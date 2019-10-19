Азат Бикмурзин: «Мы очень озадачены вопросами улучшения экологии»

Фото: Ринат Назметдинов

В международном выставочном центре «Казань Экспо» обсуждают общественные пространства в жизни современного человека и их влияние на городскую среду в рамках Международного конгресса парков World Urban Parks 2019.



На панельной дискуссии «Экономика ценности. Модели финансирования природных территорий» выступил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, рассказав об экономике экологических программ компании и экологизации производства.

«Понимаем, что от результата нашей работы напрямую зависит настроение и ощущения наших работников — жителей нашего города. Нижнекамск за последние пять лет преобразился», — отметил в своем выступлении Азат Бикмурзин, рассказав, что общими усилиями приведены в порядок дороги, появились новые скверы и парки, общественные пространства, одним из самых красивых мест стала набережная реки Кама.

«Мы очень озадачены вопросами улучшения экологии. С этой целью мы реализуем уже четвертую с 2001 года экологическую программу. Ее мероприятия нацелены на применение современных технологий, рациональное использование природных ресурсов, использование выбрасываемых газов в качестве топлива, оптимизации режимов ведения технологических процессов», — перечислил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима».

По его словам, с 2014 по 2018 год уменьшились удельные расходы сырья на 8,4%, тепловой энергии — на 4,2%, воды на технические нужды — на 9,5%, снижены удельные выбросы в атмосферу на 17%.

За последние 5 лет потребление свежей речной воды уменьшилось на 4,596 млн кубометров, то есть на 6,4%, а проведенная реконструкция ряда градирен позволила сэкономить потребление энергии на 13,87 млн кВтч/год.

В подразделениях компании за период действия экологической программы с 2014 года внедрено 96 мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, затраты составили порядка 715 млн рублей.

Также НКНХ провел масштабную реконструкцию биологических очистных сооружений, внедрив современные технологии и новейшее оборудование. Общая стоимость реализации этого проекта, включая строительство нового коллектора, составила более 3 млрд рублей.

«Мы тратим на экологию значительные средства, поскольку ставим для себя высокие цели по повышению экологической эффективности производств, в том числе и наведению порядка на каждом рабочем месте. Для «Нижнекамскнефтехима» социально-экологический эффект являлся и является самым приоритетным», — заключил Азат Бикмурзин.

Напомним, Казань с 18 по 20 октября принимает всемирный конгресс World Urban Parks. Конгресс объединяет специалистов из Австралии, Новой Зеландии, США, Африки, Европы и стран СНГ. Деловая программа предполагает выступления 120 спикеров и более 30 сессий и пленарных заседаний.