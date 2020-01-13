Айдар Метшин: инициативу «Нижнекамскнефтехима» следует поддержать и другим предприятиям

Фото: пресс-служба администрации г. Нижнекамск

На еженедельной планерке руководителей в мэрии Нижнекамска отметили масштабную работу «Нижнекамскнефтехима» в проведении новогодних праздников и создании новогодней атмосферы.

Айдар Метшин, подводя итоги долгих выходных, рассказал, что руководство компании в конце года организовало в Ледовом дворце «Нефтехим Арена» большой концерт с участием российской певицы Елки. Мероприятие бесплатно посетили не только нефтехимики и их семьи, но и рядовые нижнекамцы. Всего более 5,5 тысяч человек стали свидетелями грандиозного шоу.

— Особо бы мне хотелось отметить мероприятие, организованное накануне Нового года АО «Нижнекамскнефтехим». Хотелось бы, чтобы данную инициативу поддержали и другие наши крупные предприятия, чтобы собираясь вместе со своими коллективами в атмосфере праздника, быть еще более сплоченными в любви к своему городу, — призвал руководителей Айдар Метшин.

Кроме того, елочный городок в парке «Нефтехимиков» стал победителем муниципального конкурса на «Лучшее новогоднее оформление» в номинации «Новогодняя забава». Во время открытия новогодней площадки здесь состоялось театрализованное представление, а сотни залпов салюта озарили вечернее небо над Нижнекамском.

Всю зиму елочный городок в парке «Нефтехимиков» — любимое место отдыха горожан. На его территории открыт бесплатный каток, где каждый вечер звучит музыка и все желающие могут покататься на своих коньках или взять их напрокат. Еще один каток работает на хоккейном корте в спорткомплексе «Дружба», кроме того, созданы трассы для катания на лыжах на лыжной базе «Алмаш».

Партнерский материал

