий директор, член правления СИБУРа, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Игорь Климов и глава района, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин подписали соглашение о сотрудничестве между предприятием и муниципалитетом. Цель нового соглашения — содействие сокращению выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения за счет лесоразведения.



Для муниципалитета участие в лесоклиматических проектах, инициированных компанией, станет ценным опытом погружения в повестку устойчивого развития, а также укрепления многосторонних связей с бизнесом, образовательными учреждениями, профильными некоммерческими организациями и экологическими активистами. Кроме того, силами корпоративных волонтеров и других участников проекта будет расширен «зеленый пояс», окружающий Нижнекамск.



— Нашими предшественниками, первостроителями были заложены хорошие традиции озеленения города. С удовлетворением отмечаю, что сегодня наши промышленные предприятия эти традиции продолжают. Инициативы СИБУРа по высадке деревьев находят широкий отклик среди горожан. Подписанное сегодня соглашение позволит вывести на новый уровень зеленый щит вокруг промышленных предприятий Нижнекамска, — сказал глава НМР, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

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Соглашение было инициировано СИБУРом в рамках лесоклиматической программы компании «Зеленая формула», стартовавшей в 2022 году и направленной на снижение климатического воздействия. Программа предусматривает масштабные высадки саженцев деревьев в пяти регионах присутствия компании, включая Республику Татарстан, сотрудничество с карбоновыми полигонами в Воронежской и Тюменской областях, программу оснащения школьных лесничеств и их участие в экопросветительских проектах.



После подписания документа Игорь Климов отметил:

— Ответственное отношение к окружающей среде и минимизация нашего воздействия являются неотъемлемой частью Стратегии устойчивого развития СИБУРа. Однако для достижения долгосрочного результата и положительной динамики нам необходимо объединять усилия с широким кругом заинтересованных сторон — и мы очень рады, что в лице администрации Нижнекамского муниципального района нашли неравнодушных партнеров. Надеемся, что наше сотрудничество позволит Нижнекамску стать одним из лидеров климатической повестки в масштабах Татарстана и всей страны!



Первая волонтерская акция по высадке саженцев в рамках программы «Зеленая формула» прошла в Нижнекамске в апреле 2022 года. Тогда сотрудники «Нижнекамскнефтехима» посадили 7 600 саженцев на землях у деревни Ахтуба. Мероприятия осеннего цикла включают волонтерскую акцию и высадку основного объема саженцев в количестве более 110 000 штук на территории около 30 га. Партнером компании по организации высадок выступает ГБУ «Нижнекамский лесхоз».

