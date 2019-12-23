В онлайн-режиме: «Нижнекамскнефтехим» внедрил автоматизированный контроль качества сточных вод

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

22 млрд рублей вложил «Нижнекамскнефтехим» в охрану окружающей среды за последние 5 лет. Сейчас предприятие успешно реализует четвертую экологическую программу. В этом году в ее рамках завершилась масштабная реконструкция биологических очистных сооружений, закуплен передвижной экологический пост для мониторинга атмосферного воздуха, внедрен автоматический контроль качества сточных вод, на колодцах химических стоков появились газоанализаторы. Экологической безопасностью заинтересованы не только нефтехимики, но и члены городского Общественного совета Нижнекамского района. На днях активные жители города говорили об экологии, а пока в мэрии шло обсуждение, как улучшить ситуацию, корреспондент «Реального времени» отправился на «Нижнекамскнефтехим» и воочию увидел, какая работа проделана для улучшения окружающей среды в регионе.

Стационарные посты каждые 20 минут отбирают пробы воздуха

На протяжении всего уходящего года «Нижнекамскнефтехим» усиленно и эффективно работал над улучшением экологии в регионе. Предприятие внедрило новые технологии по контролю качества атмосферного воздуха и сточных вод. Важнейшую роль в этом играют посты экомониторинга — современные, оборудованные по всем законодательным требованиям.

Стационарные посты, расположенные по периметру предприятия и на БОС, каждые 20 минут отбирают пробы воздуха

Стационарные посты, расположенные по периметру предприятия и на БОС, каждые 20 минут отбирают пробы воздуха. Чуткие электронные «носы» улавливают содержание легких углеводородов, метана, окислов азота и пыли. Газоанализаторы определяют концентрацию этих веществ. После чего вся информация поступает в диспетчерскую службу, которую можно смело назвать «глазами» предприятия.

— Автоматизированная система контроля качества атмосферного воздуха на предприятии работает с 2008 года. В мае 2019 года был закуплен еще и передвижной экологический пост, который контролирует наличие вредных веществ в воздухе по 19 показателям в городе и близлежащих населенных пунктах. Данные со всех постов стекаются на сервер системы экологического мониторинга окружающей среды. Здесь информацию хранят, анализируют и при первой необходимости реагируют на малейшие отклонения от нормы, — рассказала ведущий инженер окружающей среды «Нижнекамскнефтехима» Гульшат Никифорова.

Единая диспетчерская служба «Нижнекамскнефтехима» — это настоящий аналитический центр предприятия

Единая диспетчерская служба «Нижнекамскнефтехима» — это настоящий аналитический центр предприятия. Ее сотрудники круглосуточно в режиме онлайн следят за качеством атмосферного воздуха и сточных вод. Заботясь об экологии, нефтехимики постарались внедрить здесь самые современные средства связи. На огромном мониторе (видеостене) в реальном времени отображается текущая ситуация по выбросам в атмосферу и сточным водам. В случае отклонения от норм на мониторе отображается сигнал тревоги и срочно принимаются все необходимые меры для устранения нарушений.

Приборы автоматического контроля сточных вод

В этом году нефтехимики внедрили автоматический контроль сточных вод. Чтобы агрессивные вещества не попадали в химзагрязненный коллектор, осенью на трех колодцах ХЗК были установлены анализаторы общего органического углеводорода и рH. Это своеобразные «шкафы», заменяющие работу лаборантов. Пробы сточных вод производятся каждые 8 минут.

Чтобы агрессивные вещества не попадали в химзагрязненный коллектор, осенью на трех колодцах ХЗК были установлены анализаторы общего органического углеводорода и рH

— Здесь отображаются те самые показатели, которые могут косвенно сказать о степени загрязненности промышленного стока. В случае превышения мы оперативно реагируем, берем арбитражную пробу, делаем расширенный анализ. Далее разбираемся в случившемся, чтобы впредь это не повторилось, — рассказал корреспонденту «Реального времени» Азат Гибадуллин, директор центра автоматизации НКНХ.

Показали корреспонденту «Реального времени» и датчики газоаналитического контроля. Их установили этой осенью на 27 колодцах системы химзагрязненного коллектора. В случае залповых выбросов они передают на видеопанель в единую диспетчерскую службу сигнал о превышении концентрации вредных веществ для дальнейшего оперативного реагирования.

И это лишь малая часть мероприятий, которые выполнены в рамках четвертой экологической программы «Нижнекамскнефтехима». В ближайшем будущем предстоит огромная и важная работа по оснащению источников выбросов средствами автоматического контроля.

— Как только автоматизированные системы появятся на факельных установках, мы сможем определить на каждом источнике выбросов, какие вещества они выделяют, а главное — в каком количестве. Каждая система будет разрабатываться и закупаться индивидуально, — сообщил Азат Гибадуллин, директор центра автоматизации НКНХ.

На 27 колодцах системы химзагрязненного коллектора установили датчики газоаналитического контроля

Предприятие планомерно работает над улучшением экологии Нижнекамска

Охрана и защита окружающей среды для «Нижнекамскнефтехима» остаются одной из приоритетных задач на сегодняшний день. На протяжении долгих лет предприятие планомерно работает над улучшением экологии Нижнекамска.

На Международном конгрессе парков World Urban Parks 2019, прошедшем в октябре в Казани, об этом говорил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин. Он подчеркнул, что от результата работы предприятия зависят настроение и ощущения работников и жителей города.

От результата работы предприятия зависит настроение и ощущения работников и жителей города

— Мы очень озадачены вопросами улучшения экологии. С этой целью мы реализуем уже четвертую с 2001 года экологическую программу. Ее мероприятия нацелены на применение современных технологий, рациональное использование природных ресурсов, использование выбрасываемых газов в качестве топлива, оптимизацию режимов ведения технологических процессов, — перечислил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима».

По его словам, с 2001 года нефтехимикам удалось сократить выбросы в атмосферу на 27 тысяч 370 тонн, или 57% (с 48 тысяч 74 тонн в 2001 году до 20 тысяч 704 тонн в 2018 году), при увеличении выработки товарной продукции почти в 2 раза — с 1 миллиона 429 тысяч тонн в 2001 году до 2 миллионов 678 тысяч тонн в 2018 году.

Только с 2014 по 2018 год уменьшились удельные расходы сырья на 8,4%, тепловой энергии — на 4,2%, воды на технические нужды — на 9,5%, снижены удельные выбросы в атмосферу на 17%.

— Мы тратим на экологию значительные средства, поскольку ставим перед собой высокие цели по повышению экологической эффективности производств, в том числе и наведению порядка на каждом рабочем месте. Для «Нижнекамскнефтехима» социально-экологический эффект является самым приоритетным, — заключил Азат Бикмурзин.