Амбициозный проект: «Нижнекамскнефтехим» продолжает строительство этиленового комплекса ЭП-600

Суд не удовлетворил требования истца по приостановлению строительства мегастройки НКНХ вследствие отклонения от стадии «Проект»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжит строительство этиленового комплекса ЭП-600. Арбитражный суд Татарстана отклонил иск в назначении предприятию наказания в виде административного приостановления строительства за отклонение рабочей документации от проектной. Суд постановил — выявленное нарушение является формальным. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

«Все проектные решения соответствуют нормам и правилам РФ»

Арбитражный суд Татарстана под председательством судьи Ильгиза Абдрахманова удовлетворил иск Ростехнадзора частично, назначив ПАО «Нижнекамскнефтехим» штраф ниже низшего предела, в размере 150 тыс. рублей, за отклонение от проектной документации при строительстве двух объектов этиленового комплекса.

В ходе судебного заседания юрист ПАО «Нижнекамскнефтехим» Тимур Тарасов пояснил, что корректировка проекта была вызвана «объективной необходимостью» и заверил, что строительство ведется в полном соответствии с рабочей документацией, которая была разработана немецкой компанией Linde AG с привлечением российских проектных институтов и «отвечает всем требованиям и нормам Российской Федерации».

— Все проектные решения, использованные в рабочей документации и получившие свое отражение на строительной площадке, полностью соответствуют всем строительным нормам и правилам Российской Федерации. В них соблюдены все требования по надежности и безопасности, угроза жизни и здоровью полностью отсутствует, — сказал на суде представитель ответчика. — Кроме того, при проведении проверки управлением Ростехнадзора отклонений выполненных работ от рабочей документации не выявлено, что подтверждает выполнение работ в строгом соответствии с рабочим проектом.

К слову, по указанию руководства страны уже несколько лет реализовывается механизм «регуляторной гильотины» (инструмент масштабного пересмотра и отмены нормативных документов, негативно влияющих на общий бизнес-климат). То есть руководство страны считает, что в этом вопросе давно назрела реформа.

Вместе с тем действующее законодательство в области строительства в настоящее время позволяет на законном основании при наличии формальных отступлений от него, даже при отсутствии реальных угроз жизни и здоровью граждан, существенно ограничивать в правах субъектов бизнеса, в том числе и приостанавливать деятельность без решения суда. Данное положение противоречит цели механизма «регуляторной гильотины» в снижении избыточной административной нагрузки на бизнес.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжает строительство этиленового комплекса ЭП-600. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На это обратил внимание и президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. «Мы уже списали в утиль многие архаичные нормы и требования в строительстве и в других областях, отказались от массы ненужных контрольных проверок, но нужно наращивать набранный темп, и результат в улучшении делового климата должен быть предметным».

По его словам, когда рыночная конъюнктура меняется, для бизнеса сохраняются высокие риски, особенно если речь идет о вложениях в долгосрочные проекты. «Поэтому будем настраивать всю систему поддержки частных инвестиций».

Так, развивая один из главных инвестиционных проектов, «Нижнекамскнефтехим» полностью следует рекомендациям послания Федеральному собранию, усиливая потенциал страны и каждого отдельного региона. Понимая все это и учитывая принятие избыточных мер, связанных с запретом строительства, новое руководство Приволжского управления Ростехнадзора с пониманием отнеслось к решению Арбитражного суда. Надзорное ведомство продолжает в плановом порядке вести контроль за строительством самого крупного комплекса в Республике Татарстан, и «Нижнекамскнефтехим» оказывает в этом максимальное содействие.

Важный проект для Татарстана и России в целом

Строительные работы на олефиновом комплексе были приостановлены 19 марта. В ходе внеплановой проверки Ростехнадзор выявил нарушения требований о градостроительной деятельности при строительстве двух объектов этиленовой установки ЭП-600.

Еще на предварительном заседании сторона ответчика в обосновании своей позиции заявила, что при строительстве столь масштабных и сложных объектов могут возникать ситуации, когда рабочая документация будет отличаться от проектной.

— В проектной документации, которая проходит Главэкспертизу, могут быть не в полной мере учтены технические решения, уточнение которых происходит при разработке рабочей документации и строительстве. В частности, в процессе разработки проектной документации вес оборудования и трубопроводов принимается, как правило, по массогабаритным параметрам аналогичных позиций оборудования на объектах-аналогах или со значительным запасом. При разработке рабочей документации исполнитель проектных работ осуществляет корректировочный расчет несущих конструкций сооружений с учетом данных, получаемых от каждого изготовителя оборудования, — объясняет Тарасов.

Подтвердил это на суде и главный инженер ОАО «ВНИПИнефть» Федор Золовкин, заявив, что внесенные изменения угрозы жизни и здоровью людей не создают.

— Габаритная масса оборудования по сравнению с упомянутыми в проектной документации аналогами была изменена, в связи с тем, что уменьшена масса оборудования, которое будет смонтировано, — поясняет технические аспекты спора Золовкин. — Условно говоря, если оборудование весило по проекту 8 тонн, то стало 5. Поэтому нет никакой необходимости забивать под него 60 свай, когда достаточно и 50. Говорить о том, что конструкции стали менее прочными, не приходится.

В ходе судебного заседания было представлено положительное заключение Главгосэкспертизы РФ о надежности и безопасности одного из объектов олефинового комплекса — припечной эстакады. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Вносимые в конструкции изменения являются результатом сложнейшего инженерного расчета, выполняемого в тех же самых программных комплексах, что и первоначальные инженерные расчеты. Условия обеспечения их прочностных и несущих способностей, в зависимости от статических и эксплуатационных нагрузок оборудования, подтверждаются именно этими расчетами, — говорит заместитель гендиректора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по капитальному строительству Дмитрий Яровицын.

Он отмечает, что правомерность внесения изменений в данные конструктивы вполне законно доказана ПАО «Нижнекамскнефтехим» в рамках проектного сопровождения Главгосэкспертизой РФ.

В ходе судебного заседания было представлено положительное заключение Главгосэкспертизы РФ о надежности и безопасности одного из объектов олефинового комплекса — припечной эстакады. Представители НКНХ выражают уверенность в том, что 21 мая будет получено положительное заключение и по обновленному проекту второго объекта — этажерки для трубопроводов.

Таким образом, рассмотрев все доводы в совокупности, Арбитражный суд РТ признал, что выявленное нарушение является «формальным и наказание в виде административного приостановления деятельности не соответствует тяжести отступлений от проектной документации».

Суд разрешил возобновить строительство олефинового комплекса, отметив, важность масштабного проекта не только для Татарстана, но и России в целом.

Более 600 новых рабочих мест с достойной заработной платой

Реализация уникального проекта по строительству этиленового комплекса ЭП-600 началась с подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве между Группой ТАИФ и немецкой компанией Linde AG в июне 2017 года на полях Петербургского международного экономического форума в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента РТ Рустама Минниханова.

В том же году ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Linde AG подписали контракты на реализацию первого этапа будущего этиленового комплекса мощностью в 600 тыс. тонн в год. Проект реализуется с применением самых современных экологичных технологий.

Для осуществления производства строительно-монтажных работ ОАО «ВНИПИнефть» была разработана проектная документация, которая получила положительное заключение государственной экспертизы.

Строительные работы на площадке стартовали в марте 2020 года. Здесь будет перерабатываться почти 1,8 млн тонн прямогонного бензина в год. Кроме 600 тыс. тонн этилена, планируется получать 273 тыс. тонн пропилена, 250 тыс. тонн бензола, 88 тыс. тонн бутадиена.

На территории комплекса будет создано более 600 новых рабочих мест с достойной заработной платой, создание новой инфраструктуры, в том числе дорожной. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На сегодняшний день на строительной площадке активно ведутся работы по строительству: сборка металлоконструкций печей пиролиза, строительство производственных и непроизводственных зданий, монтаж оборудования, возведение бассейна градирен, монтаж опор эстакад, строительство бассейна очистных сооружений.

На начало апреля 2021 года на площадке забито около 27 тыс. свай, принято и залито 72 тыс. кубометров бетона, поставлено 20 тыс. тонн металлоконструкций, установлено на фундаменты 197 единиц оборудования. Металлоконструкции поставляют 26 заводов-изготовителей, из которых 18 — предприятия Республики Татарстан. На строительно-монтажных работах на площадке задействовано 2,5 тысячи человек. Это работники генерального подрядчика, турецкой компании «Гемонт» и сотрудники 18 татарстанских строительных компаний.

Также продолжается поставка оборудования. Уже поставлено 697 единиц, из них 137 — динамическое и 560 — статическое оборудование. Это 36% от всего объема. Трубопроводных материалов поставлено 20 тыс. тонн — 98% от общего объема. Поступили 91% электрооборудования, 70% силовых кабелей, оборудования КИП 46%.

На сегодняшний день на строительной площадке активно ведутся работы по строительству. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Стоит отметить, что наращивание производства и выпуск новой продукции будут способствовать социально-экономическому развитию региона. На территории комплекса будет создано более 600 новых рабочих мест с достойной заработной платой, создание новой инфраструктуры, в том числе дорожной (автомагистралей, железнодорожных путей, мостов), новый импульс для жилищного строительства и создания объектов социальной инфраструктуры.

Комплекс станет драйвером для появления и развития множества производств по выпуску конечных товаров в Татарстане и России в целом, которые будут использовать продукцию, получаемую на новом комплексе, что полностью соответствует реализуемой на федеральном уровне программе импортозамещения.

— «Нижнекамскнефтехим» после реализации программы станет одной из крупнейших нефтехимических компаний. И одним из немногих, я думаю — единственным предприятием в мире, где будет сосредоточен такой объем полимеров: будет производиться порядка 3,5 млн тонн в год. Особенностью комплекса будет то, что он перерабатывает высококачественное сырье, получаемое из сырой нефти, — в феврале 2021 года, во время рабочей поездки в Нижнекамск, отметил председатель совета директоров АО «ТАИФ», главный советник генерального директора головной компании Группы ТАИФ Альберт Шигабутдинов.



Основной этап строительства нефтехимики планируют завершить в декабре 2022 года, что позволит во второй половине 2023 года приступить к производству продукции.