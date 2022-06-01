В детских лагерях «Нижнекамскнефтехима» стартовала первая смена

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

У школьников начались летние каникулы. Весело, полезно и активно пройдут ближайшие три недели для детей нефтехимиков — участников первой летней смены «Юности» и «Олимпийца».

В спортивно-оздоровительном лагере «Олимпиец» в первую смену отдохнут 220 ребят. Почти все — спортсмены: дзюдоисты, лыжники, пловцы, боксеры, легкоатлеты, гимнасты, футболисты, хоккеисты. Распорядок дня — соответствующий: большую часть времени ребята будут тренироваться. Но и отдых никто не отменял.

— Конечно, мы подготовили и интересную развлекательную программу, — заверила директор «Олимпийца» Юлия Клюгэ. — Обязательно будут дискотеки. Всех секретов раскрывать не будем — пусть для них это будет сюрпризом.

За ребятами будут присматривать 8 вожатых- спортсменов, 2 спортинструктора. В конце смены отличившихся спортивными достижениями девчонок и мальчишек ждут дипломы и медали.

В «Юности» за смену отдохнут около 450 детей и подростков. Все 45 вожатых — по три на каждый отряд — прошли медосмотр, сдали необходимые медицинские тесты и с нетерпением ждут своих подопечных, заверил директор оздоровительного лагеря «Юность» Сергей Храмов.

— Смены — тематические. Во время первой, к примеру, ребята будут строить свой мир: отправятся в большое путешествие в мир детской вселенной, построят свои цивилизации. В конце смены выберем отряды, которые сделают это лучше других, — рассказал Сергей Храмов.

Для воспитанников «Юности» будут работать 13 разных кружков: от «Очумелых ручек» до «Юники», где ребята смогут попробовать себя в роли режиссеров и операторов. Этим летом в лагере будет работать и свой кинотеатр. Ну, и как же без спорта: мальчишки и девчонки будут участвовать в чемпионатах по перестрелке, футболу и пионерболу, сдадут нормы ГТО. Лучших в конце смены так же ждут награды — от выпускников спортклуба «Нефтехимик».

Впервые с начала пандемии оба лагеря будут полностью заполнены (в прошлом году заполняемость составляла 75%). Правда, часть коронавирусных ограничений сохраняется: с родителями ребята смогут увидеться только после окончания смены. Но за лагерной жизнью мамы и папы смогут следить в соцсетях — в официальных группах лагерей — и в чатах в мессенджере. Родители смогут через КПП передавать чадам предметы первой необходимости — одежду, обувь и прочее, а вот вкусняшки и вредняшки под запретом. В каждом из лагерей этим летом пройдут по четыре смены.



— Мне только 9 лет, а в «Юности» я буду отдыхать уже в третий раз. Мне в этом лагере нравится, потому что здесь у меня каждый раз появляются новые друзья. Нравятся дискотеки, спортивные конкурсы. Я сам спортивный мальчик, люблю бокс и футбол — хорошо стою на воротах. В эту смену в «Юность» едет и мой лучший друг Арсений, мы с ним дружим еще с детского сада. Хочу, чтобы мы попали в один отряд, — говорит Амир Миннегулов.



— Два года назад, в 3-м классе, я увлеклась лыжным спортом. Тренирует меня Ильхамия Сафина. В лагере планирую завести новых друзей, развить свой кругозор. В «Олимпиец» еду впервые, немного волнуюсь, — говорит Настя Усенко.