В детских лагерях «Нижнекамскнефтехима» завершился летний оздоровительный сезон

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Завершилась четвертая летняя смена в лагерях «Юность» и «Олимпиец». Всего этим летом они приняли 2 400 детей в возрасте от 7 до 17 лет.

В лагере «Олимпиец» продолжили тренировочный процесс воспитанники самых разных спортивных секций Нижнекамска: легкоатлеты, хоккеисты, лыжники, волейболисты, пловцы, футболисты и многие другие. Ребята заезжали вместе со своими наставниками и жили по строгому спортивному расписанию: две ежедневные тренировки, соревнования, посещение сауны и бассейна. Ну и, конечно, много творческих и развлекательных мероприятий с веселыми вечерами и дискотеками.

— Лагерь отработал на 150%. Была масса мероприятий: соревнования по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, игры на футбольном поле. Обучающие занятия по пожарной безопасности, каждодневные досуговые мероприятия, День Нептуна, — отметила начальник СОЛ «Олимпиец» Юлия Клюгэ.

Спортивная жизнь била ключом и в лагере «Юность»: в течение каждой смены ребята выполняли нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и вернулись домой с медалями! Также провели соревнования по пионерболу, футболу и другим видам спорта.

Приход СИБУРа подарил детям несколько ярких крупных мероприятий, которые проходили во всех городах присутствия компании.

— «СИБУР Комплаенс», «СИБУР Знайка», химическое шоу ко дню 55-летия выпуска первой продукции на «Нижнекамскнефтехиме» — эти праздники удались и запомнились ребятам. Большой интерес детей вызвал мастер-класс футбольной команды «Нефтехимик» и поездка на футбольный матч с ее участием, — рассказала начальник ОЛ «Юность» Оксана Захарова.

Военно-патриотическая смена «Остров мужества» вновь собрала желающих заниматься строевой и горной подготовкой, изучать автоматы, прыгать с парашютом.

Впервые в лагере отдохнули лети из Башкортостана — Уфы и Благовещенска. На протяжении всего лета обитатели «Юности» с энтузиазмом занимались в различных кружках, участвовали в конкурсах, литературных вечерах, пели песни с группой «Марш» на вечере памяти Виктора Цоя, ходили в бассейн.

