На Дне рождения «Нижнекамскнефтехима» выступит Elvin Grey

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Нижнекамске отметят 52 года со дня выпуска первой продукции «Нижнекамскнефтехима». Празднование пройдет в парке Нефтехимиков. В 16.00 начнет работу малая сцена: здесь пройдет фестиваль шаров, выступление современного оркестра и лазертаг.

В 17.30 стартует основная программа. На разогреве гостей ждет выступление творческого коллектива «Забава», ансамбля народного танца и песни «Тулпар», трио «Яшик эле» и группы «Романтики». В 20.15 на сцену выйдут приглашенные артисты — это танцевальный коллектив Level up, вокальное трио Russians black и чемпионы России по велотриалу с велошоу. В девять вечера начнется концерт специального гостя — хедлайнером праздника станет Elvin Grey.