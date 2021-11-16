Рустам Минниханов: «Каждый участник фестиваля «Безнең заман» — уже победитель»

Команда «Нижнекамскнефтехима» завоевала первое общекомандное место в ежегодном открытом республиканском фестивале творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман»

Фото: Ринат Назметдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил суперфинал телевизионного фестиваля «Наше время — Безнең заман». Грандиозный гала-концерт состоялся в КРК «Пирамида». На сцене выступили лучшие творческие коллективы предприятий республики, среди них — команда «Нижнекамскнефтехима», которая вновь поразила зрителей и членов жюри своей неиссякаемой энергией, харизмой и творческими номерами.

«У всех ребят горят глаза. Они живут творчеством»

Фестиваль работающей молодежи «Наше время — Безнең заман» — уникальная в масштабах страны площадка. Благодаря ей наряду с профессиональной деятельностью молодые работники предприятий Татарстана могут реализовать свои творческие способности.

Девятый по счету фестиваль начался осенью с зональных отборочных этапов. В этом году он посвящен Году родных языков и народного единства. Коллектив «Нижнекамскнефтехима» — постоянный участник. К слову, в первый же год проведения конкурса команда взяла Гран-при. Заданная много лет назад планка и сейчас остается высокой, выступление команды на сцене — всегда праздник и демонстрация профессионализма.

— В этом году наша команда омолодилась. У всех ребят горят глаза. Они живут творчеством. «Нижнекамскнефтехим» проводит большую работу с молодежью, помогает раскрыть потенциал каждого талантливого работника. Уровень выступления нашей команды высокий. У нее есть свой стиль, — отметила заместитель председателя профсоюзного комитета «Нижнекамскнефтехима» Елена Велик.

«Коллектив «Нижнекамскнефтехима» — постоянный участник фестиваля «Наше время — Безнең заман». Фото: Ринат Назметдинов

Для многих молодых нефтехимиков — это первое участие в фестивале такого масштаба.

— Команда «Нижнекамскнефтехима» обновилась на 50%. Новички буквально подстегнули старичков. Мы поделились своим опытом, а молодежь зарядила нас энергией и задала настрой на победу, — рассказал корреспонденту «Реального времени» Айнур Хафизов, капитан команды, начальник смены завода СПС ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Ришат Иламов — один из новичков творческой команды. Молодой человек работает на предприятии слесарем КИПиА и параллельно занимается вокалом.

— Я пришел на «Нижнекамскнефтехим» в начале 2000-х и сразу влился в ряды тех, кто участвует в художественной самодеятельности. Опыт выступления есть, но в этой команде я впервые. Атмосфера фееричная, доброжелательная, все очень талантливые. Горжусь тем, что являюсь членом этой команды, — отмечает Ришат.

В этом году команда «Нижнекамскнефтехима» обновилась на 50%. Фото: Ринат Назметдинов

«Ребята преданны творческому движению «Нижнекамскнефтехима» и «Безнең заман»

Путевку в суперфинал IX республиканского телевизионного фестиваля «Наше время — Безнең заман» нефтехимики завоевали, одержав первое общекомандное место в зональном этапе. Он проходил в Нижнекамске с 15 по 16 октября.

Сотрудники предприятия представили номера в номинациях «Визитная карточка», «Музыкальное направление», «Танцевальное направление» и «Минута славы». И в каждой удостоились первого места.

— Готовиться к фестивалю команда «Нижнекамскнефтехима» начинает еще с лета. Ребята во главе с режиссером Надеждой Абдуллиной придумывают номера, костюмы, пишут тексты. Хочется отметить, что творчеством команда занимается в свободное от работы время. Многие трудятся по сменам, но тем не менее находят время для репетиций. Все ребята большие молодцы, преданы творческому движению «Нижнекамскнефтехима» и «Безнең заман», — говорит заместитель председателя профсоюзного комитета «Нижнекамскнефтехима» Елена Велик.

Нефтехимики представили номера в номинациях «Визитная карточка», «Музыкальное направление», «Танцевальное направление» и «Минута славы». И в каждой удостоились первого места. Фото: Ринат Назметдинов

В творческий коллектив «Нижнекамскнефтехима» входят представители разных профессий — слесарь, грузчик, оператор котельной, электромонтер, лаборант химического анализа, машинист установок, инженер АСУ и другие. Всего в команде 31 человек.

— Команда «Нижнекамскнефтехима» очень дружная, сплоченная и поэтому непобедимая. Но таких успехов нам не удалось бы добиться без поддержки руководства предприятия. Предприятие предоставляет нам костюмы, студию для звукозаписи, место для репетиций. Поддержка колоссальная, — подчеркивает капитан команды Айнур Хафизов.

«Ваши лица незабываемы, они наполнены счастьем, когда вы выступаете»

В этом году в суперфинале фестиваля работающей молодежи «Безнең заман» боролись шесть команд. Гала-концерт состоялся в КРК «Пирамида». Из Нижнекамска в Казань отправился целый автобус с болельщиками команды «Нижнекамскнефтехима».

— Мы прибыли в столицу Татарстана большим коллективом. Как только дали клич, собрались и поехали болеть за наших. «Нижнекамскнефтехим» представляет очень сильная команда. Будем ее активно поддерживать. У нас заготовлены флагштоки, растяжки, флаги с символикой предприятия и много разных кричалок, — улыбаясь, сказала сотрудница дочерней организации «Нижнекамскнефтехима» Анна Сафина.

Поддержать команду приехал и генеральный директор предприятия Айрат Сафин. До начала суперфинала он пообщался с ребятами и пожелал успехов.

— Это девятый сезон. В первом «Нижнекамскнефтехим» получил Гран-при. Мы задали самую высокую планку. Ожидаем подтверждения высоких показателей. Надеемся, ребята получат максимальные места. В команде представители разных дисциплин: аппаратчики, слесари, операторы... Желаю всем получить удовольствие от концерта, — сказал Айрат Сафин.

Рустам Минниханов поблагодарил руководителей предприятий, которые поддерживают свои коллективы на фестивале. Фото: Ринат Назметдинов

В этот вечер со сцены прозвучало много теплых слов в адрес талантливой молодежи. Открытие гала-концерта посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Выступая перед собравшимися, глава республики отметил, что уровень концертных номеров растет из года в год, а мастерству участников могут позавидовать профессиональные артисты.

— То, что вы будучи профессионалами своего дела находите в себе творческие задатки и реализовываете их на этой площадке, достойно восхищения. Желаю вам дальнейших производственных и творческих успехов, — обратился к участникам президент Татарстана.

Рустам Минниханов также предложил найти новые формы проведения фестивального движения.

— Я считаю не совсем справедливым, что выделяются лауреаты, победители. Каждый участник фестиваля — уже победитель. Нужно найти ту форму проведения, чтобы каждый чувствовал себя победителем, — сказал со сцены Рустам Минниханов.

По традиции команды соревновались в номинациях «Музыкальное направление», «Танцевальное направление», «Минута славы», «Визитная карточка».

На гала-концерте творческий коллектив «Нижнекамскнефтехима» представил четыре творческих номера. Песню «Россию строят мужики» исполнил мужской вокальный ансамбль, не менее завораживающе прозвучало трио на татарском языке. Шквал аплодисментов вызвала «Визитка» нефтехимиков и «Минута славы».

На гала-концерте творческий коллектив «Нижнекамскнефтехима» представил четыре творческих номера. Фото: Ринат Назметдинов

По итогам конкурса творческий коллектив «Нижнекамскнефтехима» завоевал первое общекомандное место. Нефтехимики получили кубки, дипломы, подарочные сертификаты от правительства Татарстана. Награду победителям вручили заслуженная артистка России, народная артистка РТ, солистка Госоркестра народных инструментов РТ Татгосфилармонии им. Габдуллы Тукая и председатель жюри фестиваля Резеда Галимова и председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева.

— Сегодня мы не боимся за будущее молодежи, потому что их будущее известно. Оно будет в красоте, в счастье, в любви. Вы — будущее нашей республики, нашей страны! Ваши лица незабываемы, они наполнены счастьем, когда вы выступаете. Большое вам спасибо за это! Это очень искренне и атмосферно, — сказала Резеда Галимова.

Добиться таких высоких результатов в открытом республиканском конкурсе рабочей молодежи «Наше время — Безнең заман» нефтехимикам удалось благодаря активной работе по поддержке талантливой молодежи, которая ведется на «Нижнекамскнефтехиме» со времен первого генерального директора Николая Лемаева.

Предприятие уделяет особое внимание развитию культуры и пропаганде здорового образа жизни, организовывает много разноплановых культурных, спортивных мероприятий, конкурсов профессионального мастерства. Эта работа дает результат: молодежь реализует себя в производственной деятельности, а также занимается творчеством и спортом, становится сильнее, растет духовно и профессионально.

1 / 35 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

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